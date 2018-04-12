Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции ключевого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука

Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции ключевого фигуранта так называемого «кокаинового дела» Андрея Ковальчука. Он был задержан в пригороде Берлина 1-го марта. Ковальчука считают организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Сам Ковальчук ранее заявил, что он жертва провокации.

По этому делу в России задержаны еще три человека.