Медведев объяснил ситуацию на валютном рынке «милитаристскими заявлениями, которые звучат из ряда НАТОвских стран»

Российский премьер Дмитрий Медведев объяснил ситуацию на валютном рынке «дурацкими, милитаристскими заявлениями, которые звучат из ряда НАТОвских стран». Медведев напомнил, что поручил правительству проработать меры поддержки для компаний, которые попали в сложную ситуацию из-за американских санкций. По словам Медведева, поддержку получит металлургические, энергетические и оборонные компании.

Американский санкционный список был обнародован 6 апреля. В него вошли 24 гражданина России и 14 российских компаний, среди фигурантов списка, в частности, оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг.

Тем временем, проект Михаила Ходорковского «Досье» также собирает информацию об окружении президента Путина, в списке уже более 50 персон, пишет «Независимая газета» в статье «Ходорковский расширяет кремлевское досье».

По мнению лидера «ПАРНАСа» Михаила Касьянова, российские олигархи явно шокированы действиями США. По словам Касьянова, одна из целей новых санкций – четкий сигнал российской элите, что она будет страдать за поддержку Владимира Путина.