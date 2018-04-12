Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил о гибели в Сирии российских наемников
Выступая в Сенате, он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских». Никаких подробностей Помпео не сообщил.
Напомним, российский МИД ранее назвал дезинформацией сообщения о гибели сотен россиян, входивших в ЧВК Вагнера. Российские власти официально подтверждали гибель не менее 5-ти человек и ранения нескольких десятков российских граждан в Сирии.
Комментарии57
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honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 20:06
Портянки, вы уже поняли, что это вам не Тиллерсон и даже близко не Кэрри?
Готовьте вазелин, снимайте штаны, чтобы не порвали походу, скоро начнётся.
pit_heap 12 апреля 2018 | 20:08
Сливается США.Помпео : " мы уже так ударили по русским,что пока хватит,больше и не надо.
patrik05 12 апреля 2018 | 20:08
Выступая в Сенате, он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских»...
Вот тебе и директор ЦРУ, мозгов у него мало, а русофобской ненависти - много, точно как у наших "шендеровичей".
putinku 12 апреля 2018 | 20:12
Путин сейчас лихорадочно рисует новый мультик ,как были уничтожены 300 морских пехотинцев США во Флориде
hunterhead 12 апреля 2018 | 20:27
putinku: "Путин сейчас лихорадочно рисует новый мультик ,как были уничтожены 300 морских пехотинцев США во Флориде"
Все что он умеет рисовать - это *опа кошки...:-D
evgolius7 12 апреля 2018 | 20:13
patrik05:
Патрик...а призовёт Пригожин пойдёшь за Асада воевать?
Или только по клаве стачаьть умеешь?
Брось....родине нужны вояки...
Бросай нафиг клаву...иди спасай Асада.
hastings 12 апреля 2018 | 20:19
evgolius7: если Путин позовет то под ружье встанет 100 млн патриотов и пойдет защищать братского Асада.
evgolius7 12 апреля 2018 | 20:27
hastings:
Чувак...Путин может призвать и 146 % ..а толк.
Асада без денег никто не станет защищать.
Даже ты.
ura_123 12 апреля 2018 | 20:29
hastings: Ага,прямо вскочут и побегут,все 100 (сто) мульёнов))))
matros__koshkin__24 12 апреля 2018 | 20:32
hastings: «братского Асада»
Ты, портянка, как всегда ошибся. В первом слове вместо "рат" следовало писать "ляд", понял, нет?
shmuel63 12 апреля 2018 | 20:13
patrik05: А если без метафор, Патрик? Ведь это правда.
patrik05 12 апреля 2018 | 20:23
shmuel63:
Брехня, как и вся политика постправды, придуманная тупыми "шендеровичами" после появления интернета. Правда - ничто, факты - ничто, главное ощущения, интуиция, оценочные мнения, впечатления... поджидованных аналитиков, политологов, исследователей, наблюдателей, блогеров, журналистов-расследователей А.Плющева и Т.Фельгенгауэр.
pit_heap 12 апреля 2018 | 20:32
patrik05: Как точно сказано про либероидов.Добавлю:"Когда бред сложный, там много правдоподобных деталей (о, вы даже не представляете, до какой степени правдоподобных!). Но посыл, изначальный посыл всегда бредовый, понимаете? " (Марина Королева, журналист "Эхо Москвы". 04 мая 2014, 07:48)
anatolr 12 апреля 2018 | 20:14
patrik05: //что тогда были убиты «пара сотен русских».//
Действительно врет! Какие такие две сотни, если США разгромили дивизию. И разгром продолжался 6 часов.
Видимо щадит нервы Вошьдя? Там покойников-ихтамнетов не меньше 6 сотен! Правда смешно?
Anatoлий - сосед Госдепа
tks 12 апреля 2018 | 20:17
anatolr: Дивизию - вряд ли, а вот армейскую бригаду определённо...
duch_nic 12 апреля 2018 | 20:25
tks: Не-не!... Дивизию и не одну, а четыре или даже восемь!
Чо мелочиться?.. врать, так врать!
dorin1987 12 апреля 2018 | 20:30
____: /Не-не!... Дивизию и не одну, а четыре или даже восемь!/ - Потрясающе! Уже такие как Вы пляшут на костях "ихтамнетов", превращенных в фарш. Днище)
tks 12 апреля 2018 | 20:33
duch_nic: ??? 4 дивизии это усиленный корпус, 8 - ударная армия... Сколько же вас там всего ихтамнетов-то?
