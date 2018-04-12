Мать фигуранта «пензенского дела» рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ
Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ, пообещав, что ее сыну это зачтется в суде. Шакурского обвиняют в том, что он был членом террористического сообщества, которое якобы планировало устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу. Елена Богатова говорит, что следователь потребовал сказать в интервью, что ее сын действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть». Съемочная группа приехала к женщине домой поздно вечером. Богатова признаётся, что была очень расстроена и не помнит, что говорила, а ей задавали наводящие вопросы. Женщина добавила, что боится, что ее сына посадят ни за что, и требует не показывать записанное интервью, — сообщает «Медиазона».
Комментарии27
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demosua 12 апреля 2018 | 19:36
поздно, женщина. Слово - не воробей....
nikitin43 12 апреля 2018 | 19:41
demosua: типа 25 млн новых рабочих мест ?
duch_nic 12 апреля 2018 | 19:51
//....сообщает «Медиазона».//
Эхо продолжает распространять фейки.
duch_nic 12 апреля 2018 | 19:58
Справка:
«Медиазо́на» — российское интернет-СМИ, основанное в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алёхиной
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:09
duch_nic: Интернет вообще придуман ЦРУ... Ты чего здесь трешься ?
vasilevich58 12 апреля 2018 | 20:17
Подлость, ложь, продажность и полное презрение к закону - отличительные черты российских силовых структур и судов!
duch_nic 12 апреля 2018 | 20:20
kottigr1: За тобой, дураком, слежу. Мне в КГБ поручили за 11.80.
kottigr1 12 апреля 2018 | 20:24
duch_nic: Ну это меняет всё дело... Может тебе чего нибудь на премию рассказать ? .. купишь жене сапоги..
duch_nic 12 апреля 2018 | 20:32
kottigr1: Да сам тебе такого рассказать могу, ты даже себе сможешь сапоги купить.
kukrynx 12 апреля 2018 | 20:33
kottigr1: Ты чего здесь трешься
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Он не трётся, он здесь работает.
kottigr1 12 апреля 2018 | 19:42
demosua: В ФСБ собирают весь "мусор" человеческий.. Что бы спасти своего ребенка мать сделает всё что угодно..
olegleon 12 апреля 2018 | 19:51
demosua: "и не помнит, что говорила"
может тоже "Новичок" ?
bozk 12 апреля 2018 | 19:36
Мордор
uhovostro 12 апреля 2018 | 19:38
Оговорила собственного сына, а теперь ревёт белухой...
tks 12 апреля 2018 | 19:40
Господи Боже, какая же у людей вопиющая безграмотность!!
И самое ужасное - что её активно взращивают!!
nns33 12 апреля 2018 | 19:46
tks: Использовали женщину в состоянии стресса и её правовую безграмотность. Фактически,ей предложили оговорить сына. Зачем соглашалась на интервью ? У её сын есть адвокат,могла бы позвонить.
olegleon 12 апреля 2018 | 19:55
nns33: зачем? а как же 15 минут славы?!
olegleon 12 апреля 2018 | 19:53
tks: полная безграмотность и желание сэкономить. это какого же она сыну адвоката наняла, что он ей не сказал, что она даже следователю не обязана ничего говорить как мать подозреваемого?!
tks 12 апреля 2018 | 20:10
olegleon: Лично был свидетелем, когда профессиональному юристу, попавшему под коррумпированного следователя, этот "следак" при задержании "подогнал" адвоката-назначенца (для оформления задержания) и тот, на голубом глазу, предлагал "всё подписать и со всем согласиться, тогда не арестуют", поскольку у следствия железобетонные доказательства его виновности...
ugiazov 12 апреля 2018 | 19:43
Подлецы сыграли на материнских чувствах, чтобы погубить её сына.
serjo1977 12 апреля 2018 | 19:43
Даже уважающие себя эсэсовцы брезговали такими методами. НТВошек на фанарь!
tks 12 апреля 2018 | 20:12
serjo1977: Мухтар-ТВ, что Вы хотите, нобилесс оближе... Марка!
ha12raz 12 апреля 2018 | 20:00
А что сам следак не взял интервью ?
Приехали ведь тоже менты с НТВ.
evgeny_biolog 12 апреля 2018 | 20:03
"следователь заставил ее дать интервью НТВ"
А рожать её кто заставил?
severnaj 12 апреля 2018 | 20:03
Этих журналюг надо, конечно, дисквалифицировать. Суки подментованые.
fedor55 12 апреля 2018 | 20:08
Ментам никогда нельзя верить. Эта женщина по сути подставила своего сына, теперь из него сделают главного террориста.
alexgnom 12 апреля 2018 | 20:27
Курица, какая же ты курица! Сын выйдет на свободу лет через десять - спасибо мамке скажет! И сколько же таких куриц среди нас, наших близких!!!