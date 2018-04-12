Игорь Сечин подтвердил в Мосгорсуде, что Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил сегодня в Мосгорсуде, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти». Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. Он считает это доказательством невиновности бывшего министра. Сам визит Сечина в суд юрист назвал удивительным событием. Его вызывали в суд четыре раза в качестве свидетеля, но он так и не явился. Сегодня Сечин давал показания в закрытом режиме. Допрос длился чуть больше часа.
Комментарии10
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evgolius7 12 апреля 2018 | 17:37
Ну и ДЕЛУ конец.
Не было взятки и вообще ничего не было.
ur_sus 12 апреля 2018 | 17:42
evgolius7:
Щас всё утрясут: старичка-Улюкаева бодрячок-Сечин угостит "новичком"...
danko1 12 апреля 2018 | 17:46
evgolius7: Крнечно, Улюкаев не мог повлиять на эту сделку, которая давно прошла.
Это Сечин заставил Путина отказаться от своих слов и позволил тому захватить Башнефть.
А вот продаже аций, которая последовала сразу после ареста Улюкаева, да еще конечный приобретатель неизвестен, очень темная сделка вора Сечина, этому Улюкаев мог помешать.
yevlaxli 12 апреля 2018 | 17:51
Не имея полномочий вымогать-это называют вообще-то рэкетом,а не вымогательством взятки.
nds 12 апреля 2018 | 17:54
У Улюкаева не было полномочий влиять на сделку. Сечин это знал. Улюкаев - не идиот: вымогательство взятки не имело смысла. Судье это не очевидно?
Значит, сумка с деньгами - это не про взятку.
То есть состава преступления, по которому Улюкаева осудили, нет.
Вопросов к Сечину не меньше, чем к судье.
vic12 12 апреля 2018 | 18:29
nds: Так, если министрам и их обслуге всегда давали сумки с долларами, то какие претензии к Улюкаеву? Все уже к этому привыкли, а тут - на тебе!
nds 12 апреля 2018 | 18:44
vic12: ...то какие претензии к Улюкаеву?
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Действительно. Настоящий судья (то есть - не у нас) постарался бы выяснить, какие претензии были у Путина с Сечиным, чтобы посадить Улюкаева. Очевидно, что цель - "посадить" - предопределила и сценарий. И (наш) судья, вписанный в сценарий как исполнитель, прекрасно понимает свою задачу.
Помнится, когда Улюкаева арестовали, в СМИ была информация, что имела место прослушка - и не только Улюкаева. Даже называли фамилии чиновников в правительстве, на которых ФСБ искало компромат таким общеизвестным способом. Судя по всему, Улюкаев сказал что-то, что было против шерсти Путину. На стол Путину положили папку. И было принято решение сажать.
dirizhabli 12 апреля 2018 | 18:26
Тому, кому регулярно заносит сам Сечин, в России не сажают.
sargon5001 12 апреля 2018 | 18:30
Гнилой орешек Сечин оказался, раскололся до самого донышка. Правда, Улюкаеву это уже никак не поможет, крокодилы не выпускают добычу из зубов.
yuriykyvich 12 апреля 2018 | 18:36
Кафка отдыхает.