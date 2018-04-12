Бывший вице-президент «Ростелекома» Нащекин обвиняется в нанесении ущерба в размере 1-го миллиарда 300 тысяч рублей

Бывший вице-президент «Ростелекома» и совладелец компании «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин обвиняется в нанесении ущерба в размере 1-го миллиарда 300 тысяч рублей. По версии следствия, он злоупотребил полномочиями при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, — сообщает Интерфакс. Судья Басманного суда Юлия Сафина постановила заключить Нащекина под стражу до 10-го июня.

В компании «Национальные телематические компании» Нащекину принадлежит 10%, еще 45% у Игоря Ротенберга и Андрея Шипелова.