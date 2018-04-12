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18:41, 12 апреля 2018

Задержанный командир пожарного звена, который руководил тушением огня в кемеровском ТЦ, в суде не признал свою вину

Задержанный командир пожарного звена, который руководил тушением огня в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в суде не признал свою вину. Сергей Генин настаивает: он с коллегами всё делал правильно. Ранее за пожарного вступились в МЧС.

Следователи в суде потребовали арестовать пожарного, как до этого других обвиняемых в трагедии в торгово-развлекательном комплексе. Версия обвинения: Сергей Генин проигнорировал короткий путь к красному залу в кинотеатре на четвёртом этаже в Зимней вишне. И потерял время, за которое могли спасти людей. Они задохнулись от дыма. Всего по официальным данным погибли 41 ребёнок и 23 взрослых. Генина обвиняют в халатности, которая привела к гибели почти 40ка людей в кинозале. Но командир пожарного звена, тушившего торговый центр, с этим категорически не согласен. В кемеровском Центральном районном суде обвиняемый уверял: пожарные сделали всё, что могли. Генин рассказал, что к нему подошёл охранник, сказал: «там наверху дети, пойдёмте, я провожу». По словам пожарного, он и его коллеги побежали за ним. Людей наверху было много, все кричали, рассказал Генин. Добавил: «У меня два уха, кричали человек 20». Сотрудники торгового центра пожарным не помогали, приводит Интерфакс слова одного из фигурантов дела. Он также сообщил, что когда во второй раз поднялся наверх с другими пожарными, но вскоре у него закончился кислород. «Мы всё-таки нашли человека и спасли его, вынесли из дыма. Защита попросила время на ознакомление с материалами дела, и судья Александр Вялов объявил перерыв до завтра. Тогда же он примет решение о мере пресечения. До этого в МЧС заступились за пожарного, которого заподозрили в халатности. Он действовал по боевому уставу и указаниям руководителя, считают в ведомстве. Там также подчеркнули, что Генин не мог пойти в том направлении, которое ему советовали очевидцы трагедии, поскольку там работал другой пожарный расчёт. Жители Кузбасса собирают в интернете подписи под петицией в поддержку задержанного командира пожарного звена. И требуют найти настоящих виновников случившегося. Он-лайн петицию подписали около 9ти тысяч человек.

Всего по делу о пожаре в торговом центре проходит восемь человек. В том числе гендиректор компании-владельца здания Юлия Богданова, его арендатор Надежда Судденок и бывшая начальница инспекции госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. За исключением пожарного остальные арестованы.

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trans 12 апреля 2018 | 18:44

Отвечают стрелочники. А гениальные руководители типа Тулеева получают повышение. Путинская Россия.

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