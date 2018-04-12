Помпео: Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России
Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России, об этом, выступая в Сенате, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США. По его словам, Владимир Путин еще не воспринял в достаточной степени сигнал Вашингтона. По мнению Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене сейчас направлены на то, чтобы подорвать демократию на Западе. Администрации США следует давать отпор российским властям «в каждом регионе и на каждом векторе: в сфере киберпространства, экономики и так далее». «Нам надо делать все возможное, чтобы Путин не добился успеха в движении к тому, что мы считаем его окончательной целью», — добавил Помпео. В чем заключается эта цель, он не уточнил.
Комментарии58
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pyccokokc 12 апреля 2018 | 20:31
Россия - это зло. Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде.
http://yun.complife.info/miscell/exodus.htm
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 20:41
pyccokokc: ""Россия - это зло. Россия - это зло в его чистом, беспримесном виде."" - укроп, для чего ты нам тут свои свидомые методички показываешь? Мы и так знаем, на основе чего вы, галичане, фашисты и нелюди. Если у немцев в Третьем Рейхе людей убивали правоохранительные органы(т.е. власть), то галичане и прибалты сами устраивали резню в своих городах.
Бандеровская милиция и львовские погромы 1941 г. Еврохохлы, короче.
Видите на этих фото немцев?
https://koly-mygotin.livejournal.com/132323.html
malinanti 12 апреля 2018 | 20:46
Уже предвижу заголовки, когда Трамп его закономерно уволит: "Последний день Помпео". Особенно учитывая кровожадность Майка.
antirussianempire 12 апреля 2018 | 20:54
«Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США.
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 20:47
serhio_25__: а в Орловской области милиция какая была в 1941-43 гг?
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 20:56
kryymsdyk: "" милиция"" - милиция? Ты про полицаев что ли?
Так в Орле местное население наверное вырезало всех еврее, поляков и укров к приходу немцев, да?
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 21:02
serhio_25__: а чё, нет?
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:18
kryymsdyk: Так чЁ? В Орле была резня не русских, которые устроили местные жители, как это сделали галичане во Львове или нет?
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 21:25
serhio_25__: а чё, не было? по головке гладили?
ostapbey 12 апреля 2018 | 20:59
kryymsdyk: в Орловской? А частично и в Орловская была ЛНРР
Локотская народная республика России.
Даже
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:55
serhio_25__: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:16
kottigr1: "" Все, что нужно знать о нынешней России.."" - укроп, зачем ты нам тут зачитываешь методички УкропАгитПропа? Иди лучше прикручивай.
Мальдивы казнократам! Офшорам слава!
alehan11174 12 апреля 2018 | 20:55
serhio_25__: LOL! так ведь пол страны встречали немцев с хлебом-солью летом 1941г, а красножопая сралиская армия вообще сдавалась целыми дивизиями с оружием и под музыку полковых оркестров!
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:09
alehan11174: "" так ведь пол страны встречали немцев с хлебом-солью летом 1941г"" - твоя пустая кастрюля встречает сало хлебом-солью. Никто кроме галичан и прибалтов так не встречал фашистов.
""красножопая сралиская армия вообще сдавалась целыми дивизиями с оружием и под музыку полковых оркестров! "" - какая богатая фантазия у укропопика из США или это уже дегеративное образование стало сказываться?
Англо-франки храбро проиграли немцам за 2 месяца, а красножопая сралиская армия 4 года трусливо сражлась с немцами и победила.
Для дегенерата поясню:
Наполеон дошел до Москвы и взял ее за 3 месяца. Без всяких автомобилей, танков и самолетов. Пешком.
Гитлер дошел до Москвы и не смог ее взять за 5 месяцев. Как так, если красножопая сралиская армия вообще сдавалась целыми дивизиями с оружием и под музыку полковых оркестров?
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:13
serhio_25__: Англо-франки храбро проиграли немцам за 2 месяца
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Второй фронт (на самом деле – первый) англичане с французами открыли 3 сентября 1939 года, объявив войну Германии. Начали наступление против войск Гитлера уже 7 сентября, через четыре дня после объявления Францией войны Германии. Потом шла битва за Англию.. В то время, как СССР выступал союзником Германии, поставляя ей нефть, хлопок, зерно, бензин и другие стратегические товары, необходимые для ведения войны. И вместе с Германией воевал против Польши (несмотря на Польско-советский договор о ненападении, действовавший до 31 декабря 1945 года). И подписывал соглашения о дележе Европы, кокетливо называемые пактом Молотова-Риббентропа – на самом деле это, конечно, пакт Сталина-Гитлера. А так же Сталин и Гитлер проводили совместные-союзнические парады, как это было в Бресте.
