Жителей Волоколамского района Подмосковья предупредили о том, что этой ночью снова возможен сильный запах с полигона
Жителей Волоколамского района Подмосковья предупредили о том, что этой ночью снова возможен сильный запах с мусорного полигона «Ядрово». Об этом заявила пресс-служба районной администрации. Это связано с погодой и направлением ветра, — передает ТАСС.
Комментарии9
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kir_pich_101 12 апреля 2018 | 21:10
Ветер с Кремля будет...
Володя за свою заднису боицца...
evgolius7 12 апреля 2018 | 21:18
Путин сходил в сортир.... И еще раз сходил... И еще раз сходил....
prutkov100 12 апреля 2018 | 21:21
...Это связано с погодой и направлением ветра....?
Сдается мне , что причина кроется в другом и зовется она - воровской режим .
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 21:12
Это вам не в сирийской Думе, тут никто не пожалеет
bozk 12 апреля 2018 | 21:16
А если не нравится, вас арестуют.
guini 12 апреля 2018 | 21:18
назвали мусорную свалку красивым словом "полигон" , а воняет как свалка
vilingrad 12 апреля 2018 | 21:18
А почему госдеп не вводит санкции за мусорный газ? Химатака на русский народ...
briks 12 апреля 2018 | 21:20
Царь /путин/войдет в историю как отравитель похлеще Борджиа
trans 12 апреля 2018 | 21:34
"Дышите глубже - вы взволнованы!"