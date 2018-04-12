Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался сказать, отвечает ли интересам США военный конфликт с Россией из-за Сирии

«Я не готов заниматься спекуляциями по этому вопросу», — заявил Мэттис во время слушаний в Конгрессе.

Накануне президент Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты на подходе. Хорошие, новые и умные», — написал Трамп в своем Твиттере.