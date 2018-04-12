Представитель Белого дома сообщила, что военное столкновение с РФ в Сирии остается в числе потенциальных сценариев

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, все варианты на столе у президента, но окончательное решение еще не принято.

В Вашингтоне рассчитывают, что в России изменят свое поведение, подчеркнула Сандерс.

Вашингтон обвиняет Дамаск в новой химической атаке в Сирии, а Россию – в поддержке Башара Асада.

Нагнетание ситуации вокруг Сирии – это стиль Трампа по ведению переговоров, такое мнение в нашем эфире высказал журналист Михаил Таратута.

По мнению эксперта, России не нужна реальная эскалация конфликта в Сирии.

Германия не будет участвовать в возможных ударах по Сирии, заявила канцлер Ангела Меркель. В то же время она подчеркнула, что Берлин выступает единым фронтом с другими странами коалиции в рамках решений Совбеза ООН.

Россия грамотно реагирует на заявления президента Трампа, поэтому обострение военного конфликта в Сирии в ближайшее время маловероятно. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Аркадий Дубнов. Дубнов добавил, что и Россия, и США правильно отрабатывают протоколы, по которым они должны действовать.