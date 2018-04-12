Один из крупнейших российских стальных концернов, «Северсталь», остановил поставки в США из-за введения в действие новых американских пошлин. Напомним, президент Трамп в марте ввел 25-процентную пошлину на сталь, объясняя это интересами национальной безопасности. В компании «Северсталь» говорят, что не считают объемы своих поставок в США существенными и могут переориентироваться на рынки Ближнего Востока или Азии, — передает агентство Рейтер.

Между тем, Россия занимает пятое место по объему поставок стали в США. Это данные американского Минторга за прошлый год.