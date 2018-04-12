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19:04, 12 апреля 2018

Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен

Глава ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен. Об этом он сказал, выступая сегодня в Сенате. Помпео добавил, что Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона. «Мы будем работать над этим, но это должно быть больше, чем санкции», — добавил Помпео.

Комментарии

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evgolius7 12 апреля 2018 | 19:11

Ну и ладущки.
Трамп не начал сегодня ядерную войну..
До утра ребят....

mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 19:12

evgolius7: До утра ребят..
до 22.43

evgolius7 12 апреля 2018 | 19:17

Боюсь ложиться спать. Вдруг третья мировая война начнется?

rampa 12 апреля 2018 | 19:19

evgolius7: боитесь, что утром проснетесь, а она уже прошла, а вы в ней не поучаствовали? )))))

alehan11174 12 апреля 2018 | 19:48

Браво Майк! Отличные новости! Помпео - выпускник Вест Пойнта и не будет жевать сопли как Рекс:)))

mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 19:54

evgolius7:
"Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, — кто-то может влюбиться в твою улыбку."
Габриэль Гарсиа Маркес

hastings 12 апреля 2018 | 19:22

evgolius7: Трамп испугался что проиграет уже в первые24 часа

danko1 12 апреля 2018 | 19:11

Этот неадекват кремлевский любые санкции себе на пользу обернет и обнищание населения, на которые он санкции переложит, обернет призывом сплотиться вокруг него, когда он один против всего Мира выступает.
А то, что пересиделец прав на ЦТ населению объяснят.

tks 12 апреля 2018 | 19:11

Ну всё, таперича устроит Помпео СкрепоНоссии "последний день Помпеи", помпезное будет зрелище, с помпой...

solonko 12 апреля 2018 | 19:14

Конечно, Россию надо давить до конца, и чем терпеливее при этом будет российский народ, тем ужаснее для России этот конец будет. Всё рассчитано.

efilika 12 апреля 2018 | 19:27

solonko: Не Россию давить, а опг озеро с путиным во главе. Любыми путями. И быстрее, пока мы тут боты не двинули.

olegleon 12 апреля 2018 | 19:21

вот. все воины ДВУ собрались и вместе пошли в атаку )))

ostanovka 12 апреля 2018 | 19:25

olegleon: впереди, на белом диване, как всегда, великий кормчий олеглеон. Ему, как отличнику оболванивающей подготовки, руководство поручило скакать первым. Остальные подтянутся ближе к ночи, как упырьки.

olegleon 12 апреля 2018 | 19:37

ostanovka: а почему только два раза? за один коммент мало платят? )))

ostanovka 12 апреля 2018 | 19:25

olegleon: впереди, на белом диване, как всегда, великий кормчий олеглеон. Ему, как отличнику оболванивающей подготовки, руководство поручило скакать первым. Остальные подтянутся ближе к ночи, как упырьки.

anticolorad 12 апреля 2018 | 19:32

olegleon: портян, ты один из вашей пизд...братии без парабеллума остался? Бегом к начальнику - получать и в бой! ЗА РООООООДИНУ!! ЗА ПУУУУУТЛЕРА!

olegleon 12 апреля 2018 | 19:34

anticolorad: не один. многие тут с вас вояк диванных смеются )))

anticolorad 12 апреля 2018 | 19:38

olegleon: ты чего стрелки переводишь? это же ваша шобла грозится пиндосам наподдавать

olegleon 12 апреля 2018 | 19:45

anticolorad: "ша, таки уже никто никуда не идёт"
Трамп передумал ракетами кидаться. американцы уточняют где точно нет россиян, чтобы ненароком не попасть и не получить ответку.
Нетаньяху тоже уже отзвонился и сказал "то были не мы. мы только по иранцам стреляли"

captainobvious 12 апреля 2018 | 19:25

Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона

- Между прочим, вы меня не так поняли!!!!!!!
- Да как же тебя понять коль ты ниего не говоришь (С)

anticolorad 12 апреля 2018 | 19:36

captainobvious: путлеру уже открытым и прямым текстом много раз указали на его место у параши.

srk2658lu 12 апреля 2018 | 19:27

//это должно быть больше, чем санкции»,//
А что может быть больше, чем санкции?
Самое больное место - уронить цены на нефть.

pravdatut 12 апреля 2018 | 19:27

Верно, долго доходит, уже больше 4х лет. Поэтому будут экономику глушить. Народ перейдет на собирательство. А власть будет прятать награбленное. Финиш по аналогии СССР.

pravdatut 12 апреля 2018 | 19:27

Верно, долго доходит, уже больше 4х лет. Поэтому будут экономику глушить. Народ перейдет на собирательство. А власть будет прятать награбленное. Финиш по аналогии СССР.

severnaj 12 апреля 2018 | 19:28

Мы все ждали решительных действий Трампа в Сирии, а он вильнул. Может это тактика такая, тоже вариант, держать в страхе и неизвестности. Но, наверное, для Путина и его дружков страшнее все же санкции и их ужесточение, потому что то Сирия, а санкции - это здесь, это то что происходит с их деньгами, с их благополучием, с их существованием. ИМХО.

caesar_prost 12 апреля 2018 | 19:45

severnaj: /ждали решительных действий Трампа в Сирии, а он...../
Не спешите с выводами. Трамп долго запрягал с санкциями, но в итоге влупил так, што мама не горюй.....
С Сирией будет примерно так же - отмерят 7 раз, и вдарят по полной. У Трампа ракеты не мультяшные, да и наличие союзников, надо полагать, играет огромную роль.
Если, конешно, к тому времени кое кто не одумается..................)

mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 20:02

severnaj: -Мы все ждали решительных действий Трампа в Сирии

-ошибочное суждение , политик обязан просчитывать последствия своих поступков, тем более связанных с риском ЯВ, есть куда более действенные меры .

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