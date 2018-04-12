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Эксклюзив Эха 17:28, 12 апреля 2018

В Волоколамске прошла серия обысков у противников полигона «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске правоохранительные органы в четверг провели серию обысков, связанных с протестами против мусорного полигона «Ядрово». Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Денис Кунаев, обыски прошли у адвоката Юлии Куликовой, защищающей интересы активиста Артема Любимова, в редакции газеты «Волоколамская неделя», а также в спортивном комплексе Moscow Raceway. По словам Д.Кунаева, этот список может быть неполным.
«К сожалению, некоторые наши коллеги с утра не выходят на связь. Мы предполагаем, что обыски прошли и у них», — отметил он.

Д.Кунаев сообщил, что все обыски проходят в рамках некоего уголовного дела, возбужденного, согласно постановлению, 10 апреля 2016 года. При этом юрист не исключает, что дата в документе проставлена ошибочно.

С точки зрения Д.Кунаева, обыски связаны с деятельностью активиста Артема Любимова, который 2 апреля был арестован на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«Я думаю, что все выросло из активности Артема Любимова против волоколамских свалок. Все вопросы при обысках задают об отношении к Артему Любимову», — рассказал юрист.

Также, по словам Д.Кунаева, есть основания полагать, что обыски в Moscow Raceway являются частью «рейдерского захвата» спортивного комплекса структурами губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Волоколамской недели» Мария Мурашова, в редакцию газеты с обысками пришли сегодня утром.

«Где-то в 9.30 утра к нам в редакцию вошли несколько сотрудников ГУВД МВД России по Московской области, среди них было несколько следователей и несколько вооруженных полицейских. Они стали рассматривать все, что есть в редакции: рабочие места сотрудников, содержимое их ящиков, тетрадей, блокнотов – все документы, которые были в редакции, они нашли, посмотрели», — рассказала она.

Сотрудники полиции также проверили компьютеры в редакции, читали личные переписки, заходили в почты сотрудников газеты, сообщила М.Мурашова. При обыске был изъят компьютер главного редактора. Ее также пригласили на допрос, который состоится на следующей неделе.

М.Мурашова не исключает, что обыски связаны с полигоном «Ядрово».

«У нас в Волоколамске обыски проводятся регулярно уже вторую неделю, и попадают под проверки как раз те, кто активно выступают против свалки. Я не могу сказать точно, связано ли это как-то между собой или нет, но факт такой есть. У нас прошли обыски у самых ярких активистов этого движения, проходили обыски в городском поселении Волоколамск, чей мэр согласовывает митинги и пикеты», — рассказала она.

М.Мурашова также обратила внимание на то, что газета «Волоколамская неделя» является независимой и освещает конфликт вокруг мусорного полигона на протяжении полутора лет.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 17:37

Русским уже давно пора бы вспомнить о гордости и подняться против воров.

vic12 12 апреля 2018 | 18:33

deti_sgoreli_izza_karlika: Гордость ? Это что? Возможность умереть за царя, или умереть за здоровье своих детей? Похоже - ни то, ни другое.

kottigr1 12 апреля 2018 | 17:39

Кому не нравится вонь Родины, получит от ОМОНа по печени... Они научат несчастных россиян РФ любить !

nik476 12 апреля 2018 | 17:46

Почему ИМ позволили читать личную переписку? Тот, кто позволяет с собой такое проделывать, сочувствия не заслуживает.

zhrv 12 апреля 2018 | 17:52

И что им подкинут, ведро мусора со свалки?

fr_perren 12 апреля 2018 | 17:54

Такое уже не новость а давно рутина.

trans 12 апреля 2018 | 18:02

Для путинской власти это уже норма.

zolingen 12 апреля 2018 | 18:07

Отличная реакция государства на законные требования народа. Кстати , а где эта хитромудрая собчака, обещавшая прилюдно закрыть свалку за неделю. Компания закончилась, обещания побоку.

pavelmistery 12 апреля 2018 | 18:07

Если бы не ОМОН, это бы сделали солдаты НАТО!

alo0000 12 апреля 2018 | 18:25

И сразу в волоколамске воздух стал чище. Полицейский: «Чувствуете запах?» Налогоплательщик и избиратель из Волоколамска:»Нет!» «Тогда - свободны!»

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