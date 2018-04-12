Италия не будет принимать участия в возможной военной кампании в Сирии
Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони. В то же время, согласно международным договоренностям, Италия предоставит союзникам логистическую поддержку.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии. При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада с целью показать, что использование химического оружия неприемлемо.
Комментарии21
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abuvgrobu 12 апреля 2018 | 20:34
Более разумные европейцы сливаются из этой авантюры, хотя ,возможно, это их генная память останавливает от конфликта с Россией
ostapbey 12 апреля 2018 | 20:56
abuvgrobu: а когда это итальянцы разбрасывали гены на России?
Врешь, как мерин.
Даже.
cheburashkache 12 апреля 2018 | 21:16
От того что сын турецкого подданного не знает историю, она другой не становится. Присланные Муссолини в помощь Гитлеру итальянский экспедиционный корпус (Corpo di Spedizione Italiano) и итальянская восьмая армия (всего 229,000 человек) практически в полном составе полегли под Сталинградом. После этого итальянцы и правда в военных кампаниях на восточном фронте не участвовали.
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:29
cheburashkache: генная память в том что полегли??
Е мае.. А ведь генная память это в том что ты более трехсотлет лежал под татаромонголом и выжил!
И мало что выжил, так и продолжаешь рожать наследников орды. И с лишней хромосомой поголовно.
Вот это и есть медицинский факт ГЕНЕТИЧЕСКОЙ и ГЕННОЙ памяти русского народа..
Даже..
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:34
ostapbey: гены россиянам разбрасывали татаромонголы в хвост и в гриву. А италианцы родили свой фашизм они от него и умерли.
Чем боролись, на то и напоролись. Под Сталинградом..даже..
vulgaris_liberal 12 апреля 2018 | 20:34
Союзники потихоньку сливаются, трамп уже не такой воинственный. Глупые хохлы сидят и думают кто же за них заступится после чм по футболу :)
alehan11174 12 апреля 2018 | 20:40
vulgaris_liberal: не сцы портяныч, путирашу будут отменно пендюрить и до и после чм по футболу 2018, который пройдет в Англии:))
vulgaris_liberal 12 апреля 2018 | 20:43
alehan11174: Пока только толстый ким уже вслух говорит, что имел он эту сша с ее быдловатыми обитателями. И ему начинают верить
alehan11174 12 апреля 2018 | 20:48
vulgaris_liberal: у толстожопого кима та же болезнь, что и у картавого сифилитика ильича-основателя совдепии - сифилис. он так и так скоро сдохнет...вот тогда свободный мир бескровно объединит две кореи.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 21:08
vulgaris_liberal: " Пока только толстый ким уже вслух говорит, что имел он эту сша "
...и не только говорил, но и компьютерную графику 90-х годов показывал, как северокорейские ракеты разносят вдребезги напополам авианосцы США.
Но в РФ даже такого нарисовать не смогли - нарисовали в киностудии минобороны двухмерный мультик-схему, как ракеты летят к берегам Калифорнии - наверное, Голливуд решили разбомбить, как в комедии Спилберга "1941".
cilovit 12 апреля 2018 | 21:04
alehan11174: Да ,да скажи это тем американцам каторые уже приобрли билеты на чм 2018( в Англию)
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:40
cilovit: тебе билет в райцентр за махоркой расходнее сьездить, чем американцу билет в Лондон
на сдачу в газетном киоске купить.
Даже..
olegleon 12 апреля 2018 | 20:40
как некошерно получилось.
ну да американцев Эстония и Латвия поддержать своими ракетоносцами!
vulgaris_liberal 12 апреля 2018 | 20:45
olegleon: Странно, почему хохолбаши не посылает своих обученных боевому гопаку киборгов на помощь трампу. Как известно, ватники в ужасе разбегаются когда на поле боя появляются порашкины боевые педерасты. Во всяком случае, так на цензоре пишут :)
neyexo 12 апреля 2018 | 20:43
Черчиль восхищался химоружием.
Хотя первыми его применили немцы, еще в 19 веке в Англии шла дискуссия - а чем химоружие хуже другого любого оружия - ведь главное - поражать противника.
И хлор, с которого начинали немцы и в применении которого обвиняют Асада, не считается химоружием по конвенции.
gs1112 12 апреля 2018 | 20:50
США имеют возможность по достоинству оценить преданность своих союзников. Парадокс жизни. Несмотря на весь комплекс проблем Украины, и бедность, и коррупция, и не объявленная война с Россией, у Украины появился шанс стать одним из наиболее дееспособных и верных союзников США. И это взаимодействие будет взаимовыгодным. Украина преодолеет свои внутренние проблемы и совместно с США остановит сорвавшегося с цепи северного соседа.
glotov 12 апреля 2018 | 21:00
gs1112: Сколько же в Вас чистоты! (с)
neon999 12 апреля 2018 | 20:54
Не будет чего-то Италия и чего-то там Германия ... А должны были ?
Эгей, журналисты, вы чего это предыдущую серию пропустили ?
virgenu 12 апреля 2018 | 21:10
В мире 182 страны, почему то вцепились в две страны: Украину и Сирию. Не лучше ли оставить их в покое, пусть сами разберутся в своих проблемах. Можно не торговать с ними, не приглашать их в гости, но не воевать, не убивать ни в чём не повинных жителей.
perestarok 12 апреля 2018 | 21:30
"Италия не будет принимать участия в возможной военной кампании в Сирии"
Как это не будет. Банда всегда заставляет всех членов запачкаться в крови жертв.
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:36
perestarok: и бурятов, и якутов..
А вот Моторола был вообще КОМИК!
Да и гомик заодно..
Даже..