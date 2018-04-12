Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля

Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба постпредства Британии при СБ ООН. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.