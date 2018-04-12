Представитель Белого дома сообщила, что военное столкновение с РФ в Сирии остается в числе потенциальных сценариев
Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, все варианты на столе у президента, но окончательное решение еще не принято.
В Вашингтоне рассчитывают, что в России изменят свое поведение, подчеркнула Сандерс.
Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии, а Россию – в поддержке Башара Асада.
Нагнетание ситуации вокруг Сирии – это стиль Трампа по ведению переговоров, такое мнение в нашем эфире высказал журналист Михаил Таратута.
По мнению эксперта, России не нужна реальная эскалация конфликта в Сирии.
Германия не будет участвовать в возможных ударах по Сирии, заявила канцлер Ангела Меркель. В то же время она подчеркнула, что Берлин выступает единым фронтом с другими странами коалиции в рамках решений Совбеза ООН.
Россия грамотно реагирует на заявления президента Трампа, поэтому обострение военного конфликта в Сирии в ближайшее время маловероятно. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Аркадий Дубнов. Дубнов добавил, что и Россия, и США правильно отрабатывают протоколы, по которым они должны действовать.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gordy 12 апреля 2018 | 18:24
"Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, все варианты на столе у президента, но окончательное решение еще не принято."
Театральная пауза?
sensei54 12 апреля 2018 | 18:31
gordy: Гремят костяшками счёт - сдавать Асада, или опять проскочим?
evgolius7 12 апреля 2018 | 18:31
Путин предпочитает усатых...
Михалков и Песков умеют у зада царя пошевелить усиками.
Путину нравится эта процедура.
У Асада то же усы...у Сталина усы....
Но почему за любовь царя к усам, должны отвечать пенсионеры?
haldey 12 апреля 2018 | 18:33
gordy: Это не пауза, это понос... Так обделаться со своими 48 часами, надо было умудриться. В это время была атака евреев... Кто громче всех кричал, это не мы? А сейчас хотят подставить Терзу под эшафот, а ей деваться некуда, она заигралась с "новичком" до кандалов))) Теперь ею америка прикроет свою трусость)))
alehan11174 12 апреля 2018 | 18:39
все варианты на столе у президента, но окончательное решение еще не принято...
>>>>>>>>>>>>>>>
США/НАТО еб$%али и будут еб$%ать авторитарную сволочь по всему миру. А отпендюрить асада и путирашинскую шваль, которая подмахивает этому мяснику, давно надо!
mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 18:40
haldey:Так обделаться
Трампа лишили звания почётного казака Pоссии.
Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии.
Надо же, какой мстительный)
riots 12 апреля 2018 | 18:55
haldey: 48 часов брались на принятие решения а не для нанесения удара. Это не одно и тоже.
ur_sus 12 апреля 2018 | 18:41
gordy:
Я всегда знал, что Трамп - дегенерат. Но я ошибался, он дегенерат эпического масштаба. Зачем нужны эти дешевые понты в стиле третьекласника? Хочешь бить - бей, боишься бить не п@зди.
putin_itogy 12 апреля 2018 | 18:27
Ельцын передавая путину свой трон, сказал: "берегите Россию"...
Через 18 лет преемник, "разбил хрустальный сосуд Россия".
Ради "животного" из далёкой арабской страны, лежащей за 2500км. от Москвы.
putin2018 12 апреля 2018 | 18:32
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
j_partizan 12 апреля 2018 | 18:44
После этого заявления Сары, посол США должен быть выдворен из России пинками.
Но у наших предателей Родины, сидящих в Думе и правительстве, на это не хватит духу. Ибо в США пасутся их жены и дети.
jetsam 12 апреля 2018 | 18:48
j_partizan: #наших предателей Родины#
ну, наконец-то вы сознались.
в думе сидят ВАШИ предатели!!!!!!!
* этого предателя россии читать не интересно.
j_partizan 12 апреля 2018 | 18:59
jetsam: ВАШИ предатели!!!!!!!
_____
Не ваши, а наши! Наше безразличие и пасивность позволили им там оказаться.
Отсутствие ответственности не означает отсутствие вины.
jetsam 12 апреля 2018 | 18:46
провинция Дейр-эз-Зор. ночь.
звонок от пиндосов "ваших в толпе у нефтянки есть?"
- "нет, их там нет"
- "ок, тогда мы бьем не ваших ихтамнет"...
так что Сара права на 100% - в потенциальных сценариях #ихтамнет русские могут оказаться...
запросто. потенциально.