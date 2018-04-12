Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
В суде была рассмотрена сегодня апелляция на приговор по делу о взятке. Улюкаеву разрешили занимать государственные должности, однако 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф оставлены без изменения.
Комментарии9
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dirizhabli 12 апреля 2018 | 19:11
Когда догадаешься, кто вынес приговор, то сразу же поймешь, что он "законен и обоснован". Иначе в этой стране уже и не может быть.
danko1 12 апреля 2018 | 19:19
dirizhabli: Когда понимаешь, что приговор вынесен по указанию Сечина, который управляет не только путинскими судами, но и самим Путиным, то даже абсурд о взятке по отжатию Сечиным Башнефти, который давно произошел и поводом для взятки быть не мог, не удивляет.
Удивляет и возмущает беззаконие и воровство власти и приближенных, то, что население это молча терпит, смирившись, хотя и многое знает.
Рабское сознание живо у большинства.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:12
Отправьте это существо в колонию уже. Задолбал он хуже горькой редьки, воренок..
alger 12 апреля 2018 | 19:36
abuvgrobu: Сечина в колонию, да вы ж изверг какой то
dmitry17___17 12 апреля 2018 | 20:19
Вшей погрызть, abuvgrobu. Они для тебя сладкие.
nikolaysatin 12 апреля 2018 | 19:20
Наверное, мне должно быть стыдно, что я, понимая маразм обвинения и заключение в тюрьму человека по сфабрикованному, совершенно очевидно, делу, не испытываю к нему жалости. Возможно, сострадаю за болячки близкого по возрасту мне человека и предстоя7ие трудности. Но он был в той команде, которая не жалела и даже без него не жалеет миллионы сограждан в их бедности при его попустительстве к этому. Быть может, он сейчас жалеет о тех, кому мог помочь, но не помог, а они окажутся с им на соседних нарах. Он был членом команды, на совести которых тысячи безвинно сидящих...
sargon5001 12 апреля 2018 | 20:09
nikolaysatin: Был, да. Но его же не за это закрыли! А вот это несправедливо. Справедливость - это понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания... А если из тысячной команды бандитов сажают кого-то одного, и даже не самого худшего, а остальные 999 живут и радуются, то нет в этом никакой справедливости.
vla7815 12 апреля 2018 | 20:01
У кого больше денег и прав - тот и прав.
oldcitizen 12 апреля 2018 | 20:01
До чего же надоело по поводу каждого обжалуемого приговора читать, что он "законен и обоснован". Это же чистая ложь! Даже для путинского суда.
Приговор Улюкаеву незаконен, так как взятку не дают лицу, от которого ничего не зависит. А Сечин вынужден был подтвердить, что на факт продажи "Башнефти" Улюкаев никак повлиять не мог. Тогда зачем Сечин взятку давал? Улюкаев вымогал? И это обвинение на суде рассыпалось. Не вымогал! Остётся банальная подстава.
Интересные у нас суды. Факты, доказательства и логика сами по себе, а приговор сам по себе и никак от вышеперечисленного не зависит.
Я не за "невинно осуждённого" Улюкаева. Меня заботит исключительно логика в действиях судей, которые, не знаю по какому поводу, напяливают мантию. Ставлю себя на их место. Смог бы я вынести такой вердикт по данному делу? Да мне было бы стыдно перед собой. А этим не стыдно! Как же путинская власть людей корёжит! (Всё-таки они пошли на "смягчение". Сразу после выхода их колонии Улюкаев сможет вновь занять государственный пост. Ну и сволочи!)