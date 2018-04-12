ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно типа вещества, которое было использовано при покушении на Скрипаля

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании относительно типа отравляющего вещества, которое было использовано при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщают британские СМИ.

В опубликованном резюме доклада Организации не значится название вещества, Новичок, которое ровно месяц назад озвучила Тереза Мэй, пишет Гардиан, однако в нем говорится, что «результаты проведенных исследований… подтверждают выводы Соединенного королевства касательно типа токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери, жестоко ранив троих человек». Издание напоминает, что третьей жертвой оказался сержант полиции Ник Бейли. Газета также сообщает, что технический секретариат базирующейся в Гааге Организации по запрещению химоружия накануне передал доклад в руки представителя правительства Великобритании, оставив за Лондоном право публиковать ту его часть, которую он сочтет возможным и разумным. В кратком изложении экспертного доклада также отмечается, что точная формула отравляющего вещества с «практически отсутствующими примесями», приводится в его полной засекреченной версии.

В заявлении министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона говорится, что проверка выводов Лондона относительно типа отравляющего вещества проводилась по просьбе правительства Великобритании. Изучение проб осуществлялось в четырех независимых лабораториях в Гааге. По словам министра, правительство Великобритании решило опубликовать резюме доклада, чтобы все могли его видеть, а полный доклад передать всем её членам «включая Россию». Как сказал журналистам гендиректор Организации, две лаборатории изучали медико-биологические данные и две другие обследовании пробы окружающей среды. Эксперты прибыли в Солсбери 19 марта, они действовали независимо друг от друга и не были до этого задействованы в британском расследовании. Как предполагает обозреватель портала Бизнес Инсайдер, британская разведка продвинулась ещё дальше и смогла установить, что отравляющее вещество было произведено «в секретной военной лаборатории на юго-западе России».

Издание напоминает, что к выводам Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей присоединились более 20 стран, выславших на родину около ста пятидесяти российских дипломатов.

Великобритания просит созвать Совет безопасности ООН, чтобы обсудить доклад организации по запрещению химоружия об инциденте в Солсбери. Заседание может состояться на следующей неделе.

Российские эксперты должны сами проверить все анализы по делу Скрипаля, имеющиеся у Британии. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Любые выводы можно делать, лишь имея перед глазами материалы анализа, добавила Мария Захарова.

Доклад Организации по запрещению химоружия по инциденту в Солсбери это заказ, направленный на демонизацию России, — считает депутат Госдумы Андрей Красов. По его мнению, организация по запрету химоружия дискредитировала себя в глазах не только России, но и мирового сообщества, — передает РИА.