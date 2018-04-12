Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался сказать, отвечает ли интересам США военный конфликт с Россией из-за Сирии
«Я не готов заниматься спекуляциями по этому вопросу», — заявил Мэттис во время слушаний в Конгрессе.
Накануне президент Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты на подходе. Хорошие, новые и умные», — написал Трамп в своем Твиттере.
Комментарии8
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skripal_live 12 апреля 2018 | 21:03
Умные ракеты Трампа завели аккаунт в Твиттере и заявили что никуда не полетят.
"Ну его нафуй" - написала умная ракета №3
"Пусть летит сам" - отметила №5
"Я голосовала за Хиллари" - заявила №8
"Белая цисгендерная мразь пытается нашими руками решать свои проблемы и подавлять нашу волю" - №6
s_talker002 12 апреля 2018 | 21:11
skripal_live:
А что говорят про *героических* моряков с *Кука*, все ли теперь в памперсах?
Прошлый раз попугали слегка, в этот раз даже испугаться не успеют.
haldey 12 апреля 2018 | 21:24
Интересно, что Трамп всех уже запутал своими твитами, они даже не знают, какая возжа ему в очередной раз под фрак попадет))), с какой ноги он встанет с утра))). Пойду еще попкорна куплю, комедийный сериал продолжается, Борис нюхнет новичка и прочтет непонятный твит от Трампа, веселуха)))
kotvinder2 12 апреля 2018 | 21:32
haldey: Бздунишка Пёс не готов заниматься спекуляциями, чтобы в случае чего потом не заниматься сексом с ЦРУ.
s_talker002 12 апреля 2018 | 21:33
haldey:
В 3-и ночи *твиттерит*, что то мешает ему спать, не протянет долго на посту.
glotov 12 апреля 2018 | 21:06
- Что рыжий ходок по шлюхам скажет - то и сделаю!
anticolorad 12 апреля 2018 | 21:11
glotov: а что скажет карликовый ходок по геям, то и сделаешь, портян?
glotov 12 апреля 2018 | 21:20
anticolorad: Кто такой портян? Папа ваш портян?