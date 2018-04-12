Z Архив новостей новости
5 2 6 49
18:34, 12 апреля 2018

ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно типа вещества, которое было использовано при покушении на Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании относительно типа отравляющего вещества, которое было использовано при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщают британские СМИ.

В опубликованном резюме доклада Организации не значится название вещества, Новичок, которое ровно месяц назад озвучила Тереза Мэй, пишет Гардиан, однако в нем говорится, что «результаты проведенных исследований… подтверждают выводы Соединенного королевства касательно типа токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери, жестоко ранив троих человек». Издание напоминает, что третьей жертвой оказался сержант полиции Ник Бейли. Газета также сообщает, что технический секретариат базирующейся в Гааге Организации по запрещению химоружия накануне передал доклад в руки представителя правительства Великобритании, оставив за Лондоном право публиковать ту его часть, которую он сочтет возможным и разумным. В кратком изложении экспертного доклада также отмечается, что точная формула отравляющего вещества с «практически отсутствующими примесями», приводится в его полной засекреченной версии.

В заявлении министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона говорится, что проверка выводов Лондона относительно типа отравляющего вещества проводилась по просьбе правительства Великобритании. Изучение проб осуществлялось в четырех независимых лабораториях в Гааге. По словам министра, правительство Великобритании решило опубликовать резюме доклада, чтобы все могли его видеть, а полный доклад передать всем её членам «включая Россию». Как сказал журналистам гендиректор Организации, две лаборатории изучали медико-биологические данные и две другие обследовании пробы окружающей среды. Эксперты прибыли в Солсбери 19 марта, они действовали независимо друг от друга и не были до этого задействованы в британском расследовании. Как предполагает обозреватель портала Бизнес Инсайдер, британская разведка продвинулась ещё дальше и смогла установить, что отравляющее вещество было произведено «в секретной военной лаборатории на юго-западе России».

Издание напоминает, что к выводам Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей присоединились более 20 стран, выславших на родину около ста пятидесяти российских дипломатов.

Великобритания просит созвать Совет безопасности ООН, чтобы обсудить доклад организации по запрещению химоружия об инциденте в Солсбери. Заседание может состояться на следующей неделе.

Российские эксперты должны сами проверить все анализы по делу Скрипаля, имеющиеся у Британии. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Любые выводы можно делать, лишь имея перед глазами материалы анализа, добавила Мария Захарова.

Доклад Организации по запрещению химоружия по инциденту в Солсбери это заказ, направленный на демонизацию России, — считает депутат Госдумы Андрей Красов. По его мнению, организация по запрету химоружия дискредитировала себя в глазах не только России, но и мирового сообщества, — передает РИА.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

metlag 12 апреля 2018 | 18:41

ОЗХО мгновенно стала в характеристике России продажной организацией.
Несмотря на то, что в ней активное участие принимает сама Россия.
И даже в ее руководстве есть представители России.

us101 12 апреля 2018 | 18:44

"...не только России, но и мирового сообщества..."- какое странное у России мировое сообщество...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7352 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 192 6 15130 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 196 6 16966 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 109 6 9705 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 159 6 47135
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30965 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 130 6 13103 11:30
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11993 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12422 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14721 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16600 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 64 6 7050 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Красов: Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию РФ По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества…

5 46 6 5150
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 107 6 13200 13:49
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12450 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 304 6 38072 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 44 6 25768
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 191497 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 85 6 29350 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 786 6 274919 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 130309 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6879056
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3402016

Сегодня в эфире