В анализах пострадавших во время химатаки в сирийском городе Дума обнаружены хлор и нервно-паралитическое вещество
В анализах, взятых у пострадавших во время химической атаки в сирийском городе Дума, обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников. Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада, — сообщает телеканал. В то же время источники NBC News уточнили, что эта уверенность не является стопроцентной.
Комментарии52
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dsa_dsf 12 апреля 2018 | 21:07
Такие анализы в любом сирийском магазине купить можно! Вы все врети!
pit_heap 12 апреля 2018 | 21:19
dsa_dsf: Сначала эту информацию сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS/САМО) со ссылкой на Сирийскую гражданскую оборону .Затем подхватило ВОЗ с оговоркой которую рукопожатые ресурсы не транслируют.Теперь западные телеканалы распространяют этот фейк чтобы сделать из него официальную информацию.Это манера запада несколько раз повторить тезис для придания ему веса,правда ссылается все источники друг на друга по кругу,а не на факты.
Но из Восточной думы с места идет трансляция сирийских и русских телеканалов и интервью с местныими жителями и врачами.Они опровергают факт хим. атаки.Да и само видео белых касок вызывает вопросы где это было снято.
skripal_live 12 апреля 2018 | 21:23
pit_heap: Про "Новичок" забыли...
haldey 12 апреля 2018 | 21:29
skripal_live: В Сирии проверили соль и обнаружили ионы хлора, беда, теперь Асаду не отвертеться...
agamasat 12 апреля 2018 | 21:39
pit_heap: а главное что? А главное то, что мы тут совершенно ни при чем!)
lezhin 12 апреля 2018 | 21:46
agamasat: любимое Эхо! Почему вы не даете прямых ссылок на первоисточник?
master_superanalitik 12 апреля 2018 | 22:01
pit_heap: dsa_dsf:
Нужен демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь в океане. Американцы боятся ядерной войне больше чем русские, так как им есть что терять.Об этом хорошо (в конце передачи) сказал Михаил Ходаренок в передаче "От двух до пяти" с Евгением Сатановским.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYK0JmaP2U
Нет, нужен демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь в океане. Американцы боятся ядерной войне больше чем русские, так как им есть что терять.Об этом хорошо (в конце передачи) сказал Михаил Ходаренок в передаче "От двух до пяти" с Евгением Сатановским.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYK0JmaP2U
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:42
""В анализах пострадавших во время химатаки в сирийском городе Дума"" - а кто анализы брал? Та же никого нет.
ivan127_4 12 апреля 2018 | 21:55
serhio_25__: Правильнее спросить:"У кого анализы брали?" Ведь так никто из "отравленных" к медикам не обратился.
mppv 12 апреля 2018 | 22:05
ivan127_4:
Дак у Скрипаля?
lion64___3 12 апреля 2018 | 21:07
Уверенность у них не 100%. Скорее, близка к 0%. Фальшивки изобретают пиндосы со своими присными.
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 21:10
lion64___3: ты ж понимаешь, что кто сильнее, тот и прав. Захотят - вдарят по Сирии, а разговоры все эти для воспитания только
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:11
lion64___3:
У Маши 100%.
И у Нибизди.
Однако ихний процент ни на (НРЗБ) никому не нужен
agamasat 12 апреля 2018 | 21:45
lion64___3: уж если и говорить о фальшивках, то у Кремля здесь нет равных. Так что, есть все основания верить "пиндосам". А знаешь, какой аргумент в том самый главный? Суть в том, что именно они определяют развитие человеческой цивилизации - этот человеческий мир. Вы хоть усритесь, но ничего с этим не поделаете. А если уничтожите Запад, то будете ходить в лаптях.
sokal123 12 апреля 2018 | 21:58
Потравили ,сволочи ! Не может диктатура без ядов и хим оружия. Обожают мерзавцы травить людей.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 21:08
...обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество.
=============================
Теперь сирийцев нужно разбавить фосфорными бомбами от США. Иначе не выздороветь от путенского "новичка".
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 21:10
Хм... А кто взял и где именно взял анализы? Город под сирийским контролем, комиссия только туда собирается...
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:13
tremens_delirium:
Проснулись? Как голова?
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 21:15
ac_dc:
Красиво вы мне ответили и блеснули остроумием. Редко кто так тонко может аргументировать. )))
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:37
tremens_delirium:
Раз город под контролем Асада, то результат может быть только один. И в этом у вас сомнений нету.
И это правильный вывод.Намедни кто-то из нашего МО бесхитростно заявил:
- Мы пошлем туда комиссию, которая соберет факты, опровергающие химатаку.
Типа , как Бострыкин журнадизду посулил
- Я тебя вот тут в лесочке грохну, и сам энто дело расследовать буду...
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 21:41
ac_dc:
Сотню мёртвых и полтысячи пострадавших + их семьи + знакомых нейтрализовать за пару-тройку дней? Так чтобы международная комиссия не нашла никаких следов. А комиссия, вроде как, уже отправилась.
ruutel_____debil_____9 12 апреля 2018 | 21:46
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:53
tremens_delirium: Так чтобы международная комиссия не нашла никаких следов.
-----------------------------------------
А, допустим, найдет?
Вся монгольская рать будет голосить, Что комиссии дали печенек.
Ну это фигня и ровным счетом ничего не значит.
Только Небедзя все равно че нить заблокирует, потому как 99% его не убедит
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 22:08
ac_dc: ✄ А, допустим, найдет? ✄
Постойте ка.
1. Если НЕ найдут, то кино было фейком. Так?