7 декабря 1941 года США непосредственно вступили в войну с фашистским блоком Германии-Италии-Японии на Тихом океане. Именно поэтому Япония не рискнула напасть на СССР, т.к. не хотела воевать сразу на два фронта.
Союзники воевали с Гитлером не только во Франции.. Бои шли везде начиная от Африки с армадами Роммеля и заканчивая Малой Азией, где шли сражения с союзниками Гитлера.
Если бы Союзники не воевали бы там, если бы союзники не вооружили бы своим оружием РККА по Ленд-Лиз, то вся мощь Гитлера обрушилась бы только на СССР и Страна Советов была бы уничтожена уже в 1942-м..
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:30
kottigr1: ""Второй фронт (на самом деле – первый) англичане с французами открыли 3 сентября 1939 года, объявив войну Германии. Начали наступление против войск Гитлера уже 7 сентября, через четыре дня после объявления Францией войны Германии. Потом шла битва за Англию."" - что???
Би́тва за Брита́нию — авиационное сражение Второй мировой войны, продолжавшееся с 10 июля[2] по 30 октября 1940 года.
ГДЕ ВЫ ЦЕЛЫЙ ГОД ВОЕВАЛИ?
""7 декабря 1941 года США непосредственно вступили в войну с фашистским блоком Германии-Италии-Японии на Тихом океане."" - ахахахаха, на Тихом океане. Франция и Польша это оценили)))
""Именно поэтому Япония не рискнула напасть на СССР,"" - Япония не рискнула напасть на СССР, т.к. получила по зубам от СССР в 1938-39гг, после чего подписали Пакт о нейтралитете в апреле 1941г, когда Германия во все готовилась к нападению на СССР.
""Союзники воевали с Гитлером не только во Франции.. Бои шли везде начиная от Африки"" -очень важные бои для Европы и СССР. А силы-то какие немцы там держали - целый корпус. Выкуси СССР с шестью миллионной немецкой армией вторжения(не считая союзников).
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:34
serhio_25__: Давайте вспомним "успехи" "гения военного дела" - Сталина.
Сталин угробил во время Второй мировой войны 42 000 000 жителей России.
Для всего человечества Вторая мировая война началась с начала сентября 1939 года по всей планете. СССР вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года на стороне гитлеровской Германии, а 22 июня 1941 года, только после предательства Гитлера и нападения на СССР - СССР начал свою Великую Отечественную войну.
Причем начал весьма позорно..
В 1941 году Красная Армия потеряла 6,3 миллиона солдат и офицеров. Из них 1 миллион были расстреляны органами НКВД или посажены в ГУЛАГ за отказ воевать. 1,3 миллиона были убиты в боевых действиях. И 4 миллиона сдались немцам (сдались их 3,5 (!) миллионной армии).
В эти месяцы Советский Союз потерял:
72% всех своих танков,
34% военных самолётов,
56% мелкого стрелкового оружия,
69% противотанковых орудий,
59% артиллерийских орудий и миномётов.
И это только в первые месяцы войны. А пока до Москвы добежали эти потери стали ещё больше.. СССР потерял практически полностью армию, большую часть вооружения, большую часть ресурсов и промышленности.. Без поставок по Ленд-Лиз СССР грозила полнейшая военная катастрофа..
"Без этих двух видов помощи (30 тысяч тонн аллюминия к началу октября 1941г и как минимум ежемесячно 400 самолетов и 500 танков) Советский Союз будет либо разгромлен, либо ослаблен до такой степени, что надолго потеряет возможность помогать своим союзникам активными боевыми действиями на фронте в борьбе против гитлеризма" - из послания Сталина Черчиллю, начало сентября 1941г
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:37
serhio_25__: На территории СССР, оккупированной Гитлером к ноябрю 1941 года, проживало до войны около 40% населения страны, там добывалось 63% угля, там выплавлялось 58% довоенной стали и 60% алюминия. С этой земли до войны собирали 38% урожая зерновых, на ней производилось 84% сахара, поголовье скота составляло 38%, свиней - 60% от общесоюзного поголовья, на этой территории находились 41% всех автодорог страны.
Скажи спасибо США, Англии и народам СССР, которые вытянули своей помощью Сталина из того дерьма в которое он сам себя и страну загнал..
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:15
serhio_25__: Пока Англия и Франция воевали с Гитлером, Сталин гнал сырьё из СССР в гитлеровскую Германию, помогая фашистам..
