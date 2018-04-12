Автобус со школьниками перевернулся в результате ДТП с участием легкового автомобиля
В Минздраве сообщили о госпитализации девяти человек, среди них семь детей и двое взрослых. Водитель же легкового автомобиля погиб на месте.
Авария произошла на Малом бетонном кольце. Ее, скорее всего, спровоцировал водитель легковушки, выехав на встречную полосу, рассказала ТАСС представитель СК Ольга Врадий.
Данные о пострадавших в аварии разнятся: если Минздрав говорит о 13 пострадавших, то источник ТАСС в экстренных службах сообщил о 16 раненых. В автобусе, по некоторым данным, находилось более 50 человек, среди них 40 школьников. Они возвращались с экскурсии на фабрику мороженого. Пострадавших доставили в Пушкинскую районную больницу. Для их транспортировки понадобилась санитарная авиация. В Минздраве Подмосковья говорят, что госпитализированным оказывается вся необходимая помощь.
Прокуратура начала проверку по факту аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми.
Комментарии5
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askol2016 12 апреля 2018 | 19:04
Паша Астахов скажет: "Ну что, поели мороженого?"
dunai10 12 апреля 2018 | 19:30
askol2016: Паша Астахов скажет: "Ну что, поели мороженого?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сказали Вы, а "Пашу Астахова" хотите пустить.за паровоза.
j_partizan 12 апреля 2018 | 19:10
Детей жалко. Водителя легковушки не хоронить, оставить на съедение крысам.
abuvgrobu 12 апреля 2018 | 19:15
С утра очень опасно на дорогах вблизи крупных городов особенно в Московской области, где чаще всего водители выезжающие на финишную прямую к цели своего прибытия теряют бдительность в полусонном состоянии и поэтому выезжают на встречку. ГИБДД должны и обязаны вовремя их выявлять, а оно прогнило сверху донизу
serjo1977 12 апреля 2018 | 19:39
Слава Богу, дети живы...