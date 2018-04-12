Сегодня определятся полуфиналисты футбольной Лиги Европы

Борьбу за попадание в четверку сильнейших ведет и российский ЦСКА.

ЦСКА проводит сезон в духе знаменитой «Песни о Роланде». Добрался до четвертьфинала Лиги Европы, имея колоссальные проблемы с деньгами и составом. Но сколь бы удивительны не были подвиги Роланда, песнь для него кончилась трагически. Для ЦСКА момент печального финала, похоже, настал сейчас. Чтоб пройти дальше, нужно победить лондонский «Арсенал» 3-0 или крупнее. Шансы на новый подвиг близки к нулю. «Арсенал», конечно, сейчас сам в кризисе. Арсен Венгер теряет лидеров, а в чемпионате Англии его команда плетется только шестой. Но в Лиге Европы «канониры» играют остервенело и рвутся в финал. Ведь победа в Лиге Европы дает путевку в Лигу Чемпионов. В Лондоне ЦСКА был повержен со счетом 4-1. Исправить положение на своем поле будет трудно. Ведь Виктор Гончаренко, из-за кадровых проблем, вынужден ставить опорного полузащитника в атаку, а нападающего на правый край обороны.

Уже в пятницу пройдет жеребьевка. Она разобьет на пары те клубы, которые пройдут в полуфинал.