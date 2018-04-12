В анализах пострадавших во время химатаки в сирийском городе Дума обнаружены хлор и нервно-паралитическое вещество

В анализах, взятых у пострадавших во время химической атаки в сирийском городе Дума, обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников. Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада, — сообщает телеканал. В то же время источники NBC News уточнили, что эта уверенность не является стопроцентной.