Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции ключевого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука
Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции ключевого фигуранта так называемого «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Он был задержан в пригороде Берлина 1-го марта. Ковальчука считают организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Сам Ковальчук ранее заявил, что он жертва провокации.
По этому делу в России задержаны еще три человека.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:07
С какого перепуга Германия должна выдавать РФ преступника, совершившего преступление в Аргентине ? Пусть сначала там посидит лет 20-ть, про подельников всё расскажет, а уже затем.. На свободу - с чистой совестью !
nikitin43 12 апреля 2018 | 20:15
kottigr1: ключевой там поди широколампасник на лубянке , такие дела без чекистов в посольствах не бывают . любопытно что перестали в расеи рассказывать байки о трафике наркоты из афгана .
midnightblues 12 апреля 2018 | 20:17
kottigr1: А ребята не могут без кокса
Это жестоко
отдайте мешки
bike_nty 12 апреля 2018 | 20:11
Красные ковровые дорожки преют без дела, на кокосовом фронте бездорожье...
stas_russkiy 12 апреля 2018 | 20:20
Пришла пора вызволять озёрного наркокурьера...
jetsam 12 апреля 2018 | 20:26
как пить дать - отравят его британцы новичком :)
или сам в казематах любянки из фальшивого зуба.
или, как магницкий. сам себе инфаркт сделает.
henry52 12 апреля 2018 | 20:30
Если экстрадируют, то либо наградят, либо в камере "повесится"...