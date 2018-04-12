Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5-го мая. Они должны пройти перед инаугурацией Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. По словам Навального, это будут «акции против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония». Заявки будут поданы во многих городах. Навальный предлагает желающим присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать свой митинг.