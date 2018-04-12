В Москве задержали бизнес-партнера Игоря Ротенберга, гендиректора «Национальных телематических систем» А. Нащекина

В Москве задержали бизнес-партнера Игоря Ротенберга, гендиректора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина. Об этом сообщает газета «Ведомости». По ее данным, Нащекина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. До 2013-го года Алексей Нащекин был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг. Сейчас его компания занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем, в том числе «Платона». Игорю Ротенбергу принадлежит 50% оператора «Платона», компании «РТ-инвест транспортные системы».