Семь детей и двое взрослых доставлены в больницу в результате ДТП в Подмосковье
Автобус, перевозивший детей, которые ехали на экскурсию, столкнулся с легковым автомобилей, который выехал на встречную полосу. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Те, кто не пострадал в аварии, пересели в другой автобус и направляются домой. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии1
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olegleon 12 апреля 2018 | 20:13
ну хочешь ты покончить жизнь самоубийством, так пойди в лес и удавись на ветке. нафига с собой ещё кого-то пытаться забрать? тем более детей!