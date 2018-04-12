Автобус со школьниками перевернулся в результате ДТП с участием легкового автомобиля

В Минздраве сообщили о госпитализации девяти человек, среди них семь детей и двое взрослых. Водитель же легкового автомобиля погиб на месте.

Авария произошла на Малом бетонном кольце. Ее, скорее всего, спровоцировал водитель легковушки, выехав на встречную полосу, рассказала ТАСС представитель СК Ольга Врадий.

Данные о пострадавших в аварии разнятся: если Минздрав говорит о 13 пострадавших, то источник ТАСС в экстренных службах сообщил о 16 раненых. В автобусе, по некоторым данным, находилось более 50 человек, среди них 40 школьников. Они возвращались с экскурсии на фабрику мороженого. Пострадавших доставили в Пушкинскую районную больницу. Для их транспортировки понадобилась санитарная авиация. В Минздраве Подмосковья говорят, что госпитализированным оказывается вся необходимая помощь.

Прокуратура начала проверку по факту аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми.