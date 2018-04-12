Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен
Глава ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен. Об этом он сказал, выступая сегодня в Сенате. Помпео добавил, что Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона. «Мы будем работать над этим, но это должно быть больше, чем санкции», — добавил Помпео.
Комментарии34
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sergeypuskino 12 апреля 2018 | 19:33
с ракетами не прокатило.. Опять за санкции)
meteor1908 12 апреля 2018 | 19:36
Это вторая часть Марлезонского балета. А всего их 16.
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 19:44
meteor1908: Рецепт приготовления ежа становится более востребован...
johio 12 апреля 2018 | 19:58
kir_pich_101: Вот Американцы сволочи - хотят чтобы Российские старики совсем с голоду перемерли. Это что же такое. Эту американскую сволочь бомбить надо.
putinku 12 апреля 2018 | 20:02
Помпео заявил, что в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли "пара сотен россиян"
https://www.kommersant.ru/doc/3600861
gordy 12 апреля 2018 | 20:06
Да, Трамп пообещал сделать Америку снова великой: теперь понятно, за чей счёт?
dorin1987 12 апреля 2018 | 20:22
__: / Эту американскую сволочь бомбить надо./ - А что, бомбежка мультиками не прокатила?
eniro 12 апреля 2018 | 19:44
meteor1908: Вы правы," вечер перестает быть томным".
alend 12 апреля 2018 | 19:51
sergeypuskino: с ракетами ..не прокатило .?....не спеши муля ешо не вечер))
alehan11174 12 апреля 2018 | 19:55
Браво Майк! Отличные новости! Помпео - выпускник Вест Пойнта и не будет жевать сопли как Рекс:)))
vezdehod 12 апреля 2018 | 20:04
sergeypuskino:
с ракетами не прокатило.. Опять за санкции)
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Не писай кипятком...И с ракетами прокатит.- это тебе не Обама-чмо.
lager23 12 апреля 2018 | 20:11
sergeypuskino: Миша помпео нельзя так цинично издеваться над Володей...спусти с него треники, а потом пенетрируй!
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 19:33
Попала Рашка наша. С Америкой всё-таки не надо ссориться.
polba 12 апреля 2018 | 19:52
kryymsdyk: Когда наглый громила насилует вашу жену, с ним всё-таки не надо ссориться... просто скажите что бы она расслабилась, а то он может разозлиться ещё больше..
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 19:54
polba: а ты спроси свою жену, Полбу. Может это ей больше нравится, чем твой попёрдывание.
ura_123 12 апреля 2018 | 19:58
polba: Влезу в вашу занимательную аналогию...
Вы своей женой кого считаете?
zombulkend 12 апреля 2018 | 20:02
polba: "Когда наглый громила насилуе" А тебя разве надо насиловать, вафлерша? Ты же за деньги сама даешь!
bike_nty 12 апреля 2018 | 20:05
polba: Применительно к ситуации с Башаром нашим Асадом ваше высказывание тянет на пропаганду гомосексуализма, да ещё и особо извращенного
blahovdav 12 апреля 2018 | 20:11
polba: kryymsdyk: Когда наглый громила насилует вашу жену, с ним всё-таки не надо ссориться... просто скажите что бы она расслабилась, а то он может разозлиться ещё больше../// Колба, так ты наконец поняла, что чувствуют украинцы, когда здоровенная , жирная, неадекватная бабища, сгущая под чужие двери, ворующая чужие земли и грозящая всему миру ядерной дубиной , пытается их заставить жить по ее правилам, с кем дружить, куда идти??? Кстати, а кого пиндосы в Рашке изнасиловали?? Дороги разбомбили??? Вату и портянки в голову запихали??
r88w556xl4 12 апреля 2018 | 19:57
kryymsdyk: А что там пели в 90-х о "свободном рынке"? На деле выходит "рынок" только с одной страной, отношения с которой зависят от её психопатических наклонностей. О честной конкуренции при сотрудничестве с этой страной можно забыть. Коленно-локтевая позорная позиция - это подходит для Цеевропы, а у России не только гордость, но и ядерные боеголовки, задолбаешься ссориться.
bozk 12 апреля 2018 | 19:34
Шампанское в госдуму !
barmental123 12 апреля 2018 | 19:36
Одного не могу понять, чего добивается плешивый идиот Володя?
Что должно стать конечной целью экономической войны с практическим всеми значимыми странами?
После того, что он наделал за 4-ре года, всей этой брехни и бреда - его репутация потеряна на всегда.
Он фактически не может выполнять фкнкции президента, т.к. не может решить ни одну проблему ни в стране ни с соседями / партнерами.
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 19:46
barmental123: В военный период времени функция вошьдя может стать пожизненной, Дума обеспечит!
greying_eagle 12 апреля 2018 | 20:09
barmental123: Что бы там ни было, народу он нравится. Извините, народцу. Народец сам себя и своих детей приговорил, и не Америка, а сама жизнь их накажет строго.
valett05051955 12 апреля 2018 | 19:37
Смех только! И зачем в Думе шампанское пили за Трампа?
vsexnezabanite 12 апреля 2018 | 19:58
valett05051955: И зачем в Думе шампанское пили за Трампа?
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а затем что при старой лесбиюшке вы бы уже цистамин лошадиными дозами жрали
stratovarius 12 апреля 2018 | 19:43
Глава ГРУ Игорь Коробов заявил, что в ЦРУ служат одни пидерасты.
ura_123 12 апреля 2018 | 20:01
stratovarius: Причём заявил он это томно поглядывая в зеркало)))
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 19:47
Вихри враждебные веют над нами
Темные силы нас злобно гнетут
В бой роковой мы вступили с врагами
И это причина для всех оправданий!
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:48
Согласно западным "ценностям", Россия виновата уже своим существованием.
russianfromdonetsk 12 апреля 2018 | 19:59
abuvgrobu: Согласно западным "ценностям", Россия виновата уже своим существованием.
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Вот Гитлер точно так же ныл про всемирный либеральный заговор против миролюбивого Третьего Рейха.
mavviomi 12 апреля 2018 | 20:12
abuvgrobu: а что ты знаешь о западных ценностях? Ты что, в Гарварде учился или ты черпаешь свои знания из вечерних новостей?
jamba 12 апреля 2018 | 20:00
Майк, дело говорит! Надавить нужно так, чтобы мы все побежали (по пути давя друг-друга!). Разумеется, побежали в Крым, там наша наисвежайшая скрепа. Ну, а когда мы там все сгрудимся, испуганной толпой, с ракетами и портретами, этот обломок готско-кипчакской суши обломится, и мы все попадаем в море! Тех кто выплывет, обьявить новым народом , например - "выплыванцами". И тут же, обьединить нас для эффективности развития, с "силиконовой долиной". Но, взять со всех расписки, что силикон тащить не будем)))
polikarpich 12 апреля 2018 | 20:04
"Не воспринял в полной мере..."
В переводе для Вована Питерского это должно звучать, как "Ты чё, не всосал ещё?!!!..."
Так он "более лучше" понимает.