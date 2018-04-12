Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello в России
Ведомство пыталось ограничить доступ к сервису целый год, и наконец блокировка удалась, — сообщает газета «Ведомости». Причиной стал отказ руководства Zello передать Роскомнадзору данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Для этого пришлось бы хранить сведения о пользователях и их переписку на серверах в России.
Zello – приложение, позволяющее обмениваться голосовыми сообщениями по интернету. В России оно было популярно у дальнобойщиков, которые использовали онлайн-рацию во время забастовок против системы «Платон».
Комментарии11
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bozk 12 апреля 2018 | 20:35
Страна чудовище
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 20:57
bozk:
Как и предполагалось, под мудрым руководством страна продолжает двигаться к оруэлловскому "1984" - идеальному устройству государства по мнению гопников, хотя, они и не читали этого романа, но интуитивно стремятся воплотить в жизнь.
prutkov100 12 апреля 2018 | 21:09
Не знаю , что там заблокировал Роскомнадзор , у меня открывается .
lager23 12 апреля 2018 | 21:03
Убогость - Путен, путен - Убогость!
putin_itogy 12 апреля 2018 | 20:38
Назад на пальмы!
В пещеры, к таким родным, вонючим, тёплым уютным медвежьим шкурам!
К кострищам, к своим шаманам.
Вообщем - к истокам. К скрепам.
trender 12 апреля 2018 | 20:55
putin_itogy: Это они нас туда загоняют. А сами едят запрещенку и разлагаются в растленной бездуховной Европе.
agamasat 12 апреля 2018 | 20:46
Вот неймется супостатам запретить то, что может кому-то нужно. Государство уже просто встает костью в горле для населения страны.
stas_russkiy 12 апреля 2018 | 20:48
РКН до сих пор думает, что он навечно торренты заблокировал...
drtomsky 12 апреля 2018 | 20:58
Надо запретить в России любую деятельность вообще. Чтобы можно было делать только то, на что получено специальное разрешение Роскомнадзора. Ослушавшихся сажать на длительный срок. Так государство получит огромное количество бесплатной рабочей силы ( в прошлом это называлось рабством). А у нас это будет заслуженной наградой счастливому населению, избравшему себе вождя ещё на шесть лет.
gregor 12 апреля 2018 | 21:01
Смешная страна ......... всё она закрывает, запрещает , уничтожает , врёт ,лицемерит и ...... одобрямс .... .
Очень великая страна ...,очень ...аж ... до нЕльзя .
yuriyp 12 апреля 2018 | 21:09
Роскомнадзор является не техническим, а политическим инструментом власти. Соответственно, его сотрудники должны нести ответственность за нарушения прав и свобод граждан наравне с политиками.