В одной только Битве за Британию (9 июля – 30 октября 1940 года) англичане уничтожили более 1700 немецких самолетов. А в Битве за Атлантику, на которые оттягивались колоссальные ресурсы рейха, союзники потопили более 700 немецких подводных лодок. Подводный флот был элитой Германии – для него не жалели ничего. А каждая подводная лодка – это десятки непостроенных танков и самолетов.
Союзники не пустили немцев к ближневосточной нефти, жизненно необходимой для армии рейха. Во время Курской битвы союзники высадились на Сицилии и начали Итальянскую кампанию, не позволив Гитлеру перебросить резервы в Россию. И уже в 1943 году союзники заставили Италию выйти из войны.
Силы союзников в одной только Северной Африки с 1940-43гг вывели из строя более 950 000 гитлеровских фашистов, 8000 гитлеровских самолетов, 6200 артиллерийских орудий, 2500 фашистских танков, 70 000 автомобилей.. А если бы эти уничтоженные гитлеровские войска добавились бы на Восточном фронте, к примеру в битве за Волгу.. Устояли бы Сталинград или Москва ?
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:32
kottigr1: ""Пока Англия и Франция воевали с Гитлером, Сталин гнал сырьё из СССР в гитлеровскую Германию, помогая фашистам."" - и как там воевали? Куда ты дел 1939г? Там же Польша? Ах ну-да, англо-франки храбро сражались за Польшу в Африке, а США на Тихом океане, да?
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:39
serhio_25__: Англия и Франция сражались с фашистами, пока СССР выступал на стороне гитлеровских фашистов.. Союзники уничтожали десятки тысяч фашистов и сражались с гитлеровской армией по всей Европе и в Африке..
Посмотрим на чьей стороне в это время выступал Сталин ?
В 1940 году больше половины советского экспорта уходило в Германию. В общей сложности Гитлер получил от Сталина восемьсот с лишним тысяч тонн нефти, полтора миллиона тонн зерна, а также медь, никель, олово, молибден, вольфрам и кобальт — стратегически важные материалы, без которых бы военная промышленность Германии остановилась. Ни в одной другой стране нацисты бы этого не купили.
Некоторые виды сырья, нужного немецкой военной промышленности, Советский Союз специально покупал в других странах и поставлял Германии. Это в первую очередь редкие металлы и каучук, без которого бы моторизованные части вермахта через несколько недель остановились.
6 марта 1941 года посол Шуленбург передал Молотову просьбу Берлина ускорить поставки каучука и ряда цветных металлов. Молотов обещал помочь. А 10 марта сообщил послу, что обещание будет исполнено. До нападения на Советский Союз оставалось два с половиной месяца…
alehan11174 12 апреля 2018 | 21:26
serhio_25__: Вот что случилось летом 1941г в говно-совдепии: 1.5 млн человек перешли к немцам с оружием в руках. Многие целыми соединениями, под звуки дивизионных оркестров. 2 млн сдались в плен, бросив оружие. (Под словом оружие подразумевается не только винтовка, но все до танка и самолета включительно. 500 тыс были захвачены в плен. 1 млн человек откровенно дезертировали (из них 600 тыс+ человека было выловлено, часть — расстреляно, остальные исчезли без следа). 800 тыс были убиты и ранены. Примерно 1 млн человек рассеялся по лесам.
Оставшиеся (от почти 8 млн) 980 тыс в панике откатывались на восток. Не встречая сопротивления, немцы войска занимали город за городом, где летели памятники ленину и сралину. Значительная часть населения ликовала, встречая немцев цветами, хлебом и солью. Но ликовали они, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Немцы не несли освобождения. Они несли новое рабство и террор, поданые с гораздо большей откровенностью. Гитлер, который всю неделю с 19 по 25 июля провел на уколах, в конце июля был бодр, весел и возбужден. Он прислал "Разъяснение", где указал генералам-идеалистам, что "мы не от чего и ни от кого Россию не освобождаем. Мы ее — завоевываем... Мы не нуждаемся ни в какой русской национальной армии и не собираемся формировать никакого русского правительства... Русский народ нас интересует только как рабочая сила, которая в будущем будет трудиться на германскую нацию".
Оккупационный режим, массовые казни мирного населения в целях устрашения, намерение превратить всех без исключения русских в рабочий скот привело к тому, что к осени 1941 года на территории ссср уже видны все признаки начинающейся народной войны, а войну против народа никому и никогда не удавалось выиграть.
vilingrad 12 апреля 2018 | 21:21
serhio_25__: Окончательная цель- вынос ВВПутина вперед ногами из,ошибочно считаемого им царским, кремлевского кабинета. Цель благая, и пиндосы таки ее добьются:)
garri19 12 апреля 2018 | 21:47
serhio_25__: Про армию Власова расскажешь?Дядя, у вас бревно в глазу...
putin_itogy 12 апреля 2018 | 20:35
путинская Россия - это возрождающийся фашизм 1939 года.
