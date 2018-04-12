Медведев объяснил ситуацию на валютном рынке «милитаристскими заявлениями, которые звучат из ряда НАТОвских стран»
Российский премьер Дмитрий Медведев объяснил ситуацию на валютном рынке «дурацкими, милитаристскими заявлениями, которые звучат из ряда НАТОвских стран». Медведев напомнил, что поручил правительству проработать меры поддержки для компаний, которые попали в сложную ситуацию из-за американских санкций. По словам Медведева, поддержку получит металлургические, энергетические и оборонные компании.
Американский санкционный список был обнародован 6 апреля. В него вошли 24 гражданина России и 14 российских компаний, среди фигурантов списка, в частности, оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг.
Тем временем, проект Михаила Ходорковского «Досье» также собирает информацию об окружении президента Путина, в списке уже более 50 персон, пишет «Независимая газета» в статье «Ходорковский расширяет кремлевское досье».
По мнению лидера «ПАРНАСа» Михаила Касьянова, российские олигархи явно шокированы действиями США. По словам Касьянова, одна из целей новых санкций – четкий сигнал российской элите, что она будет страдать за поддержку Владимира Путина.
Комментарии23
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putin2018 12 апреля 2018 | 18:25
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kottigr1 12 апреля 2018 | 18:29
putin2018: Странно.. Почему доллар не падает после каждого "брутального" заявления Путина ? Он его ни во что не ставит ?
evgolius7 12 апреля 2018 | 18:33
В Правительстве РФ извечная беда, есть должности, где нужно ставить функционера хоть чуточку умнее паровоза, но всех таких людей автоматически заносят в либералы.
alehan11174 12 апреля 2018 | 18:34
kottigr1:
объяснил ситуацию на валютном рынке «дурацкими, милитаристскими заявлениями, которые звучат из ряда НАТОвских стран...
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по логике Медеведева, дурацкие милитаристксие заявления путираши должны точно превезти к падению курса $, но почему то не приводят:))) а, вообще, Медеведев - нормальный презик был, спокойный...воришка, но гораздо лучше не меньшего вора путлера, но ипанутого на все ботоксную голову к тому же:(((
andreykochnev 12 апреля 2018 | 18:27
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
prade 12 апреля 2018 | 18:29
США просто запретили своим людям торговать с некоторыми российскими компания и олигархами. А милитаристские заявления до сих пор делал только Кремль.
prender 12 апреля 2018 | 18:30
мама миа! айфончик или попростому жалкий, а в своих кругах бывший метит на пост пресс секретаря великого ботексного лидера и несет пургу похдеще действующих пургометов. забавно.
tks 12 апреля 2018 | 18:32
Как интересно, скажите пожалуйста! По Центральным Трубам Российской ТелеКанализации война с пиндосами проклятыми уже давно как в самом разгаре, а тут - милитаристы НАТО виноваты!
А чё, правду то сказать сцыкотно?
poster6996 12 апреля 2018 | 18:32
А на людей насрать? Как это по-российски... Ушлёпок.
bakero 12 апреля 2018 | 18:36
А что вы от него ожидали? Чистосердечного признания?
hihi2raza 12 апреля 2018 | 18:36
Жалкий и убогий, айфончик. Молчал бы лучше или спал бы как всегда.
putin_itogy 12 апреля 2018 | 18:37
Медведев из Тосканы прилетел..
bakero 12 апреля 2018 | 18:38
Просто сначала были уточки, а сейчас Рыбки поплыли...
encopresis 12 апреля 2018 | 18:38
Это он для кого заявил? Для экономистов, финансистов и промышленников или для гопоты с семками и пивом в 2л пластике?
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 18:42
Правильно. Именно так милитаристами и было задумано - привязать накрепко рубль в милитаристским валютам, поставить на управление непредсказуемого нацлидера - ну как непредсказуемого, в пределах предсказуемой непредсказуемости - спровоцировать его и вызвать у него предсказуемую непредсказуемую реакцию и потом обрушить своими милитаристскими заявлениями рубль. И эта тайная операция длится с 99-го года.
compare 12 апреля 2018 | 18:44
лучше бы ничего не говорил...ответ,как из "правды" 70-х.....
agamasat 12 апреля 2018 | 18:47
Медведев, видно, забыл о радиоактивном пепле, которым обильно посыпают Америку с экранов кремлевского зомби-ящика, а также безмерное махание ядерной дубинкой, вмешательства в выборы других стран, информационную войну, развязанную кремлем со всем миром... Забыл Чечню, Грузию, Приднестровье, Крым, Украину...
sokal123 12 апреля 2018 | 18:50
Затаился в виноградниках и лепечет глупости.
tks 12 апреля 2018 | 18:58
sokal123: Виногадный затаёныш!!
akr_72 12 апреля 2018 | 18:56
Вспомнил пионэрское детство. Вот Чудак...
ed10075 12 апреля 2018 | 18:58
И никто не подскажет этому блаженному старую поговорку "Молчи дурак, за умного сойдешь".
dsa_dsf 12 апреля 2018 | 19:01
А почему тогда "самый влиятельный человек мира" по версии форбс не сделает заявление чтоб долляр проклятый упал?
ostanovka 12 апреля 2018 | 19:02
Согласна с Медведевым.
Надо, по примеру России, во всех парламентах мира биться в истерике, как Жириновский, Матвиенко, и визжать, что уничтожат всех, будут ковром бомбить проклятую русню, которая ненавидит человечество. В общем, взять сотни ярких выступлений вольфовича, переработать и выдать их Рашке в пасть, пусть ценит.
А также дополнить эмоциональные приветствия в духе жирика обещанием превратить рашку в радиоактивный пепел, раздавить танками, а Германия чтоб вообще орала можымпавтарить!!!
Это будет правильно.
Вон, Британия только сотую долю рашистских манцев вернула рахе, и раха уже шлёпнулась на попу и сидит в полном отпаде, никак не прохавает, чем ответить. Кроме заверений, что раха ничо не понимает, русские ничего и придумать не смогли. Маня Захарова одна бьётся за всех русских мужиков, но ее выступления это вылитая истерика пойманного с поличным преступника, и выкрики такие же - авынидакажыте!! Аэтанимы! Аявамниверю!!
Этот словесный рашистский мусор уже никого не интересует.