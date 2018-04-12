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19:02, 12 апреля 2018

Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву

В суде была рассмотрена сегодня апелляция на приговор по делу о взятке. Улюкаеву разрешили занимать государственные должности, однако 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф оставлены без изменения.

Комментарии

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dirizhabli 12 апреля 2018 | 19:11

Когда догадаешься, кто вынес приговор, то сразу же поймешь, что он "законен и обоснован". Иначе в этой стране уже и не может быть.

danko1 12 апреля 2018 | 19:19

dirizhabli: Когда понимаешь, что приговор вынесен по указанию Сечина, который управляет не только путинскими судами, но и самим Путиным, то даже абсурд о взятке по отжатию Сечиным Башнефти, который давно произошел и поводом для взятки быть не мог, не удивляет.
Удивляет и возмущает беззаконие и воровство власти и приближенных, то, что население это молча терпит, смирившись, хотя и многое знает.
Рабское сознание живо у большинства.

abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:12

Отправьте это существо в колонию уже. Задолбал он хуже горькой редьки, воренок..

alger 12 апреля 2018 | 19:36

abuvgrobu: Сечина в колонию, да вы ж изверг какой то

dmitry17___17 12 апреля 2018 | 20:19

Вшей погрызть, abuvgrobu. Они для тебя сладкие.

nikolaysatin 12 апреля 2018 | 19:20

Наверное, мне должно быть стыдно, что я, понимая маразм обвинения и заключение в тюрьму человека по сфабрикованному, совершенно очевидно, делу, не испытываю к нему жалости. Возможно, сострадаю за болячки близкого по возрасту мне человека и предстоя7ие трудности. Но он был в той команде, которая не жалела и даже без него не жалеет миллионы сограждан в их бедности при его попустительстве к этому. Быть может, он сейчас жалеет о тех, кому мог помочь, но не помог, а они окажутся с им на соседних нарах. Он был членом команды, на совести которых тысячи безвинно сидящих...

sargon5001 12 апреля 2018 | 20:09

nikolaysatin: Был, да. Но его же не за это закрыли! А вот это несправедливо. Справедливость - это понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания... А если из тысячной команды бандитов сажают кого-то одного, и даже не самого худшего, а остальные 999 живут и радуются, то нет в этом никакой справедливости.

vla7815 12 апреля 2018 | 20:01

У кого больше денег и прав - тот и прав.

oldcitizen 12 апреля 2018 | 20:01

До чего же надоело по поводу каждого обжалуемого приговора читать, что он "законен и обоснован". Это же чистая ложь! Даже для путинского суда.
Приговор Улюкаеву незаконен, так как взятку не дают лицу, от которого ничего не зависит. А Сечин вынужден был подтвердить, что на факт продажи "Башнефти" Улюкаев никак повлиять не мог. Тогда зачем Сечин взятку давал? Улюкаев вымогал? И это обвинение на суде рассыпалось. Не вымогал! Остётся банальная подстава.
Интересные у нас суды. Факты, доказательства и логика сами по себе, а приговор сам по себе и никак от вышеперечисленного не зависит.
Я не за "невинно осуждённого" Улюкаева. Меня заботит исключительно логика в действиях судей, которые, не знаю по какому поводу, напяливают мантию. Ставлю себя на их место. Смог бы я вынести такой вердикт по данному делу? Да мне было бы стыдно перед собой. А этим не стыдно! Как же путинская власть людей корёжит! (Всё-таки они пошли на "смягчение". Сразу после выхода их колонии Улюкаев сможет вновь занять государственный пост. Ну и сволочи!)

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