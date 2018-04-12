В эти минуты Мосгорсуд завершает заседание по жалобе бывшего министра Алексея Улюкаева на приговор. Ранее экс-чиновник был осужден на 8 лет.

Решение Мосгорсуда по жалобе Алексея Улюкаева ожидается в ближайшее время.

Сам Сечин заявил, что визит в суд был для него очень важен.

Напомним, Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафов более чем в 130 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов. Улюкаев свою вину не признал, он обвинил в провокации Игоря Сечина и бывшего руководителя службы безопасности Роснефти генерала ФСБ Олега Феоктистова. Сечина несколько раз вызывали на заседание суда по делу Улюкаева, однако глава Роснефти прийти отказался, сославшись на занятость.