Активисты Гринпис установили билборды у магазина «Пятерочка» с призывом к ритейлеру отказаться от пластиковых пакетов

Активисты Гринпис России провели акцию у одного из магазинов торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group, призвав ритейлера отказаться от продажи пластиковых пакетов. Активисты прибегли к идее из американского фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», установив у магазина рекламные конструкции с текстом: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, Пятерочка?». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников.

По его словам, акция была задумана после того, как руководство X5 Retail Group проигнорировало обращение более 90 тысяч россиян, призвавших ритейлера заменить одноразовые пластиковые пакеты.

«90 тысяч россиян сделали обращение в адрес руководства этой торговой сети, но не получили никакого ответа. Поэтому мы сделали публичное обращение в адрес крупнейшего российского ритейлера для того, чтобы он, наконец, сделал серьезные шаги по сокращению своего пластикового следа, для сокращения пластикового загрязнения», — рассказал. А.Иванников.

Он также сообщил, что акция прошла в рамках кампании Гринпис по сокращению использования пластика.