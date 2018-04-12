Кандидат в госсекретари США Майк Помпео заявил о необходимости оказывать противодействие российскому газовому сектору
«Если бы у России было меньше возможностей перекрывать газопроводы или создавать риски и угрозы нашим союзникам и друзьям по всему миру, то мы бы значительно снизили риск для США и для этих стран», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате. Говоря о проекте «Северный поток-2», он сказал, что должны быть альтернативы в интересах Запада, а не в интересах Владимира Путина.
Комментарии36
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qdrya 12 апреля 2018 | 21:03
уже не стесняются: вся экономика в мире должна быть построена в интересах США
nikitin43 12 апреля 2018 | 21:05
qdrya: они и крым оккупировали . россия за свои деньги строит газопроводы для поставки газ в обмен на продукты.
patrik05 12 апреля 2018 | 21:07
Кандидат в госсекретари США Майк Помпео заявил о необходимости оказывать противодействие российскому газовому сектору...
– Здравствуй! Что, в отравление Скрипалей лично В.Путиным веруешь? – Верую! – отвечал Майк Помпео. – И в химическую атаку в Думе веруешь? – Верую! – И в синагогу ходишь? – Хожу! – А ну, хрюкни! Майк Помпео хрюкнул громогласно два раза. – Ну, хорошо! - ответили сенаторы.
pit_heap 12 апреля 2018 | 21:11
А как бодро много лет креаклы рассказывали про "невидимую руку рынка".А тут Помпео разоткровеничался...))
"Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа"(с)
lager23 12 апреля 2018 | 21:21
pit_heap: газопроводы все меньше имеют отношения к рынку... они продолжение агрессивной политики путинской клептократии
vilingrad 12 апреля 2018 | 21:26
pit_heap: креаклы"
Креаклы, треаклы... выражайся яснее... жопу будут драть путинцам- вот это ясео, как божий день. Уже дерут. Вовка куда-то заделся. Креаклы, кореллякры...
alehan11174 12 апреля 2018 | 21:56
pit_heap: Надеемся, что вслед за сталелитейными компаниями повалятся вниз нефтяные и газовые...в рашке людям работать надо, а не тупо ресурсы страны на Запад качать и думать там про хохлов или еще каких-нибудь бездельников в сирии...короче, сортиты драить надо, улицы мести и научиться делать что-нибудь своими руками!
s_talker002 12 апреля 2018 | 21:21
patrik05:
/Кандидат в госсекретари США Майк Помпео ../
Очередной кандидат, у ребят конкретная текучка в кадрах.
Пора очередной раз вмешаться и кого то назначить.
zollendorf 12 апреля 2018 | 21:59
s_talker002: у ребят конкретная текучка в кадрах.//
Не чета России, где с кадрами и с главнюками все ништяк и стабильно как на кладбище.
Течет и протекает только страна сквозь очередное дно.
polikarpich 12 апреля 2018 | 21:36
patrik05: Эк тебя, болезный, на синагогах заклинило! Нацик, что ли?
А говорил, всех любишь. Я аж расчувствовался, чуть слезу не пустил...
patrik05 12 апреля 2018 | 21:49
polikarpich:
Ничего у меня не заклинило, просто времени было мало на раздумья. Прошло минуты три, как эта "новость" появилась на сайте и я к тому времени нашёл диалог в "Тарасе Бульбе" и переделал его на свой лад. А во-вторых, сайт-то еврейский, значит глупо было бы писать про кирху, костёл, монастырь, мечеть, дацан...
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 21:08
nikitin43: Так может у них мозги появятся и то, что не продаётся на экспорт, можно и нужно пустить на внутренний рынок, не всё же населению валежник собирать...
lager23 12 апреля 2018 | 21:19
qdrya: нет, просто, национальное достояние "Газпром" должно быть вне амбициозной политики окурка, нельзя спекулировать экономикой в угоду сомнительных схем питерского гопника!
qdrya 12 апреля 2018 | 21:24
lager23: нет, просто СП-2 - это путь транспортировки газа в полтора раза дешевле украинской ГТС. В которую еще надо вливать гигантские средства из-за ее серьезного старения. Отказались продавать украинскую ГТС поставщику газа - Газпрому, он нашел БОЛЕЕ выгодный способ ограничить аппетиты киевской влады. Которая грозилась поднять тарифы НА, ПОРЯДОК по отношению к даже сегодняшним.
ВСЕ ЭТО НЕ МЕШАЛО БЫ ЗНАТЬ, прежде чем сраспространять всяки
qdrya 12 апреля 2018 | 21:26
всякий вздор о Путине и жуткой политике в решениях Газпрома. А ведь так просто : денежки счет любят. Всего-то лишь.
qdrya 12 апреля 2018 | 21:29
что такое бизнес-логика в решениях экономических субъектов, никто даже и не вспоминает. Одна дурацкая пропаганда
honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 21:51
qdrya: // нет, просто СП-2 - это путь транспортировки газа в полтора раза дешевле украинской ГТС //
То есть газопровод, который ещё надо построить, ввалив кучу бабок, идущий обходным путём по дну моря, дешевле, нежели уже имеющийся, проложенный по кратчайшему пути по суше в обжитых районах?
Путриот, ты хоть закусывай, что ли.
// Которая грозилась поднять тарифы НА, ПОРЯДОК по отношению к даже сегодняшним. //
Удило, если я тебе начну перечислять, чем вы грозились - поверь, получится более увесисто.
НА ПОРЯДОК как минимум.