Остановите ефрейтора Шикельгрубера,
пока он не начал свой "Mein Kampf" 2.0
detul 12 апреля 2018 | 20:45
putin_itogy: Опять Россия отстает, ведь США это уже возрожденный фашизм, и американский Шикельгрубер уже шагает по планете, заставляя всех шагать под его команды,
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:02
detul: abuvgrobu: detul: и будет ловить всех Паулей Зибертов и на гилляку?
По бандеровски даже?
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 20:49
putin_itogy: ""путинская Россия - это возрождающийся фашизм 1939 года."" - фашизм 1939г, это "одна страна, один язык, одна нация", это " смерть врагам", это "Украина превыше всего", это "москаляку на гиляку", это "москалей на ножи" т.е. то что сейчас проводит Укропия и как и тогда англо-саксы потакают созданию фашима в борьбе с Россией.
antirussianempire 12 апреля 2018 | 20:56
serhio_25__: Русские это нацисты, которые решили повторить судьбу немецких нацистов, ранее оккупировавших другие страны и народы...
Русские наци будут уничтожены и пацифицированы цивилизацией. как это было сделано с немецкими нацистами ранее.
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:12
antirussianempire: ""Русские это нацисты, которые решили повторить судьбу немецких нацистов, ранее оккупировавших другие страны и народы..."" - странно, что русские никогда не провозглашали себя сверхнацией, никогда не уничтожали другие народы и не резали другой язык. Все это происходит на Украине сейчас. Все это делали галичане в 1941г вместе немецкими нацистами.
Ты слышал на русских улица крики "укрояку на гиляку"? Может "укра на ножи"? Нет. Так для чего ты тут врешь? Чтобы оправдать расовый нацизм в своей Укропии?
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:19
serhio_25__: а что украинцы строили русским крестьянам колхозы и ссылали кулаков в Карпаты в газохранилище? Даже?
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:29
serhio_25__: Неужели москоляки - это такой народ или нация ?
Москаль (укр. москаль, белор. маскаль, польск. moskal) в украинском, польском, белорусском языках использовалось в значении «солдат царской армии» (вне зависимости от этнического происхождения).
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:21
antirussianempire: три голодомора устроил русский крестьянин своему украинскому брату исключительно по причине русского трудолюбия..
Даже..
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 20:36
Ну не хотят американцы жить в на мирной планете. Им все войну подавай. Так хорошо деньги и власть пилить на русской угрозе.
antirussianempire 12 апреля 2018 | 20:58
serhio_25__: в последнее время, все войны устраивают исключительно русские нацисты, оккупируя части других государств,.
serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:35
antirussianempire: В Косово русские войну устроили? В Афганистане, Ираке, Ливии, Южной Осетии, Йемене, Сирии?
""исключительно русские нацисты"" - покажи хоть одного русского националиста, который что-то там оккупирует?
rus163tlt 12 апреля 2018 | 21:28
serhio_25__: тебя одного сегодня выгнали на эту ветку?! не завидую...)))
olegleon 12 апреля 2018 | 20:37
и зачем так много слов? достаточно было "Россия не хочет подчиняться диктату США" и всё
alehan11174 12 апреля 2018 | 20:51
olegleon: в самом деле - какие наглые американцы и весь остальной мир. Ведь у путлера и асада есть за священое право травить людей разной химией! готов сдохнуть за это?
olegleon 12 апреля 2018 | 20:52
alehan11174: а разве Китай или Индия это не "остальной мир"? или для тебя это всё люди второго сорта??
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:57
olegleon: Напомните.. Когда это Индия или Китай вместе с РФ и Асадом травили газом сирийских ребятишек.. ?
cilovit 12 апреля 2018 | 21:14
kottigr1: А когда это Россия с Асодом травили сирийских ребятишек? Только не бла бла а докозательства предоставте
cilovit 12 апреля 2018 | 21:11
alehan11174: Уже весь Ирак отравили ,теперь за Сирию взялись
hunterhead 12 апреля 2018 | 20:59
olegleon: "и зачем так много слов? достаточно было "Россия не хочет подчиняться диктату США" и всё"
И только не задумайте подчиняться, я уже попкорн купил - буду наблюдать, как вы будете существовать в режиме Северной Кореи...:-D
olegleon 12 апреля 2018 | 21:54
hunterhead: уже 4 года смотрите. не насмотрелись?
