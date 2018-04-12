Бывший вице-президент «Ростелекома» Нащекин обвиняется в нанесении ущерба в размере 1-го миллиарда 300 тысяч рублей
Бывший вице-президент «Ростелекома» и совладелец компании «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин обвиняется в нанесении ущерба в размере 1-го миллиарда 300 тысяч рублей. По версии следствия, он злоупотребил полномочиями при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, — сообщает Интерфакс. Судья Басманного суда Юлия Сафина постановила заключить Нащекина под стражу до 10-го июня.
В компании «Национальные телематические компании» Нащекину принадлежит 10%, еще 45% у Игоря Ротенберга и Андрея Шипелова.
Комментарии6
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nikitin43 12 апреля 2018 | 18:34
мусоров обнести это по-понятиям в расеи.
petrovitchcolyan 12 апреля 2018 | 18:43
Херня какая то, он же поделился ментами, выпили - закусили, все как положено , за что на зону то ?
Тогда и Колокольцева надо сажать !
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 18:45
Блин, даже милицию обманывают. Ну что за страна!
kp6ic 12 апреля 2018 | 18:51
хоспади, и тут ротенберг.
ed10075 12 апреля 2018 | 18:54
Все объясняющим и ключевым словом в этой новости является "Ротенберг".
tks 12 апреля 2018 | 19:03
Неужто, к Самим Ротенбергам уже ключики подбирают??!
С мусорами дружить - в помойку ум положить!