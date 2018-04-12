Олег Знарок не будет руководить сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира

В Данию он поедет только в качестве консультанта.

В хоккейной сборной произошла даже не рокировка, а какая-то более сложная многоходовая комбинация. Если коротко, Олег Знарок, выигравший с «Красной машиной» Олимпиаду в Пхенчхане тренировать национальную команду не будет. По крайней мере, на чемпионате мира, который в этом году пройдет в Копенгагене. При этом Знарок, проработавший со сборной четыре года, останется в тренерском штабе и займет должность консультанта. Главным же, правда, с приставкой и.о. назначен Илья Воробьев. К слову, потомственный тренер. Глава федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил эти перестановки довольно просто. По его словам, Олег Знарок просто очень устал.

Любопытно, что Воробьев унаследовал от Знарка не одну, а сразу две команды. Днем ранее стало известно об уходе Знарка из СКА. Тренер не сумел вывести питерских армейцев в финал Кубка Гагарина. И там его сменил как раз Воробьев. Но если уход из СКА, судя по всему, окончательный, то со сборной вообще ничего не понятно. Знарок остается в штабе, а Воробьев, напомню, работает как исполняющий обязанности. Журналисты предполагают, что это верный признак того, что тренер, выигравший Олимпиаду, просто взял паузу, а затем вернется на мостик. Ходят, правда, и совсем ошеломительные слухи. Канадский журналист Элиот Фридман в своей колонке на сайте Sportsnet огорошил хоккейный мир информацией о том, что Знарок получил предложение из Северной Америки и может возглавить один из клубов НХЛ. Некоторые горячие головы даже увязали эту историю с информацией о том, что в НХЛ собрался вернуться Илья Ковальчук. Впрочем, даже сам Фридман назвал эту информацию «диким и безумным слухом».

Чемпионат мира по хоккею стартует уже 4-го мая.