Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5-го мая
Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5-го мая. Они должны пройти перед инаугурацией Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. По словам Навального, это будут «акции против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония». Заявки будут поданы во многих городах. Навальный предлагает желающим присоединиться к акции, которую устраивает его штаб, или организовать свой митинг.
Комментарии11
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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 17:39
Я не сторонник, но я противник Путина. Надо идти.
glotov 12 апреля 2018 | 17:53
deti_sgoreli_izza_karlika: Только, пожалуйста, где-нибудь на задворках. А то я эти перекошенные лица навальновцев с трудом переношу.
magnus_z 12 апреля 2018 | 18:24
glotov: А недокошенными лицами запутин вы восторгаетесь, да?
vic12 12 апреля 2018 | 18:25
glotov: А я не переношу тех, кто хочет погибнуть в ядерной войне! И что делать?
danko1 12 апреля 2018 | 17:41
Хорошо, что уже буду в Москве и смогу принять участие.
Митинг и шествие должны быть в любых условиях, не смотря на запреты, противоречащие Конституции.
Пора перестать позволять власти издеваться над собой и заставить её соблюдать закон.
trans 12 апреля 2018 | 17:52
У Путина как у Брежнева в свое время начался период застоя - ничего позитивного он не может дать стране, но за руль еще держится.
zabava 12 апреля 2018 | 18:42
trans: А кроме бузы ты что-нибудь можешь? Или это всё на что способна Оп позиция и Эх Овцы - Бык Овцы!
max3446 12 апреля 2018 | 17:53
Новый убойный анекдот.
Приходит навральный к врачу и говорит:
- Доктор, у меня проблемы, я такое мерзкое ничтожество, что меня все игнорируют.
Доктор:
- Следующий.
Бу га га ))
ha12raz 12 апреля 2018 | 18:12
Может царь меньше жрать будет......людишек.
andreykochnev 12 апреля 2018 | 18:30
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
maikl5301 12 апреля 2018 | 18:44
Лучше бы А.Н. что-то полезное сделал : металлом собрал или макулатуру....