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:09
olegleon: ты прям как неуловимый Джо!!
Который тоже не хотел никому подчиняться..
Даже..
malinanti 12 апреля 2018 | 20:38
Майку Помпео надо срочно нарисовать американские "победы" в Сирии. И он их находит, посидев в интернете - у сетевых троллей. На самом деле и вполне русофобский "Шпигель" написал о событиях начала февраля: "Россияне вообще не участвовали в боях: несколько членов «ЧВК Вагнер» просто не вовремя оказались в соседней деревне, попавшей под обстрел американцев..."
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:07
malinanti: и ты мнишь из себя ястреба в Сирии?
Щипанного на кухне Пригожина под гуся?
Даже....
cilovit 12 апреля 2018 | 21:16
malinanti: Вы что ? несколько.Ведь все занают что там погибло "тысячи."
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 20:40
Похоже этот персонаж себя возомнил кем-то..
Очередной интеллектуальный импотент. Но
любой жирной курице нравиться, когда её называют ястребом
ostapbey 12 апреля 2018 | 21:05
abuvgrobu: а если жирная курица еще и о двух головах, то она мечтает стать вороной?
Чтоб каркать русским языком а не кудахтать что жир в двуглавой курице не от пальмового масла.
А с керосину солидол!
Даже..
Даже.
gillan38 12 апреля 2018 | 20:42
Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии погибли «пара сотен русских»
fedor55 12 апреля 2018 | 20:49
Пока Путина поддерживает население ему глубоко наплевать на экономические санкции США, его лично и его окружения они не касаются (а если будут касаться он без проблем компенсирует это из бюджета), а народ будет его поддерживать т.к. народу по зомбоящику будут продолжать промывать мозги , ненависть к западу наоборот будет расти т.к. пропагандоны будут обвинять запад во всех бедах.
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:00
fedor55: Российскому народу всегда было похрен до своих Вошьдей... Топили кровью Романова, осуждали вместе с Хрущевым Сталина, потом топтали вместе с Брежневым Хрущева, затем только и успевали подгонять лафет к Кремлю.. Российский народ живет своей жизнью..
cukker 12 апреля 2018 | 20:52
больной итальяшка. ужесточать уже нечего, дальше только война, а там Помпео- Шмопео, все под раздачу попадут. Пустобрех заокеанский
lion64___3 12 апреля 2018 | 20:58
Этот дон Cornuto много чего ещё наговорит
virgenu 12 апреля 2018 | 21:04
Помпео прав в том, что путинский режим лезет в чужой огород при том, что в России 12 миллионов работающих живут ниже уровня бедности. Такого нет нигде, чтоб работающий не мог прокормить свою семью. Авантюры дорого обходятся, займись своими внутренними проблемами, в первую очередь политической реформой- прямыми демократическими выборами, развитием малого и среднего бизнеса и повышением жизненного уровня граждан.
sasha2011 12 апреля 2018 | 21:45
/*
«Нам надо делать все возможное, чтобы Путин не добился успеха в движении к тому, что мы считаем его окончательной целью», — добавил Помпео. В чем заключается эта цель, он не уточнил.
*/
Майк Помпео теперь работает в ЦРУ. Там наверняка хорошая библиотека. да и Библиотека Конгресса к его услугам.
Если Майк поинтересуется историей СССР/РФ хотя бы за последние 100 лет, то ему многое станет понятно.
Конечно, речь о мировой революции уже не идёт, хотя желание влиять на внешнюю политику и общественный строй других стран никуда не исчезло - ранее через Коминтерн, а теперь через правые партии, но всё так же с помощью денег.
А вот жажда гегемонии на постсоветском пространстве присутствует во всей красе и подкрепляется как пропагандистскими, так и военными действиями. Причем делается это с чувством полного исторического права на такую гегемонию.
И наконец, страны-соседи, бывшие "братья" по социалистическому лагерю. Они теперь втиснулись под зонтик НАТО, и на них теперь РФ может только щерится. Хотя некоторые из нах за бабки родную маму продадут. И пока у россии ещё есть на это деньги, то вербовка продолжается.
Вот как минимум эти цели мог бы увидеть господин Помпео во внешнеполитической деятельности нынешнего российского руководства. Насколько они достижимы, а главное - полезны для народонаселения, покажет время.
В конце тридцатых - самом начале сороковых ХХ века, один крутой ефрейтор очень браво шагал по Европе. И до лета 1941 даже многие в СССР восхищались: "Как он идёт! Как он идёт!".
Посмотрим, насколько советский подполковник окажется удачливее немецкого ефрейтора. Они оба вставали с колен...