rus215 12 апреля 2018 | 20:17
patrik05: портянки на себя в зеркало глядели? сами всех ненавидите, убить готовы вспех несогласных с вашим портянским мнением
severnaj 12 апреля 2018 | 20:20
patrik05: "русофобская ненависть" , сказанул же от избытка чувств, наверное. Патрик, полный "американофобской ненавистью" :-))
patrik05 12 апреля 2018 | 20:28
severnaj:
Я американцев не ненавижу, у меня вообще нет чувства ненависти к людям. Я всех люблю, может не всех уважаю, но даже какие народы и презираю, то я всё равно их люблю, люблю и жалею.
blahovdav 12 апреля 2018 | 20:24
patrik05: Вот тебе и директор ЦРУ, мозгов у него мало, /// Свинопут не хочет пояснить?? К примеру: папанька и сынок Кадыровых утверждали( утверждают) , что в Ичкерии руссими карателями были уничтожены СОТНИ ТЫСЯЧ!!! мирных жителей. Путлеровская пропаганда утверждает, что убила десятки тысяч мирных жителей. Это из за отсутствия мозгов или желание скрыть суровую правду??? Скоты, убивавшие мирных жителей Ичкерии , не скрываясь, брякая железками, полученными за убийства продрлжают ходить по улицам Рашки или сидят по тюрьмам??? Плешивый крыс не сажает карателей за их преступления?? Подельник??
hunterhead 12 апреля 2018 | 20:24
patrik05: "Вот тебе и директор ЦРУ, мозгов у него мало, а русофобской ненависти - много, точно как у наших "шендеровичей"."
Был бы у тебя в субстанции, которую ты называешь мозгом, хоть 2% того что есть у Шендеровича и ты бы был гением на уровне путенских портянок, Путрик - 05...:-D
mavviomi 12 апреля 2018 | 20:29
patrik05: недоразвитое существо, вершиной карьеры которого является работа портянкой (читай проституткой), обвинил будущего второго человека самой мощной державы в мире в недостатке мозгов. Свинство и наглость портянок вызывают омерзение.
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:12
pit_heap: Гиркин рассказывал, что его сослуживцев-наемников во время того удара пиндосов в Сирии полегло морд 500-600....
sosiobama 12 апреля 2018 | 20:18
kottigr1: Пиши больше, за это всё равно же ничего не будет)) Только вот Помпео молчит сколько за всё время войны в Сирии было уничтожено британских и пиндосских инструкторов, а надо было сказать. Там цифра тоже не малая.
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:21
sosiobama: Помпео молчит сколько за всё время войны в Сирии было уничтожено британских и пиндосских инструкторов..
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Так ведь США быстро восстановит потери. Увеличит квоту на Россию по "Грин- карте", наберет по ней российских ватников в инструктора и вперед.. !
sosiobama 12 апреля 2018 | 20:26
kottigr1: Бухаешь что-ли или совсем крыша съехала на этом сайте? Ты хоть иногда выходи на свежий воздух, боец на зассаном диване))
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:30
sosiobama: Вы наверное сейчас ещё перед советским "Агатом" сидите на софе "Юбилейная" и не знаете о существовании таких вещей как смартфоны, планшеты.. ?
ura_123 12 апреля 2018 | 20:33
sosiobama: Так озвучь эту "немалую" цифру!
МО РФ не упустило бы возможность привести такие цифры,но увы и ах...
gordy 12 апреля 2018 | 20:10
"...он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских». "
Он хочет сказать что ведёт в счёте?
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 20:27
honduras_on_kolima: снимайте штаны, чтобы не порвали походу
\\
опытом делишься?
vulgaris_liberal 12 апреля 2018 | 20:31
honduras_on_kolima: Таки да. Пройдет чемпионат мира по футболу и вашу орду снова будут драть. Как грузин в 2008 ;)
putinku 12 апреля 2018 | 20:06
Маньку Захарову сейчас передурнуло..она пищала только про пятерых
jblack2 12 апреля 2018 | 20:09
Эхо, видимо, перепрофилировалось на украинскую аудиторию. Только тупорогие националисты могут радоваться як у соседа плохо...
Читать этот постоянный скулеж и негатив противно!..
garykiriakos 12 апреля 2018 | 20:15
jblack2: Только тупорогие националисты могут радоваться як у соседа плохо... ///
А мне пох на твое оккупантское мнение! Поэтому радуюсь беде не доброго соседа а гнусного фашиста-оккупанта! Ферштейн, ватан?
sosiobama 12 апреля 2018 | 20:21
garykiriakos: А давай вместе порадуемся сколько ваших атошников под Иловайском закопали))
polit_person 12 апреля 2018 | 20:25
sosiobama: Да кто их там закапывал? Собаки растащили.
garykiriakos 12 апреля 2018 | 20:26
sosiobama: Не бзди, сколеновстан, мы вам этого НИКОГДА не забудем! Там погибли наши Герои от пуль фашистов руских! Понял, мышебрат, или все боярышником пролил, гнида?
