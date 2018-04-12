Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
В суде была рассмотрена сегодня апелляция на приговор по делу о взятке. Улюкаеву разрешили занимать государственные должности, однако 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф оставлены без изменения.
Комментарии4
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abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:51
Работай, "брат"...
zapadnay 12 апреля 2018 | 20:07
Кто-нить сомневался?
vasilevich58 12 апреля 2018 | 20:14
Не знаю. насколько виноват Улюкаев, но Сечин - точно бандит, лжец и вор!
mancuss 12 апреля 2018 | 20:03
На свободу с чистой совестью.