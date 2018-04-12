Эксперты ОЗХО начнут работать в Сирии 14-го апреля

Об этом заявил официальный представитель организации. Первая группа экспертов уже прибыла в Бейрут, откуда направится в сирийский город Дума.

Между тем, Швеция внесла в Совбез ООН новый проект по расследованию химической атаки в Сирии. Стокгольм предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению высокого уровня, которая попытается раз и навсегда решить все остающиеся вопросы. Это касается программы разработки Дамаском химического оружия, а также позволит установить, остались ли в стране незадекларированные боевые отравляющие вещества.