Семь детей и двое взрослых доставлены в больницу в результате ДТП в Подмосковье

Автобус, перевозивший детей, которые ехали на экскурсию, столкнулся с легковым автомобилей, который выехал на встречную полосу. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Те, кто не пострадал в аварии, пересели в другой автобус и направляются домой. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.