Суд признал законным и  обоснованным приговор Улюкаеву

Мосгорсуд незначительно изменил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осуждённому на 8 лет колонии за получение взятки, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

«Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Улюкаева изменить, исключить из приговора запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — огласили вердикт судьи апелляционной инстанции.

Таким образом, приговор в отношении экс-министра вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

Защита заявила, что продолжит добиваться оправдания А.Улюкаева в кассационной инстанции.