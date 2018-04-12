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18:38, 12 апреля 2018

Государственная дума приняла сегодня ряд законопроектов, которые вводят ограничения в интернете и социальных сетях

Среди них – предложения по борьбе с распространением ложных новостей.

Администраторам социальных сетей скоро, по всей видимости, прибавится работы. Законопроект, который обязывает владельцев и пользователей таких ресурсов оперативно удалять недостоверную, нецензурную и иную, как сказано в документе, «противоправную информацию», прошел первое чтение в нижней палате. 289 голосов «за» и всего лишь 14 – «против». Штрафы предполагаются до 50 млн. рублей. Под действия попадают т.н. «публичные сети», сервисы, где есть авторизация, обмениваются сообщениями, а аудитория превышает 100 тысяч человек в сутки. Владельцы таких сетей должны будут определять всех пользователей по номеру телефона. Почти год законопроект лежал в Думе без движения. Но совсем недавно его перевнесли. После трагедии в кемеровском торговом центре и слухов о том, что власти якобы скрывают большое количество жертв, в таких мерах назрела необходимость, сказал сегодня на заседании один из авторов – депутат Сергей Боярский.

В дополнение к требованиям об информации законопроект обязывает владельцев иностранных социальных сетей открыть в России свои представительства. Его противники говорили о размытых формулировках и сложностях с выполнением. Призывали оставить социальные сети в качестве места для выражения недовольства. Помимо этого Дума приняла сегодня в третьем чтении проект закона, который даст приставам дополнительные права для блокировки сайтов. Теперь это коснется тех из них, где содержится информация, которую суд признал порочащей честь и достоинство. В Думу документ внесли всего 10 дней назад.

Среди ресурсов, где, по решению суда, находится порочащая честь и достоинство информация – сайты с фильмом «Он вам не Димон» Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Суд требовал удалить из публикации сведения о миллиардере Алишере Усманове, политик отказывался.

Комментарии

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polikarpich 12 апреля 2018 | 18:54

Правильно, тут говорить уже нечего. Всем всё ясно и понятно давно. "Дзюдоистам" - всё, а врагам, то есть народу - хитрожопый закон.

us101 12 апреля 2018 | 19:01

"...по борьбе с распространением ложных новостей..." - Да ладно! Неужели МИД заболкируют?

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