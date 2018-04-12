Фильм Кирилла Серебренников «Лето» включен в основную программу Каннского фестиваля

Эту ленту режиссер смонтировал уже находясь под домашним арестом, однако организаторы французского киносмотра все равно надеются на приезд автора картины.

«Лето» придет во французские Канны уже в мае. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз главного кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Решением оргкомитета лента включена в основную программу киносмотра, который откроется в этом году 8 мая. Директор фестиваля Тьерри Фремо говорит, что прекрасно понимает ситуацию, знает, что Серебренников находится под домашним арестом и в чем его обвиняют, однако все-таки надеется на его приезд в Канны. По крайней мере ему будет отправлено официальное приглашение, а в адрес российских властей оргкомитет, возможно, пошлет письмо с просьбой отпустить режиссера во Францию. «Канны всегда были территорией свободного творчества» — заявил Фремо журналистам, комментируя решение. В случае если Серебренникова заграницу не выпустят, представлять ленту на киносмотре будет ее продюсер Илья Стюарт.

Фильм «Лето» в программе Канн в этом году будет не единственным смонтированном под домашним арестом. Иранский режиссер Джафар Панахи живет в таком положении с 2012 года. Его лента «Три лица» также вошла в основную программу. Всего в конкурсе будут представлены 18 фильмов, в том числе таких знаменитых режиссеров как Жан-Люк Годар и Спайк Ли.

Имена победителей Каннского кинофестиваля будут объявлены 19 мая.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения до 19 июля. Басманный суд рассмотрит этот вопрос 18 апреля.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в интервью «Эху Москвы» затруднился ответить на вопрос, насколько возможна поездка Серебренникова в Канны в мае. В настоящее время следственные действия завершены, обвиняемые и адвокаты знакомятся с материалами.

Фильму «Лето» будет интересен зрителям, — считает музыкальный критик Артемий Троицкий, который участвовал в создании картины. Троицкий надеется, что Кириллу Серебренникову удалось показать атмосферу того времени и характеры.

Участие фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» в конкурсе Каннского кинофестиваля не имеет отношения к проявлению солидарности европейских кинематографистов с режиссером, арестованным по подозрению в хищении бюджетных денег в рамках так называемого дела «Седьмой студии», считает соавтор сценария фильма Михаил Идов. Попадание «Лета» в основную программу фестиваля является заслугой картины, сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Каннский фестиваль — это один из самых эксклюзивных смотров в мире. Поэтому, какой бы ни была политическая ситуация, плохой, средний или, скажем, никакой фильм они элементарно не взяли бы в конкурс, поэтому это, конечно, совершенно потрясающее и заслуженное признание фильма как такового», — сказал он. Как рассказал М.Идов, ситуация вокруг К.Серебренникова совершенно не сказывалась на работе над сценарием и на съемках фильма.

«Мы били на съемках за день до ареста Кирилла, и это был совершенно прекрасный съемочный день. Мы видели уже отснятый материал, который нам Кирилл показывал, и какие-то невероятно вдохновленные тем, что увидели, поехали обратно в Москву. И буквально к тому моменту, когда мы доехали до Москвы, узнали, что съемки таким поразительным образом прекращены. Но никакого совершенно темного облака не висело ни над фильмом, ни над Кириллом», — отметил он. Сценарист картины Лили Идова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» также отметила, что преследование К.Серебренникова не оказало влияния на творческий процесс режиссера и съемочной группы.

«Мы знали об этом преследовании, но Кирилл настолько творческий, настолько погруженный в работу человек, что в процессе работы это даже не стояло как фактор. И мы, работая с ним, совершенно забывали о том, что у него есть какая-то общественная, политическая жизнь кроме этой творческой. Он был на 100% полностью погружен в работу и не видел, не чувствовал вокруг ничего», — рассказала она.

Л.Идова надеется, что Серебренников будет лично представлять фильм на фестивале. «Это огромная честь и огромная удача для любого режиссера – участвовать в Каннах. И мы все очень надеемся, что он сможет присутствовать во время показа. Сможет ли, к сожалению, никто не знает», — сказала она.

Фильм «Лето» попал в конкурс Каннского кинофестиваля благодаря его художественной ценности. Это не политический шаг, — считает кинокритик, один из отборщиков Московского кинофестиваля Петр Шепотинник.

Большинство опрошенных «Эхо Москвы», 59%, считают, что фильм «Лето» включен в конкурсную программу Канн благодаря его художественным достоинствам. 41% уверен, что здесь замешана политика.

Кирилл Серебренников уже участвовал в официальной программе Каннского фестиваля с фильмом «Ученик» в 2015-м году и получил премию Франсуа Шале. Эта награда присуждается картинам, которые «наилучшим образом передают действительность».