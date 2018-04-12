В Москве задержали бизнес-партнера Игоря Ротенберга, гендиректора «Национальных телематических систем» А. Нащекина
В Москве задержали бизнес-партнера Игоря Ротенберга, гендиректора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина. Об этом сообщает газета «Ведомости». По ее данным, Нащекина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. До 2013-го года Алексей Нащекин был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг. Сейчас его компания занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем, в том числе «Платона». Игорю Ротенбергу принадлежит 50% оператора «Платона», компании «РТ-инвест транспортные системы».
Комментарии9
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danko1 12 апреля 2018 | 17:38
Наверное, Игорек надумал бизнес партнера отжать, а в такой ситуации арест всегда практикуется.
ведь в России всё на тупицах и ворах ротенбергах и сечиных держится.
Без них Россия пропадет и может последовать по цивилизованному пути развития, от которого они нас спасли.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 17:53
danko1:
кошмар! Нащёкин хотел обворовать друга-пукена! его посодют, а весь бизнес отдадут Игорьку Ротенбергу в качестве морального ущерба - 6 нацлидеров уже распорядились.
varangian2011 12 апреля 2018 | 17:46
Санкционные олигархи начали операции по возмещению за счет других своих имущественных потерь.
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 18:07
Так вот кто страну ограбил! Бизнес-партнёры И. Ротенберга - честнейшего и милейшего человека, всей душой радеющего за Русь-матушку, а его просто обманули. Доверчивый просто слишком. Наконец-то взялись наводить порядок!
sargon5001 12 апреля 2018 | 18:23
student_ru_ru: Одна банда, что тот, что другой. И их покровитель точно такой же.
ha12raz 12 апреля 2018 | 18:08
Вот так удваивается капитал........сдачей подельника.
trans 12 апреля 2018 | 18:14
Сейчас отожмут в пользу Игорька, к бабке не ходи.
sprav77 12 апреля 2018 | 18:18
У партнёра решили оттяпать.
alo0000 12 апреля 2018 | 18:29
Такие люди порочат своим присутствием компанию с кристальной репутацией!