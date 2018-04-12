Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5-го мая
Они должны пройти перед инаугурацией Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. По словам Навального, это будут «акции против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония». Заявки будут поданы во многих городах. Навальный предлагает желающим присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать свой митинг.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 20:06
Щас плешивый оторвётся...
alekstin_usm 12 апреля 2018 | 20:11
Лёша будет призывать сдаться на милость США, его грантодателям?
duch_nic 12 апреля 2018 | 20:18
//Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5-го мая//
Лёха, не мелочись!
Дай уж сразу объявляй революцию.
Народ ждёт!
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 20:33
Вашу... Сисян ещё в природе существует?
Ну, родители, берегите своих школяров. Не позволяйте им тырить у вас деньги для Сисяна!
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 20:08
Полностью обосравшемуся Навальному нужно хоть как-то попытаться набрать себе "политический вес", вот и пытается мельтешить и суетиться, А то скоро, глядишь, не на что удет по заграничным курортам разъезжать..
olegleon 12 апреля 2018 | 20:09
может на Эхе принимать ставки на то, сколько сот человек придут на тусовку Навального.
до 2 тысяч
от 2 до 5
pyccokokc 12 апреля 2018 | 20:18
Похоже, так бардак врашке и будет, пока китайцы не возьмут в свои руки.
chapavas 12 апреля 2018 | 20:23
olegleon: Не придут. Люди не хотят понимать простых вещей, если не просишь, то и не дадут. Им скреп вполне достаточно.
severnaj 12 апреля 2018 | 20:11
Конечно, надо. Рано или поздно самые упоротые ватники все равно протрезвеют от боярышника и оторвутся от телевизера.
vulgaris_liberal 12 апреля 2018 | 20:15
Опять митинги по подворотням проводить будет?
alo0000 12 апреля 2018 | 20:19
То есть в поддержку Путина? Он тоже против этого.
kukrynx 12 апреля 2018 | 20:28
alo0000: У вас с путиным извращённое понимание "против этого"