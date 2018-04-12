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19:05, 12 апреля 2018

Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля

Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба постпредства Британии при СБ ООН. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.

Россия может предъявить Лондону обвинения в намеренной дезинформации и пропаганде по «делу Скрипаля». Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Мария Захарова не исключила, что утечки в прессу относительно Сергея и Юлии Скрипалей делаются сознательно.

Комментарии

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kara 12 апреля 2018 | 19:13

а в отчете есть слово Новичок? пусть формулу нашим химикам покажут

nikitin43 12 апреля 2018 | 19:24

kara: ппр - путен позорит россию .

timwlad68 12 апреля 2018 | 19:54

Ну вообще-то nikitin43: ,уже третий год галдеж о сбитом Боинге где западная пресса на говно исходит,но нет результатов международных экспертов.
История повторяется с этим отравлением.Сми запада распыляют лживое дерьмо,но эксперты молчат .
Так что это называется моббинг который действует в западных странах имели обывателей и все кончается массовой бойней.
И так,все говорит о том,что кухарки во власти англосаксов которые решают свои проблемы раздувая лживую истерию называемую ранее охотой на ведьм.
Именно протестанская секты отличались в зверстве и отличаются до сих пор в своей охоте на ведьм .
Это доказывают массовые побоищана бытовом уровне во всех протестанская странах с театральным юродством о запрете казней.
США может помочь только смена религиозного воспитания с протестанская на православное .
Иначе так и не вылезут из паранои войны всех против всех.
Пример также Украина.

olegleon 12 апреля 2018 | 19:24

kara: там даже нет слов о происхождении яда, но Эхо смело пишет "Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда."

prade 12 апреля 2018 | 19:33

olegleon: В Кремле хотели тихо-мирно убрать человека в Лондоне. Но не получилось. Раскрылось еще одно темное дело кремлевских. То ли еще откроется после ухода Путина.

olegleon 12 апреля 2018 | 19:43

prade: когда хотели убить в Лондоне, то убили. спросите у вдовы Литвиненко. "— Так я и говорю, не фраер халоймысничал, — кивнул Фима."

а тут явно фраер был. клиент то живой.

honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 19:57

olegleon: // когда хотели убить в Лондоне, то убили. спросите у вдовы Литвиненко //
А кто тебе сказал, удило, что всегда получается как задумывали?
Вон думали сбить что-то другое, а получилось МН-17, и недоимперия с недофюрером будет нести за это ответственность.
Ты забыл, что когда Новичок придумывали, что медицина была на другом уровне.
Во всяком случае, в Британии точно.
Ты лучше, скажи, под какую лавку опять забился ваш пoцлидер-пересидент?
За последние дни вас уже столько раз фейсом в унитаз макнули, а он всё под лавкой.
Если посидит там до кенгурации, то когда вылезет, может оказаться, что корона есть, а недоимперии нет.

kara 12 апреля 2018 | 19:43

olegleon: тут нужно придираться к каждому слову и спрашивать какой смысл слов понятен для каждой стороны. а то: британцы же говорили,что,что бы синтезировать нужна супер лаборатория, вот ОЗХО и подтвердило, что да,продукт чистый и значит, в домашних условиях его не сделали.

olegleon 12 апреля 2018 | 19:48

kara: ОЗХО подтвердила, что продукт чистый, но кто его сделал и где они не знают. как и то, а почему жертва осталась жива. а яд то сильнейший и должен был устранить объект, а не вызвать у него понос

sargon5001 12 апреля 2018 | 20:13

olegleon: А ты считать до десяти умеешь? Если миллиграм яда убивает человека за полчаса, то 1/10 миллиграмма скорее всего убьет его часов за пять. И так бы и вышло, если бы британская медицина не сработала в лучшем виде. Или ты думаешь, что сильнейший яд невозможно дозировать и разбавлять? Глупо.

beautyqueen 12 апреля 2018 | 20:10

olegleon: "там даже нет слов о происхождении яда"

Всё есть в конфиденциальной части, для экспертов (см. пункт 12).

detul 12 апреля 2018 | 20:30

beautyqueen: Да бросьте, в п.12 перечислены страны в которых есть лаборатории по производству этого БОВ. А вот в пункте 14 сказано, какие страны разработали антидот, и ввели его в обязательный набор медикаментов для скорой помощи.

ura_123 12 апреля 2018 | 19:28

kara: Не переживай,покажут в своё время что бы ваши "химики" не начали раньше времени скакать по каналам зомбоящика как в случае со сбитым малазийским боингом.
А то приплетёте если не лётчика Волошина так обязательно наводчицу Савченко с пакетом гречки и роллами)))

beautyqueen 12 апреля 2018 | 20:07

kara: "а в отчете есть слово Новичок?"

Есть, есть! В секретной части (см. пункт 12). Мало не покажется.

serg05 12 апреля 2018 | 19:13

Так сказала или станцевала7

azt 12 апреля 2018 | 19:15


\\ Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда.\\
В открытой версии отчета отсутствует упоминание о происхождении, так же как и о названии Новичок.

snikkersnepper 12 апреля 2018 | 19:16

"Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда."

