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18:44, 12 апреля 2018

Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы

Роскосмос хочет привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы окупить расходы, сообщил руководитель госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, Россия не видит необходимости отделять свой сегмент от Международной космической станции, хотя такая возможность есть. Комаров добавил также, что Роскосмос намерен сотрудничать с США и Китаем по проекту создания окололунной станции.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство наших сограждан уверены в лидерстве России в космической гонке. Такие представления россиян основаны на достижениях советского времени. Об этом агентству ТАСС заявил старший аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «84% россиян считают, что наша страна занимает лидирующие позиции в сфере освоения космоса, причем 24% говорят, что Россия — это безусловный лидер. Россияне признают, что еще космос активно осваивают США и Китай. Европейский союз и отдельные европейские страны россиянами практически не были названы. Нашумевшая в последние годы частная космонавтика не кажется им эффективной и способной добиться многого отраслью. Только 29% говорят, что, если бы увеличилась доля частных космических компаний в России, то это привело бы к развитию космической отрасли в целом. 49% так не считают».

Сегодня в стране отмечается День космонавтики.

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nikitin43 12 апреля 2018 | 19:02

расея совсем не сша

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