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18:16, 12 апреля 2018

Суд признал законным и  обоснованным приговор Улюкаеву

Мосгорсуд незначительно изменил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осуждённому на  8 лет колонии за получение взятки, признав его по  сути обвинения законным и обоснованным.

«Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Улюкаева изменить, исключить из  приговора запрет на  право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и  госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения»,  — огласили вердикт судьи апелляционной инстанции.

Таким образом, приговор в отношении экс-министра вступил в  законную силу и  стал обязателен для исполнения.

Защита заявила, что продолжит добиваться оправдания А.Улюкаева в кассационной инстанции.

Комментарии

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gригорьич 12 апреля 2018 | 18:19

Кто бы сомневался

petrmarkov 12 апреля 2018 | 18:29

В переводе на человеческий:
Улюкаев очень скоро попадет под амнистию и снова займет какую-нибудь должность.

ansh 12 апреля 2018 | 18:33

petrmarkov: С амнистией вряд ли. Все таки чекист рулит. Да и перебор с ними. А вот недавно была новость, жулику дали 9, отсидел 2, и случилось невозможное - УДО!!!
Вот для Лёши взяточника - вариант. Путин своих не бросает.

begly_ 12 апреля 2018 | 19:01

Сегодна в России день тишины., про Америку низьзя!

putin2018 12 апреля 2018 | 18:21

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

prender 12 апреля 2018 | 18:22

что улюкаеву сидеть было ясно с первого дня, без согласования с паханом его бы не взяли. вопрос скостят чутка или нет.

(комментарий скрыт)

beobachter 12 апреля 2018 | 18:26

Так Сечин согласился прийти в суд, только получив гарантии такого решения.

archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 18:40

beobachter:
Так ИгорЪ, хоть и не барское это дело, но все-таки в "суд" заехал, чтобы дать указания, как с Улюлюкаевым "вопрос порешать".

tks 12 апреля 2018 | 18:28

От вертухайского суда - неудивительно.

mickey 12 апреля 2018 | 18:35

То есть суд постановил, что взяточник имеет право занимать должности в органах власти. Собственно, кто бы сомневался. Мы это и без суда знали.

(комментарий скрыт)

vladimirgornitsky 12 апреля 2018 | 18:46

Мало того что посадили. Еще и глумятся.
Разрешили они государственные должности занимать.
Юмор палачей.

margo 12 апреля 2018 | 18:46

Т.е. суд подтвердил, что взятки брать можно, посидишь чуток и опять в начальники.

ed10075 12 апреля 2018 | 18:52

У кого-то были сомнения?
Режиссер-постановщик этого театра-абурда сам лично приехал сегодня дать последние указания (показания).

pavelgen Павел Гендельман 12 апреля 2018 | 18:57

Уважаемые господа! Нет, ну как тонко у нас еще умеют издеваться над человеком! Разрешили!!!

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