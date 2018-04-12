Очередной крупный коррупционный скандал в Самаре с участием высокопоставленных сотрудников областного управления ФСБ.

При получении взятки в размере полутора миллионов рублей задержаны начальник отдела «М» регионального управления ФСБ, полковник Павел Черемшанцев и заместитель начальника Службы экономической безопасности УФСБ, полковник Сергей Гудованый. Вместе с ними с 10-го по 12 апреля также задержаны два посредника. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела, а Самарский районный суд в эти минуты рассматривает меру пресечения для задержанных. По версии следствия, последние два года подозреваемым «ежемесячно переводили на банковский счёт посреднической фирмы взятки в размере свыше 1 миллиона рублей. Деньги предназначались для сокрытия нарушений в деятельности перевалочных баз нефти». По словам источника Эха, задержанные полковники всего получили от коммерсантов более 118 млн руб., а в ходе обысков у них изъяли наличными 81 млн рублей, пистолет, малокалиберную винтовку, три гранаты и около тысячи патронов. Источник утверждает, что подозреваемые силовики взаимодействовали с организованной преступной группировкой «Законовские», контролирующей Самарскую область. Массированные проверки местных управлений ФСБ и МВД начались после обращения в генпрокуратуру и Следственный комитет депутата Госдумы Андрея Лугового.



В конце прошлого года в Самаре был осуждён на два года бывший сотрудник регионального Управления ФСБ Максим Докучаев. Сейчас по этому делу под домашним арестом находится руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков.