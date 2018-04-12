Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен
Глава ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео заявил, что режим санкций в отношении России должен быть ужесточен. Об этом он сказал, выступая сегодня в Сенате. Помпео добавил, что Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона. «Мы будем работать над этим, но это должно быть больше, чем санкции», — добавил Помпео.
Комментарии27
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evgolius7 12 апреля 2018 | 19:11
Ну и ладущки.
Трамп не начал сегодня ядерную войну..
До утра ребят....
mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 19:12
evgolius7: До утра ребят..
до 22.43
evgolius7 12 апреля 2018 | 19:17
Боюсь ложиться спать. Вдруг третья мировая война начнется?
rampa 12 апреля 2018 | 19:19
evgolius7: боитесь, что утром проснетесь, а она уже прошла, а вы в ней не поучаствовали? )))))
alehan11174 12 апреля 2018 | 19:48
Браво Майк! Отличные новости! Помпео - выпускник Вест Пойнта и не будет жевать сопли как Рекс:)))
mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 19:54
evgolius7:
"Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, — кто-то может влюбиться в твою улыбку."
Габриэль Гарсиа Маркес
hastings 12 апреля 2018 | 19:22
evgolius7: Трамп испугался что проиграет уже в первые24 часа
danko1 12 апреля 2018 | 19:11
Этот неадекват кремлевский любые санкции себе на пользу обернет и обнищание населения, на которые он санкции переложит, обернет призывом сплотиться вокруг него, когда он один против всего Мира выступает.
А то, что пересиделец прав на ЦТ населению объяснят.
tks 12 апреля 2018 | 19:11
Ну всё, таперича устроит Помпео СкрепоНоссии "последний день Помпеи", помпезное будет зрелище, с помпой...
solonko 12 апреля 2018 | 19:14
Конечно, Россию надо давить до конца, и чем терпеливее при этом будет российский народ, тем ужаснее для России этот конец будет. Всё рассчитано.
efilika 12 апреля 2018 | 19:27
solonko: Не Россию давить, а опг озеро с путиным во главе. Любыми путями. И быстрее, пока мы тут боты не двинули.
olegleon 12 апреля 2018 | 19:21
вот. все воины ДВУ собрались и вместе пошли в атаку )))
ostanovka 12 апреля 2018 | 19:25
olegleon: впереди, на белом диване, как всегда, великий кормчий олеглеон. Ему, как отличнику оболванивающей подготовки, руководство поручило скакать первым. Остальные подтянутся ближе к ночи, как упырьки.
olegleon 12 апреля 2018 | 19:37
ostanovka: а почему только два раза? за один коммент мало платят? )))
ostanovka 12 апреля 2018 | 19:25
olegleon: впереди, на белом диване, как всегда, великий кормчий олеглеон. Ему, как отличнику оболванивающей подготовки, руководство поручило скакать первым. Остальные подтянутся ближе к ночи, как упырьки.
anticolorad 12 апреля 2018 | 19:32
olegleon: портян, ты один из вашей пизд...братии без парабеллума остался? Бегом к начальнику - получать и в бой! ЗА РООООООДИНУ!! ЗА ПУУУУУТЛЕРА!
olegleon 12 апреля 2018 | 19:34
anticolorad: не один. многие тут с вас вояк диванных смеются )))
anticolorad 12 апреля 2018 | 19:38
olegleon: ты чего стрелки переводишь? это же ваша шобла грозится пиндосам наподдавать
olegleon 12 апреля 2018 | 19:45
anticolorad: "ша, таки уже никто никуда не идёт"
Трамп передумал ракетами кидаться. американцы уточняют где точно нет россиян, чтобы ненароком не попасть и не получить ответку.
Нетаньяху тоже уже отзвонился и сказал "то были не мы. мы только по иранцам стреляли"
captainobvious 12 апреля 2018 | 19:25
Путин пока не воспринял в полной мере послание Вашингтона
- Между прочим, вы меня не так поняли!!!!!!!
- Да как же тебя понять коль ты ниего не говоришь (С)
anticolorad 12 апреля 2018 | 19:36
captainobvious: путлеру уже открытым и прямым текстом много раз указали на его место у параши.
srk2658lu 12 апреля 2018 | 19:27
//это должно быть больше, чем санкции»,//
А что может быть больше, чем санкции?
Самое больное место - уронить цены на нефть.
pravdatut 12 апреля 2018 | 19:27
Верно, долго доходит, уже больше 4х лет. Поэтому будут экономику глушить. Народ перейдет на собирательство. А власть будет прятать награбленное. Финиш по аналогии СССР.
pravdatut 12 апреля 2018 | 19:27
Верно, долго доходит, уже больше 4х лет. Поэтому будут экономику глушить. Народ перейдет на собирательство. А власть будет прятать награбленное. Финиш по аналогии СССР.
severnaj 12 апреля 2018 | 19:28
Мы все ждали решительных действий Трампа в Сирии, а он вильнул. Может это тактика такая, тоже вариант, держать в страхе и неизвестности. Но, наверное, для Путина и его дружков страшнее все же санкции и их ужесточение, потому что то Сирия, а санкции - это здесь, это то что происходит с их деньгами, с их благополучием, с их существованием. ИМХО.
caesar_prost 12 апреля 2018 | 19:45
severnaj: /ждали решительных действий Трампа в Сирии, а он...../
Не спешите с выводами. Трамп долго запрягал с санкциями, но в итоге влупил так, што мама не горюй.....
С Сирией будет примерно так же - отмерят 7 раз, и вдарят по полной. У Трампа ракеты не мультяшные, да и наличие союзников, надо полагать, играет огромную роль.
Если, конешно, к тому времени кое кто не одумается..................)
mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 20:02
severnaj: -Мы все ждали решительных действий Трампа в Сирии
-ошибочное суждение , политик обязан просчитывать последствия своих поступков, тем более связанных с риском ЯВ, есть куда более действенные меры .