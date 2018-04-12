«Северсталь» остановил поставки в США из-за введения в действие новых американских пошлин
Один из крупнейших российских стальных концернов, «Северсталь», остановил поставки в США из-за введения в действие новых американских пошлин. Напомним, президент Трамп в марте ввел 25-процентную пошлину на сталь, объясняя это интересами национальной безопасности. В компании «Северсталь» говорят, что не считают объемы своих поставок в США существенными и могут переориентироваться на рынки Ближнего Востока или Азии, — передает агентство Рейтер.
Между тем, Россия занимает пятое место по объему поставок стали в США. Это данные американского Минторга за прошлый год.
Комментарии15
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kir_pich_101 12 апреля 2018 | 20:38
8,6 процентов от объёма.
Немного, но ощутимо.
Вошьдю привет!
alehan11174 12 апреля 2018 | 20:38
Отлично! путираше надо уже пертестать быть старной 3-го мира и начинать учиться работать, а нет тупо вывозить природные ресурсы из страны!
pit_heap 12 апреля 2018 | 20:47
alehan11174: Как обычно читаем и не задумываемся?
Написано :"5 место по объему поставок стали в США".
Первое занимает Китай, по вашему они вывозят ресурсы и не работают?
Мало того русофобы уверяли что у России вообще никто ничего не покупает кроме нефти.
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 20:53
pit_heap: Качество расейской стали ( а до этого ссср ) всегда было крайне низким. Не удивлюсь, если они из неё делали скрепки...
askol2016 12 апреля 2018 | 21:02
kir_pich_101: Не скрепки, а скрепы...
alehan11174 12 апреля 2018 | 21:06
pit_heap: то, что Китай тоже вывозит металлы, совершенно не означает, что путирашка находится в одной лиге с Китаем. Китай много чего делает и является 2-ой экономикой мира после США яссно, а путирашинская бензоколонка находится на уровне статистической погрешности со своими жалкими 1.5% мирового ВВП. Короче, таки да, работать тебе надо, сортиры драить и улицы мести, а не вывозить ресурсы из страны и при этом болтать про Америку, хохлов или каких то бездельников в сирии:)))
cilovit 12 апреля 2018 | 20:59
alehan11174: Сталь это что природный ресурс ?
alehan11174 12 апреля 2018 | 21:38
cilovit: сталь - это сплав железа с углеродом, нет?
putinku 12 апреля 2018 | 20:38
Мордашев на опережение пошел, чтобы и его как Дерипаску не макнули. Трам иак же рынок и стали США планировал освободить от России
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 20:41
северсталь у нас есть, а саморезы и болты с гайками - китайские
eniro 12 апреля 2018 | 20:44
Ни грамма стали пиндосам ! Не только не давайте, но и свой металлолом вывезите. А боевые тракторы и "жар"птицы -куда угодно, они везде толково горят.
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 20:44
Правильное решение. Всё равно скоро доллару капец. А в Сирии вон сколько надо восстанавливать! Озолотимся!
mppv 12 апреля 2018 | 20:45
Дак теперь будет поставлять Южсталь?
nata_roo 12 апреля 2018 | 21:32
Очень некрасиво поступили Штаты! Алексей Навальный и ФБК продемонстрировали нам, что Мордашов, фактический владелец Северстали для Кремля, - кристально честный человек! А они - санкции... Против кого? За что?..
ivan127_4 12 апреля 2018 | 21:46
президент Трамп в марте ввел 25-процентную пошлину на сталь, объясняя это интересами национальной безопасности.
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Невидимая рука рынка.
И в это дерьмо нас затащили либералы. Кто из них ответит?