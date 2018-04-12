Игорь Сечин подтвердил в Мосгорсуде, что Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил сегодня в Мосгорсуде, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию «Башнефти». Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. Он считает это доказательством невиновности бывшего министра. Сам визит Сечина в суд юрист назвал удивительным событием. Его вызывали в суд четыре раза в качестве свидетеля, но он так и не явился. Сегодня Сечин давал показания в закрытом режиме. Допрос длился чуть больше часа.