Суд признал законным и обоснованным приговор Улюкаеву
«Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Улюкаева изменить, исключить из приговора запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — огласили вердикт судьи апелляционной инстанции.
Таким образом, приговор в отношении экс-министра вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.
Защита заявила, что продолжит добиваться оправдания А.Улюкаева в кассационной инстанции.
Комментарии14
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gригорьич 12 апреля 2018 | 18:19
Кто бы сомневался
petrmarkov 12 апреля 2018 | 18:29
В переводе на человеческий:
Улюкаев очень скоро попадет под амнистию и снова займет какую-нибудь должность.
ansh 12 апреля 2018 | 18:33
petrmarkov: С амнистией вряд ли. Все таки чекист рулит. Да и перебор с ними. А вот недавно была новость, жулику дали 9, отсидел 2, и случилось невозможное - УДО!!!
Вот для Лёши взяточника - вариант. Путин своих не бросает.
begly_ 12 апреля 2018 | 19:01
Сегодна в России день тишины., про Америку низьзя!
putin2018 12 апреля 2018 | 18:21
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
prender 12 апреля 2018 | 18:22
что улюкаеву сидеть было ясно с первого дня, без согласования с паханом его бы не взяли. вопрос скостят чутка или нет.
beobachter 12 апреля 2018 | 18:26
Так Сечин согласился прийти в суд, только получив гарантии такого решения.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 18:40
beobachter:
Так ИгорЪ, хоть и не барское это дело, но все-таки в "суд" заехал, чтобы дать указания, как с Улюлюкаевым "вопрос порешать".
tks 12 апреля 2018 | 18:28
От вертухайского суда - неудивительно.
mickey 12 апреля 2018 | 18:35
То есть суд постановил, что взяточник имеет право занимать должности в органах власти. Собственно, кто бы сомневался. Мы это и без суда знали.
vladimirgornitsky 12 апреля 2018 | 18:46
Мало того что посадили. Еще и глумятся.
Разрешили они государственные должности занимать.
Юмор палачей.
margo 12 апреля 2018 | 18:46
Т.е. суд подтвердил, что взятки брать можно, посидишь чуток и опять в начальники.
ed10075 12 апреля 2018 | 18:52
У кого-то были сомнения?
Режиссер-постановщик этого театра-абурда сам лично приехал сегодня дать последние указания (показания).
pavelgen Павел Гендельман 12 апреля 2018 | 18:57
Уважаемые господа! Нет, ну как тонко у нас еще умеют издеваться над человеком! Разрешили!!!