2. Если найдут следы ОВ, то надо ещё расследовать кто применил. Вертолёты пролетевшие ещё не доказательство. Умные провокаторы обязаны позаботиться о каких-никаких уликах. К примеру, можно дождаться периодически прилетающих вертолётов и взорвать бочки с ОВ. Вот тут то расследование и необходимо. И главное, чтоб состав комиссии был от всех сторон.
Вы можете ещё спросить по (1), какой смысл делать явный фейк с фальшивым кино, если таковое было. Ответ простой - не было времени, ибо город переходил уже Ассаду. А вот какой смысл Асаду травить сотню женщин и детей, плодя ненависть и почти гарантированно получить ответку от США, вот вопрос. Причём без мелейших причин - город вот-вот падёт и окружён.
ruutel_____debil_____9 12 апреля 2018 | 21:43
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
vsehporvem 12 апреля 2018 | 21:14
tremens_delirium: Та же, где взяли пробы у скрипулей!
snikkersnepper 12 апреля 2018 | 21:15
tremens_delirium:
Не рефлексируйте, распространяйте. Воспринимать этих дебилов хоть сколько-то всерьез могут лишь точно такие же дебилы. Что нам с готовностью и демонстрируют твиттер Трампа и редакция ЭМ.
anticolorad 12 апреля 2018 | 21:20
snikkersnepper: ватан, вы живете в своем небольшом мирке, в котором только "вы одни говорите правду", а "ВЕСЬ мир ПРОТИВ ВАС И ВРЕТ". Удавка на вашем поганом карликовом горле просто сдавливается, в с бОльшим ускорением. И вскоре мы все увидим, как этот гнойник прорвет. и все дерьмо во главе с путлером и никчемной швалью, типа вас, смоет в унитаз.
skripal_live 12 апреля 2018 | 21:27
anticolorad: Как Гитлера и Бандеру?
lezhin 12 апреля 2018 | 21:50
anticolorad:кстати, а Вы кого больше любите: Гитлера или Бандеру?
skripal_live 12 апреля 2018 | 21:25
tremens_delirium: Трамп высрал...
polit_person 12 апреля 2018 | 21:29
tremens_delirium: Как кто? Белые каски. Прям в каски им и навалили анализов.
ruutel_____debil_____9 12 апреля 2018 | 21:41
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
fedora2 12 апреля 2018 | 21:11
Зато речи товарища Лаврова стопроцентно лживые, как стало теперь ясно.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 21:17
fedora2: Ты шо такое гаваришь прокладка? Как это теперь ясно? Он лжёт априори не открывая рта.
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 21:30
fedora2: ✄ Зато речи товарища Лаврова стопроцентно лживые, ✄
Лавров, если когда и лжёт, то исключительно чистой правдой.
ruutel_____debil_____9 12 апреля 2018 | 21:38
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
skripal_live 12 апреля 2018 | 21:31
fedora2: А "федорино горе " в дебильности?
lincolnmkx 12 апреля 2018 | 21:15
Короче, PIZDETS!
GOD BLESS AMERICA!
GOD BLESS TRUMP!
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 21:22
lincolnmkx:
Вам бы ещё этот выдающийся текст жирным выделить, чтоб мы пронялись вашей готовностью ̶л̶и̶з̶н̶ ̶ поддержать Трампа и Америку. Да и повторить бы несколько раз.
ruutel_____debil_____9 12 апреля 2018 | 21:48
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
glotov 12 апреля 2018 | 21:22
"В анализах, взятых у пострадавших во время химической атаки в сирийском городе Дума, обнаружены хлор ... Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада"
Железная логика.
perestarok 12 апреля 2018 | 21:26
"Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада…"
Как и то, что в пробирке Колена Пауэла была сибирская язва.
polit_person 12 апреля 2018 | 21:27
А как же мельдоний? Про него забыли?
chimp2013 12 апреля 2018 | 21:38
Россию подставляли все, кому не лень- русский народ такой, все стерпит- теперь сдается зубной врач подставляет..
ivan127_4 12 апреля 2018 | 21:42
эта уверенность не является стопроцентной.
______
Ага, не стопроцентная уверенность, это как осетрина второй свежести.
hardbone 12 апреля 2018 | 21:45
>>Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада, — сообщает телеканал.
А любой адекватный человек, вполне уверен, что логикой тут и не пахнет. С чего бы хлор должен быть связан именно с Асадом, а не защитниками Думы, которым все это чрезвычайно выгодно.
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:59
hardbone: все это чрезвычайно выгодно.
-----------------------
Что выгодно? Потравить своих детей?
Вы тут чево-то про адекватность намекали...
bobiksdoh 12 апреля 2018 | 21:49
Уверенности нет, но бомбанут на всякий случай. Не только армии рф приобретать военный опыт, натовцы тоже хотят.
azt 12 апреля 2018 | 21:51
// Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников. //
По всей видимости собирали образцы лично. Нашим чиновникам есть чему поучиться.
vsveter 12 апреля 2018 | 21:56
И как они могли взять пробы, если их там (чиновников) и близко не было?
США врёт всегда, врёт каждый день и выдаёт своё враньё за истину. Поэтому их истина и изменяется порой несколько раз в день. Достаточно Трампа почитать. Есть независимая международная комиссия, вот они и могут и должны собрать и выдать объективную информацию.
Ну а США могут в очередную пробирку засунуть очередную порции стирального порошка.
Врали и развязали войну во Вьетнаме, врали и развязали войну и бардак в Ираке, врали про Ливан.
Врут без устали.
koshkairina 12 апреля 2018 | 21:57
Недавно К.Ремчуков высказал совершенно справедливую мысль, что Асад нам не дядя и не тётя))
Но под каждым постом на сирийскую тему видно, что всё-таки куча племяшек у него в России есть: это портянки.