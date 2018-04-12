Кандидат в госсекретари США Майк Помпео заявил о необходимости оказывать противодействие российскому газовому сектору...

«Если бы у России было меньше возможностей перекрывать газопроводы или создавать риски и угрозы нашим союзникам и друзьям по всему миру, то мы бы значительно снизили риск для США и для этих стран», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате. Говоря о проекте «Северный поток-2», он сказал, что должны быть альтернативы в интересах Запада, а не в интересах Владимира Путина.