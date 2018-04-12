Эксперты ОЗХО начнут работать в Сирии 14-го апреля
Об этом заявил официальный представитель организации. Первая группа экспертов уже прибыла в Бейрут, откуда направится в сирийский город Дума.
Между тем, Швеция внесла в Совбез ООН новый проект по расследованию химической атаки в Сирии. Стокгольм предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению высокого уровня, которая попытается раз и навсегда решить все остающиеся вопросы. Это касается программы разработки Дамаском химического оружия, а также позволит установить, остались ли в стране незадекларированные боевые отравляющие вещества.
Комментарии3
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veresk752 12 апреля 2018 | 20:37
Надеюсь, что они не прогнутся перед мировым жандармом - США и честно выполнят свою работу.
olegleon 12 апреля 2018 | 20:43
и шведы против Трампа и Мэй?!
Стокгольм продался Кремлю!!!
max3446 12 апреля 2018 | 20:50
Сирийский город Дума, где якобы произошла химическая атака, является последним крупным оплотом исламских боевиков, окружённых сирийскими войсками, но, кроме того, там активно действуют так называемые «Белые каски», пишет Contra Magazin.
Как поясняет австрийский журнал, это подразделения «Сирийской гражданской обороны», которые, среди прочего, получают финансирование от министерств иностранных дел США, Великобритании и Германии и близки к местным террористическим группировкам.
Эти «пропагандистские войска», получающие указания в том числе из ЦРУ, — единственный источник, на который ссылается Запад, когда дело касается гипотетической газовой атаки в Думе, отмечает автор статьи Марко Майер. Журналист издания уверен: никакой химатаки на самом деле не было — всё это лишь инсценировка, причём уже не первая.
Вполне возможно, что в деле замешаны ЦРУ и британская MI6, которые на протяжении многих лет пытаются ослабить власть президента Башара Асада, полагает Марко Майер. Также они могут преследовать и другие цели, потому что через Сирию можно совершать нападки на Россию или Иран, что очень импонирует русофобам и произраильским силам в американской политике. Что касается британского правительства Терезы Мэй, выставившего себя на посмешище в деле с отравлением Скрипаля, Сирия даёт ему шанс отвлечь внимание от этого провала, продолжает Contra Magazin.