Глава ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен. Об этом он сказал, выступая сегодня в Сенате. Помпео добавил, что Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона. «Мы будем работать над этим, но это должно быть больше, чем санкции», — добавил Помпео.