Мать фигуранта «пензенского дела» рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ

Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ, пообещав, что ее сыну это зачтется в суде. Шакурского обвиняют в том, что он был членом террористического сообщества, которое якобы планировало устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу. Елена Богатова говорит, что следователь потребовал сказать в интервью, что ее сын действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть». Съемочная группа приехала к женщине домой поздно вечером. Богатова признаётся, что была очень расстроена и не помнит, что говорила, а ей задавали наводящие вопросы. Женщина добавила, что боится, что ее сына посадят ни за что, и требует не показывать записанное интервью, — сообщает «Медиазона».