Я смотрю, Эхонько совсем не стесняется врать прямо в лицо собственной аудитории.

tverichanin 12 апреля 2018 | 19:25

snikkersnepper: Происхождение яда ( БОВ) установить невозможно. Можно установить его формулу ( она известна). Его производили и производят в десятке стран мира, в том числе в Англии ( Порт-даун) , на Украине ( Шостка) и т.д. Хим анализ ничего не даст. Надо дать ответ на очевидный вопрос. Как удалось в течение 10 мин. ввести антидот, если вещество было неизвестным? Видимо все было подготовлено заранее.

sergo13 12 апреля 2018 | 19:32

tverichanin: Да, формула то всем известна, но его производство - сложный технологический процесс, который имеет отличия у каждого производителя - это называется "следы", также каждое вещество имеет свои примеси(они минимальны но есть) и они зависят от места производства. так что серьезный анализ может четко подтвердить место изготовления любого вещества!

snikkersnepper 12 апреля 2018 | 19:33

tverichanin:

Да знаю... Могу даже американский патент с его формулой показать.

Я сейчас не лезу в "химические" разборки - пёс с ними. Я просто понять не могу - какого лешего Эхо уже второй (как минимум) раз пишет про "установлено происхождение", если ОЗХО ни под каким боком этого не устанавливало и не установило? Хотите врать - врите на здоровье. Но в чем смысл врать так тупо и дебильно - когда рядом же лежит оригинал доклада? На кого это рассчитано? Кем это придумано? Зачем это? Восьмой год в недоумении.

duch_nic 12 апреля 2018 | 20:13

snikkersnepper: //На кого это рассчитано?//
На местных хомок - основной потребитель местного продукта.
Они, как правило, ничего другого не читают и не смотрят.

demosua 12 апреля 2018 | 20:20

snikkersnepper: как - уже восьмой год ЭХО врет "тупо и дебильно", когда рядом же лежит оригинал доклада?

kottigr1 12 апреля 2018 | 19:56

tverichanin: Его производили и производят в десятке стран мира, в том числе в Англии ( Порт-даун) , на Украине ( Шостка) и т.д.
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Врать - не мешки ворочать .. Судя по Вашим выдумкам...

Как удалось в течение 10 мин. ввести антидот, если вещество было неизвестным?
----------------------------------------------------------------------------
Всё зависит от полученной дозы яда.. В мае 1987 года советский химик Андрей Железняков проводил испытания с веществом «Новичок-5» (А-232) в лаборатории ГосНИИОХТ. Во время испытаний небольшое количество активного вещества попало в воздух. У Железнякова сразу же начали проявляться симптомы отравления: головокружение, шум в ушах, сыпь и галлюцинации, затем Железняков потерял сознание. Он очнулся только через десять дней. Он выжил.
«Новичок» был использован в 1995 году для убийства Ивана Кивелиди. Причем дозы получила масса людей которые так же выжили и умерло всего два человека.

ura_123 12 апреля 2018 | 20:21

tverichanin: Особенно порадовало "Шосткинское объединение" !
Кстати,Мария З., в своём твиттере упоминала также производства этого "новичка" в Швеции и Чехии о чём вы скромно умалчиваете!

ura_123 12 апреля 2018 | 20:23

tverichanin: Если не очень трудно,перечислите в алфавитном порядке страны производители "Новичка" !
А то лукавить не мешки ворочать)))

ura_123 12 апреля 2018 | 19:30

snikkersnepper: А ты опровергни.

socialism 12 апреля 2018 | 19:21

Британцам пора уже признаться, что сами организовали провокацию с отравлением.

prade 12 апреля 2018 | 19:36

socialism: "Британцам пора уже признаться, что сами организовали провокацию с отравлением"
Да, да. В сирийском Думе люди сами отравились, малайзийский Боинг сам упал, поскольку был тяжелее воздуха, а британцы сами отравили собственных граждан.

ostanovka 12 апреля 2018 | 19:21

Это отличный эпизод из жизни мирового сообщества, четко продемонстрировавший, что России в нем не место.
Пусть идет в свой скрепную сортир, устраивает там русский мир и носа не показывает за пределы своей помойки.
Ну и на досуге пусть верещит, что ей ничего не доказали - а никто и не доказывал рахе ничего, все очевидно- и заодно пусть станцует и может даже частушки спеть, для разнообразия.

socialism 12 апреля 2018 | 19:25

ostanovka: России такое преступное и мерзкое сообщество даром не нужно, которое организовывает фейковые химатаки и отравления ради клеветы, бомбёжек и убийства сотен и тысяч простых, невиновных людей.

balkin 12 апреля 2018 | 19:28

socialism: Вы - о ком?

sargon5001 12 апреля 2018 | 20:15

socialism: Вот именно, преступное сообщество России даром не нужно, но оно Россией правит. Парадокс!

pravdoiskatel 12 апреля 2018 | 19:34

Это было понятно с самого начала. Конечно, людям не с ватными, а с нормальными головами.

abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:35

Логика такова, примерно:В докладе не сказано что оно изготовлено где-то ещё, значит изготовлено в России.

ura_123 12 апреля 2018 | 20:16

abuvgrobu: И тебе конечно же известно содержание доклада? Причём секретного)))

demosua 12 апреля 2018 | 20:26

abuvgrobu: ну, во-первых, авторы (придумавшие ОВ) - россияне (или советские, что одно и то же), во-вторых не доказано, что не в России! Учитывая первое - второе обязательно. Презумпция невиновности не прокатит...

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