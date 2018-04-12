Обыски прошли в редакции газеты «Волоколамская неделя»
Она освещала акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Также полицейские пришли в квартиры нескольких активистов и бизнесменов, связанных с митингами.
Сотрудники правоохранительных органов, пришедшие в редакцию «Волоколамской недели», сообщили, что проводят проверку в связи с уголовным делом против нескольких частных компаний. Издание, по их мнению, может быть аффилировано с ними. При этом главный редактор газеты Мария Мурашова рассказала «Эху Москвы», что обыски регулярно проводятся во всех компаниях, которые связаны с протестами против свалки «Ядрово».
Также об обысках сообщила юрист Юлия Куликова. Она является адвокатом организатора акций против свалки «Ядрово» Артема Любимова, задержанного на 15 суток за неповиновение полиции. К Куликовой полицейские пришли в 6 утра. При этом сначала женский голос сообщил ей, что юрист заливает соседей снизу, а затем в квартиру зашли полицейские. Кроме того, обыски прошли в квартире самого Любимова, а также в спортивном комплексе Moscow Raceway. Его владелец, Рустем Терегулов, как пишет «Настоящее время», также поддержал протест против полигона «Ядрово». С рейдерским захватом Moscow Raceway под предлогом разбирательства против Артема Любимова и могут быть связаны обыски, рассказал в интервью «Эху Москвы» адвокат и местный активист Денис Кунаев.
На прошлой неделе «Настоящее время» сообщило еще о двух бизнесменах, на которых оказывают давление в связи с антимусорными протестами в Волоколамске.
Митинги против полигона «Ядрово» продолжаются в Волоколамске с начала марта.
Комментарии1
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bozman_xl 12 апреля 2018 | 18:35
Необходимо срочно провести обыски на Солнце! Оно тоже освещает землю. Арестовать всех протуберанцев - ведут себя плохо, бузят, вносят смуту в солнечной системе, сопротивляются власти. Да, ещё и от налогов скрываются!