Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграму, рассказал «Эху Москвы» представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.

Рассмотрение дела по существу назначено на завтра, Роскомнадзор уже попросил Таганский суд о немедленной блокировке Телеграм в случае удовлетворений иска.

Ранее Телеграм отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что это невозможно ни технически, ни юридически.

Между тем, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев пожаловались в Европейский суд по правам человека в связи с готовящейся блокировкой Телеграм.

Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, — рассказал в эфире «Эха Москвы» Александр Плющев. По словам Плющева, решение по этому делу затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к переписке граждан.

Кремль давит на Телеграм, потому что чувствует себя в силах управлять информационным пространством. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Кирилл Рогов также считает, что стратегия жесткой блокировки соцсетей не имеет смысла.

В Кремле найдут замену Telegram в случае блокировки мессенджера. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде, давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю, закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый». Рассмотрение иска к мессенджеру по существу назначено на завтра. Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.