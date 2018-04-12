Шесть детей и двое взрослых доставлены в больницу

Они пострадали в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию. Авария произошла в Пушкинском районе на малом бетонном кольце. «Жигули восьмерка» выехали на встречную полосу и столкнулись с автобусом, перевозившим детей. При этом автобус опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля погиб на месте. Ранее сообщалось, что всего в аварии пострадали 15 человек.