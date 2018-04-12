Крупный коррупционный скандал в Самаре с участием высокопоставленных сотрудников областного управления ФСБ
Очередной крупный коррупционный скандал в Самаре с участием высокопоставленных сотрудников областного управления ФСБ.
При получении взятки в размере полутора миллионов рублей задержаны начальник отдела «М» регионального управления ФСБ, полковник Павел Черемшанцев и заместитель начальника Службы экономической безопасности УФСБ, полковник Сергей Гудованый. Вместе с ними с 10-го по 12 апреля также задержаны два посредника. Следственный комитет уже возбудил уголовные дела, а Самарский районный суд в эти минуты рассматривает меру пресечения для задержанных. По версии следствия, последние два года подозреваемым «ежемесячно переводили на банковский счёт посреднической фирмы взятки в размере свыше 1 миллиона рублей. Деньги предназначались для сокрытия нарушений в деятельности перевалочных баз нефти». По словам источника Эха, задержанные полковники всего получили от коммерсантов более 118 млн руб., а в ходе обысков у них изъяли наличными 81 млн рублей, пистолет, малокалиберную винтовку, три гранаты и около тысячи патронов. Источник утверждает, что подозреваемые силовики взаимодействовали с организованной преступной группировкой «Законовские», контролирующей Самарскую область. Массированные проверки местных управлений ФСБ и МВД начались после обращения в генпрокуратуру и Следственный комитет депутата Госдумы Андрея Лугового.
В конце прошлого года в Самаре был осуждён на два года бывший сотрудник регионального Управления ФСБ Максим Докучаев. Сейчас по этому делу под домашним арестом находится руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков.
Комментарии10
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pabolo 12 апреля 2018 | 18:30
С Москвой не делились?
nikitin43 12 апреля 2018 | 18:31
pabolo: ,брали не по-чину рылу .
ajsenev 12 апреля 2018 | 18:33
nikitin43: Горячее сердце, холодная голова и ЧИСТЫЕ руки!
metlag 12 апреля 2018 | 18:37
pabolo: в ходе обысков у них изъяли наличными 81 млн рублей, пистолет, малокалиберную винтовку, три гранаты и около тысячи патронов.
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Нафига им столько оружия и боеприпасов, если они даже не отстреливались?
Не делились они, скорее всего, с начальством.
С Москвой начальство делится. Есть иерархия.
А то каждый опер к министру со своим приношением в 100 тысяч полезет.
А зачем это?
Есть порядок.
gvs 12 апреля 2018 | 18:33
У Лугового полоний закончился. Пришлось обращаться в СледКом )))
putin_itogy 12 апреля 2018 | 18:34
Скажу без обиняков: БРАВО, ФСБ!
evgeny_biolog 12 апреля 2018 | 18:37
Ну и что? Мужики наслаждаются хорошей жизнью ...
bz88 12 апреля 2018 | 18:41
Если все областные,краевые,республиканские УФСБ тряхнуть то будет тоже самое, и УМВД, и СК -у всех.
vilingrad 12 апреля 2018 | 18:42
Неужели в России еще остались бесчестные охранители?!
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 18:59
Это их ЦРУ подставило. Пусть не врут. У ЦРУ цель такая - опорочить ФСБ.