sosiobama 12 апреля 2018 | 20:29
garykiriakos: А русские тут при чём? Вас там свои же шахтёры мочат под аплодисменты пиндосов. Продолжайте истребляться раз уж бог мозгами обделил))
severnaj 12 апреля 2018 | 20:09
Опаньки !!! Ну сейчас начнется истерика в нашем МО.
polit_person 12 апреля 2018 | 20:11
Ракеты запускать зассали, решили задним числом победить и наубивать кучу русских.
solonko 12 апреля 2018 | 20:15
polit_person: Смешные вы насчет "зассали". Куда американцам спешить? Они и союзники спокойно нарастят силы в данном ТВД, хорошо подготовятся и в аккурат, либо к инаугурации Путина, либо к 9 мая, шарахнут. Что Россия может этому противопоставить? Нарастить силы в Сирии и вокруг оне не может - нечем и негде, коммуникации почти нулевые, остается тупо смотреть, как не неё и Асада точат нож. Ждите.
pit_heap 12 апреля 2018 | 20:20
solonko: Смешные вы .Думайте что ограничится все столкновением в Сирии? По Лондону,Эр-Рияду, Брюсселю прилетит,впишется США за евромелочь и саудитов? Тогда потеряет все что имеет,а США придется терять гораздо больше чем России в случае глобального конфликта. И все это только из-за фальшивки белых касок?
solonko 12 апреля 2018 | 20:30
pit_heap: Ничего никуда не прилетит, а свое ЯО можете засунуть себе в задницу - ему там как раз, самое место.
polit_person 12 апреля 2018 | 20:33
solonko: Что ты знаешь о наращивании силы? Пусть в кучу сбиваются, легче попасть будет. Это российский менталитет предполагает жертвенность и подвиг, но только не американский. Погибли вагнеровцы, они герои, на смену им придут другие. Достаточно будет пустить на дно одну американскую лоханку с парой сотен туловищ, это будет конец всему американскому сосредоточению.
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:18
polit_person: Ракеты запускать зассали..
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Россияне как всегда обманули пиндосов, не дав себя расстрелять "Томагавками" в Сирии.. Пока американцы с ракетами шли к Сирии.. Российский флот снял якоря с российских баз в Сирии и срочно уплыл подальше.. причем те кто не поместились на кораблях гребли следом на прогулочных яликах, плотах, спасательных буях и даже на надувных матрасах..
tks 12 апреля 2018 | 20:24
polit_person: Знаете как правило, как во IIWW джиай воевали? Едет например, развед-дозор, видят, оборона нацистская. Арту подогняют, авиацию, это всё тщательно утюжат... потом опять, дозор выезжает, смотрят, шевелится ли что? шевелится? снова - арта, авиация, и по-полной... и так - пока не перепашут всё нахрен. Потому, что они никуда не спешили, и к праздничным датам города не брали, рек не форсировали...
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 20:13
А этот персонаж, очень похоже, глуп донельзя.. Впрочем, немудрено при поджобном президенте...
duch_nic 12 апреля 2018 | 20:29
abuvgrobu: Похоже, Трамп, после долгих метаний, подобрал то, что ему нужно.
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 20:17
Это они нас так порочат, чтобы обвалить. Ведётся целенаправленный подрыв героических основ нашего строя.
knight39 12 апреля 2018 | 20:19
Наверное в твиттере прочитал,- у них там сейчас весь банк информации :)
pavel_svr 12 апреля 2018 | 20:21
// Никаких подробностей Помпео не сообщил. //
Так в интернете и CNN подробностей не было, откуда он мог их узнать?!
Сейчас агенты ЦРУ работают только так... комп, вай-фай, та столько секретной информации... , только донесения в центр успевай отправлять.
polit_person 12 апреля 2018 | 20:22
«На лбу, ….. , себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев. За@@ли вы уже все вместе сопли там жевать и сказки рассказывать в своих статейках, все вместе сопли на мельницу врагов наматываете». … «А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете, и еб@@@тых расследований — никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже»
Что может быть правдивей реплики человека, высказанной на эмоциях? Трошев и так, в сердцах, много лишнего сказал. Так что, Помпею нужно отойти в сторону и заткнуться.
delovoy_podolsk 12 апреля 2018 | 20:25
"...Пара сотен русских"... Как выразился-то! Как будто о галошах речь... А те, что на прошлой недели, мы давно съели, высылайте нам новую партию вкусных галош... Додипломатились рашкины политики, просрали всё, даже уважение к своим погибшим.
eniro 12 апреля 2018 | 20:25
Нормально сказал. Точной цифры не назвал, чтоб не унижать. Сказал, что русских, а не придурков из России. Сказал что убили, а не оттрахали. В чем проблемы?
piterjanis 12 апреля 2018 | 20:29
eniro: проблема у вас головой