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Эксклюзив Эха 18:15, 12 апреля 2018

Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграму

Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном заседании по иску Роскомнадзора к Телеграму, рассказал «Эху Москвы» представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.
Рассмотрение дела по существу назначено на завтра, Роскомнадзор уже попросил Таганский суд о немедленной блокировке Телеграм в случае удовлетворений иска.

Ранее Телеграм отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что это невозможно ни технически, ни юридически.

Между тем, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев пожаловались в Европейский суд по правам человека в связи с готовящейся блокировкой Телеграм.

Существующее законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, — рассказал в эфире «Эха Москвы» Александр Плющев. По словам Плющева, решение по этому делу затрагивает принципиальный вопрос возможности доступа спецслужб к переписке граждан.

Кремль давит на Телеграм, потому что чувствует себя в силах управлять информационным пространством. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политолог Кирилл Рогов. Кирилл Рогов также считает, что стратегия жесткой блокировки соцсетей не имеет смысла.

В Кремле найдут замену Telegram в случае блокировки мессенджера. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде, давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю, закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый». Рассмотрение иска к мессенджеру по существу назначено на завтра. Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 18:17

Деньги налогоплательщиков будут в пустую потрачены на эту глупую блокировку. Тем более, что прочитать в интернете как ее обойти может каждый.

supalov 12 апреля 2018 | 18:20

Особенно г-ну Плющеву, известному трогательной заботой о неприкосновенности личной сферы других людей, вплоть до увольнения, имело бы смысл посидеть тихо и промолчать.

kottigr1 12 апреля 2018 | 18:23

supalov: Можно назвать банду - полицией, вора - президентом, воровскую сходку - судом, но только кто всерьёз будет воспринимать эту подмену слов ?

evgolius7 12 апреля 2018 | 18:29

Дуров умный мужик...
Дураки нами правят...жадные сволочи... и трусливые.

supalov 12 апреля 2018 | 18:40

kottigr1: Это не имеет отношения к моей реплике, не так ли?

max3446 12 апреля 2018 | 18:20

Российская сторона призывает Великобританию предоставить информацию о том, что Скрипали не участвуют в постановке, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасении, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном удержании, насильственном, российских граждан, либо о возможном их участии насильственном, по факту принуждения ли, в некой инсценировке», — сказала Захарова на брифинге.

«Мы делаем все для того, чтобы получить эту информацию через внешнеполитическое ведомство Великобритании путем направления дипломатических нот, публично призывая Великобританию дать информацию, сделать так, чтобы мы могли удостовериться в том, что российским гражданам ничего не угрожает, …сделать так, чтобы весь мир понял, что эти люди не находятся в заложниках, не участвуют в какой-то страшной манипуляции или игре, что эти люди живы, чтобы они могли сказать что-то от себя, чтобы, наконец, в этой истории появилось хоть что-то, что можно было использовать в качестве правдивой информации», — отметила она.

kottigr1 12 апреля 2018 | 18:26

max3446: "Скрипали не участвуют в постановке, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "
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Тревожусь.. Жив ли сбежавший кот Скрипаля ? Захарова с ФСБ ещё не выяснили чем занимался этот кот, когда ему делать было нечего ?

agamasat 12 апреля 2018 | 18:26

Правильно сделал. Не хватало еще участвовать в этом цирке удельно-княжеских - феодальных понятий! Доступ спецслужб тоталитарного государства к личной переписке "граждан" обернется для населения россии тотальной цензурой и преследованием за "инакомыслие".

nata_roo 12 апреля 2018 | 18:37

Да что же это такое! Кремль каждый час предпринимает все новые шаги по обелению чекистского Телеграма. Хомячки активно кушают. Непонятен итог: для чего? На "наших западных партнеров" рассчитано, или Паша выступит спонсором Димусика на предстоящих олене-выборах?

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