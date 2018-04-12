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Эксклюзив Эха 20:02, 12 апреля 2018

Активисты Гринпис установили билборды у магазина «Пятерочка» с призывом к ритейлеру отказаться от пластиковых пакетов

Активисты Гринпис России провели акцию у одного из магазинов торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group, призвав ритейлера отказаться от продажи пластиковых пакетов. Активисты прибегли к идее из американского фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», установив у магазина рекламные конструкции с текстом: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, Пятерочка?». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников.

По его словам, акция была задумана после того, как руководство X5 Retail Group проигнорировало обращение более 90 тысяч россиян, призвавших ритейлера заменить одноразовые пластиковые пакеты.

«90 тысяч россиян сделали обращение в адрес руководства этой торговой сети, но не получили никакого ответа. Поэтому мы сделали публичное обращение в адрес крупнейшего российского ритейлера для того, чтобы он, наконец, сделал серьезные шаги по сокращению своего пластикового следа, для сокращения пластикового загрязнения», — рассказал. А.Иванников.

Он также сообщил, что акция прошла в рамках кампании Гринпис по сокращению использования пластика.

Комментарии

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olegleon 12 апреля 2018 | 20:11

я правильно понял, что в этих билбордах полностью отсутствовал любой пластик?

astet 12 апреля 2018 | 20:20

olegleon: не понял,
что предлагают взамен эти умники,
у которых много свободного времени
для "общественной" деятельности?
(Они вообще-то хоть где-нибудь работают?)
Носить продукты в пятерне,
накладных карманах?

pmasel 12 апреля 2018 | 20:29

astet: Весь первый мир, уже лет 30 пользуется бумажными пакетами. Взгляни любой голливудский фильм.

kryymsdyk 12 апреля 2018 | 20:31

pmasel: а сколько деревьев уйдет на изготовление одного пакета?

pmasel 12 апреля 2018 | 20:33

kryymsdyk: Ноль. Их делают из вторсырья. Организуй сбор макулатуры, помоги природе.

delovoy_podolsk 12 апреля 2018 | 20:12

А почему у "Пятёрочки"? А почему не напротив здания Правительства Московской области? С призывом ликвидировать экологические проблемы, создаваемые мусорными свалками на территории Подмосковья?

vasilevich58 12 апреля 2018 | 20:12

Нам предлагают опять авоськами запасаться?!
Может и автомобили запретить, чтобы окружающую среду не засорять?

glebbalbesov 12 апреля 2018 | 20:15

vasilevich58: авоська шикарная вещь, а вообще бумажные пакеты тоже норм

vasilevich58 12 апреля 2018 | 20:19

glebbalbesov: И газета вместо туалетной бумаги, если хорошенько размять...

abuvgrobu 12 апреля 2018 | 20:17

Различного рода магниты, спары и прочие дикси что, пакетов не используют ? Отчего наезды только на пятерочку ? Заказом попахивает сильно..

kir_pich_101 12 апреля 2018 | 20:17

Использование бумажных пакетов невозможно из-за дороговизны. Когда покупатель узнает, сколько он ему будет стоить, выкопают билборды к чертям. В Расее экология стоит очень дорого. Тем более без поддержки государства, набивающего свои карманы.

perrrkele_satttana 12 апреля 2018 | 20:18

Вот, прожив уже более полувека, отмечаю, что никогда мне не портили жизнь толпы голубых. А эти зелёные достали!
Эти зеленые думают, что когда им наденут бумажный мешок на бошку и обматают вокруг шеи им будет экологически-приятней??
И да, кстати, они мешают проходу к магазину, по пути в поликлинику и на дачу

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