Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил о гибели в Сирии российских наемников

Выступая в Сенате, он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских». Никаких подробностей Помпео не сообщил.

Напомним, российский МИД ранее назвал дезинформацией сообщения о гибели сотен россиян, входивших в ЧВК Вагнера. Российские власти официально подтверждали гибель не менее 5-ти человек и ранения нескольких десятков российских граждан в Сирии.