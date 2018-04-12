Политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в акции 5 мая накануне инаугурации Владимира Путина
Навальный сказал, что люди должны напомнить власти о своем присутствии в стране.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.
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Навальный сказал, что люди должны напомнить власти о своем присутствии в стране.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.
Комментарии3
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glotov 12 апреля 2018 | 18:45
....Люди должны напомнить о своем присутствии ... Прямо по Фрейду. Алексей свои глубинные желания на всех проецирует. И уже все ему должны.
a_andrey_yrievich 12 апреля 2018 | 18:52
А зачем напоминать? Все и так знают, что их было и будет, всего, 3 процента...
max3446 12 апреля 2018 | 19:00
один из самых коротких анекдотов в мире - ничтожество навральный политик. Упал под стол от смеха. Унылое днищенское дно навральный который всегда врет вдруг политик