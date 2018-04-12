Шесть детей и двое взрослых доставлены в больницу
Они пострадали в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию. Авария произошла в Пушкинском районе на малом бетонном кольце. «Жигули восьмерка» выехали на встречную полосу и столкнулись с автобусом, перевозившим детей. При этом автобус опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля погиб на месте. Ранее сообщалось, что всего в аварии пострадали 15 человек.
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evgeny_biolog 12 апреля 2018 | 18:41
Выезжать на встречную полосу опасно ...