// что такое бизнес-логика в решениях экономических субъектов, никто даже и не вспоминает. Одна дурацкая пропаганда //
Бизнес-логика - откуда ты слова такие берёшь, ампутант мозговой?
Можешь хотя бы на пальцах пояснить бизнес-логику газопровода Сися Сибири, стоимость которого более 30-ти ярдов баксов?
Он уже заранее убыточен при нынешних ценах на газ.
А сдохший Южный поток, в который тоже вбухана туева хуча бабок? Где тут бизнес-логика?
А попытка затратить ещё много миллиардов, когда долги Грязьпрома уже почти сравнялись с его стоимостью при текущей убыточности уже три квартала?
За неполные 10 лет Грязьпром с 3-го места в мире по рыночной капитализации скатился в конец второй сотни.
О полном про@бе сланцевой революции не вспоминал только ленивый.
Это и есть бизнес-логика?
Или всё же "одна дурацкая пропаганда"?
Учи матчасть перед выхлопом, подросток умственный.
sergo13 12 апреля 2018 | 21:53
qdrya: Ага, и хранилищь там резервных нет, можно краник перекрыть в январе и шото от ЕС потребовать)))
vilingrad 12 апреля 2018 | 21:24
qdrya: А вот это будет больно!
piter_ug 12 апреля 2018 | 21:04
Народное достояние - артель «Газпром».
nanaryfive 12 апреля 2018 | 21:05
Будут призывать европейцев взрывать газопроводы идущие из России?
nitsahon 12 апреля 2018 | 21:12
nanaryfive: ну разумееттся.. пусть покупают американский СПГ по высоким ценам...
dustkolorado 12 апреля 2018 | 21:54
nitsahon: Дурашка, ты что телевизер не смотришь?
«Нам не известен ни один проект в настоящее время, где рентабельность на скважинах добычи сланцевого газа была бы примерно положительного значения, абсолютно все скважины имеют отрицательное значение. Есть такое мнение, что это вообще «мыльный пузырь», который в самое ближайшее время лопнет»(с)миллер
«Сланцевый газ – хорошо спланированная мировая пиар- кампания, таких пиар-кампаний много: глобальное похолодание, биотопливо»(с)миллер
qdrya 12 апреля 2018 | 21:06
и причем тут Путин-то? политиканы США уже не чувствуют, что подобные заявления - это обыкновенная наглость распоясавшегося от безнаказанности бандюгана с большой дороги.
barssuk 12 апреля 2018 | 21:08
Каюк...
cukker 12 апреля 2018 | 21:11
итальяшка под сурдинку газом решил торгануть. правильно их Сталин называл торгашами без совести
testmeter 12 апреля 2018 | 21:18
cukker: Наследники Сталина на России - торгаши с совестью?
lager23 12 апреля 2018 | 21:27
cukker: именно так недалёкое ватное рассуждение показывает итальянцам, отказывающимся принимать участие в планах трампнаш поиметь нашего вдохновителя в Сирии, как к ним относятся путенские квасные патриоты и обычные кремлеботы...
drgonish 12 апреля 2018 | 21:12
Видать даже союзники сша понимают, что вторая ветка нужна. А то подговорят бандеровцев газопровод подорвать свой газопровод на щло России и союзники будут вынуждены отсасывать у сша сжиженный газ по демократическим ценам.
dustkolorado 12 апреля 2018 | 21:56
drgonish: Д...л, б..д, ты что телевизер не смотришь?
«Нам не известен ни один проект в настоящее время, где рентабельность на скважинах добычи сланцевого газа была бы примерно положительного значения, абсолютно все скважины имеют отрицательное значение. Есть такое мнение, что это вообще «мыльный пузырь», который в самое ближайшее время лопнет»(с)миллер
«Сланцевый газ – хорошо спланированная мировая пиар- кампания, таких пиар-кампаний много: глобальное похолодание, биотопливо»(с)миллер
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 21:20
Ну это уже совсем не по рыночному. Мы, значица, думали, что лучше нашего газу нету, и поэтому приготовились полмиром править, а они так не думает. И где тут рыночные отношения, либероиды? Враньё это всё.
solonko 12 апреля 2018 | 21:27
Значит, кирдык Северному потоку - 2.
Без вариантов.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 21:33
solonko: Какол не стыдно газ агрессора через свою территорию прокачивать?
solonko 12 апреля 2018 | 21:37
nanaryfive: Вообще-то, я бандеровец.
И чего это стыдиться? Это вы своим врагам газ поставляете за презренные доллары, ибо по другому заработать не можете. Сами и стыдитесь, убогие.
bobiksdoh 12 апреля 2018 | 21:55
nanaryfive: котсап, когда долг вернете за газ Украине? Наворовали газу и сцуки долг не возвращают!!!
bobiksdoh 12 апреля 2018 | 21:42
Берем 2013 год. Нефть за сотню баксов, газ тоже под четыре сотни или больше. Дедушку Кабаева все уважают. Жители РФ катаются по всему миру, бабла, хоть жопой жуй. На Украине Майдан. Ну и хрен с ним, не первый и не последний. В 2004 уже был, тоже в Европу и НАТО собирались, а через два года Янык становится премьером и снова братья навек. Но тут руссковесеннее обострение у солнцеликого ( а может четкий расчет по оболваниванию электората, понимал, что экономические трудности не за горами). В итоге: все посылают Вову нах, сидит в осаде и в жопе экономической, но при массовом одобрямс. Может на это и рассчитывал... Но долго ли одобрямс протянется, вот в чем вопрос?
Ну и глядя на этого неадеквата ботоксного, все страхуются и рано или поздно пошлют его с его газом кибениматери.