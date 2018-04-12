Мосгорсуд завершает заседание по жалобе бывшего министра Алексея Улюкаева на приговор
В эти минуты Мосгорсуд завершает заседание по жалобе бывшего министра Алексея Улюкаева на приговор. Ранее экс-чиновник был осужден на 8 лет.
Решение Мосгорсуда по жалобе Алексея Улюкаева ожидается в ближайшее время.
Сам Сечин заявил, что визит в суд был для него очень важен.
Напомним, Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафов более чем в 130 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов. Улюкаев свою вину не признал, он обвинил в провокации Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности Роснефти генерала ФСБ Олега Феоктистова. Сечина несколько раз вызывали на заседание суда по делу Улюкаева, однако глава Роснефти прийти отказался, сославшись на занятость.
Комментарии3
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metlag 12 апреля 2018 | 18:17
Игорь Сечин подтвердил в Мосгорсуде, что Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти»
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Интересно тогда как он объясняет за что дал ему взятку?
ansh 12 апреля 2018 | 18:20
Путинскому назначенцу, взяточнику Улюкаеву дали минимум. Так что соскочить не удастся - взяли с поличным.
А было бы смешно - жулика оправдывают. Возвращают ему 2 миллиона долларов.
Гуляй, рванина! :-)
dirizhabli 12 апреля 2018 | 18:20
Губошлеп не только Вована, но и всю судебную систему купил с потрохами.