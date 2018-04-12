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17:30, 12 апреля 2018

Великобритания запросила проведение заседания СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля

Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с докладом ОЗХО по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба постпредства Британии при СБ ООН. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 17:35

Путинцы, конечно, заблокируют?

xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 17:36

deti_sgoreli_izza_karlika: Хохлопитеки,конечно, подлизнут островитянам?

danko_swinja 12 апреля 2018 | 17:41

xoxlbizombi: хохлопитеки подмахнут.

gordy 12 апреля 2018 | 17:52

Клеймить будут?

poluputing 12 апреля 2018 | 17:46

xoxlbizombi: если подлизнуть кацапоцефалам можно травануться.

echo_shar 12 апреля 2018 | 18:10

poluputing:
Профи по лизанию появился! )))

anticolorad 12 апреля 2018 | 18:12

echo_shar: портян, если ты посмотришь выше, то это из вашей свинарни спец по этому делу вылез.

andy116k 12 апреля 2018 | 17:48

deti_sgoreli_izza_karlika: Безотносительно к тому, кто виноват. Приведите пример, когда какой-нибудь член Совбеза проголосовал за резолюцию, его в чем-то обвиняющую или просто направленную против его интересов?

metlag 12 апреля 2018 | 17:53

andy116k: То есть ты признаешь, что Раша будет сознательно и нагло врать.
А никто другого от от нее и не ожидал.

Забавно будет посмотреть на дебильную рожу Небензи во время это вранья. как он будет сам себя надрачивать и входить в дикий раж

matros__koshkin__24 12 апреля 2018 | 18:04

metlag: «Забавно будет посмотреть на дебильную рожу Небензи»

Да, меня тоже искренне удивило назначение на эту должность не обезображенного интеллектом абассачно потешного человека с уморительным погонялом Небзденя. Я понимаю, что не надо категорически требовать от представителя подобия глубокоуважаемому уважаемому великому русскому матросу Кошкину или хотя бы Аристотелю, но всё же, всё же, всё же...

max3446 12 апреля 2018 | 18:08

metlag: matros__koshkin__24: фото своего ебл... выложите. Посмотрим сколько там на нем интеллекта изображено

metlag 12 апреля 2018 | 18:25

max3446: Мальчик, для чего тебе фото моего еъала, оно у меня в штанах и фото его я не делаю. ты хочешь опознать инструмент, который вчера сосал с причмокиванием?

alehan11174 12 апреля 2018 | 18:28

max3446: matros__koshkin__24: по сравнению с предыдущей путирашинской уркой "в глаза смотреть" этот невьебензя просто интеллигент..из подворотни:))

eniro 12 апреля 2018 | 17:50

deti_sgoreli_izza_karlika: Если толковый доклад, то даже ан...... пробка не поможет.

vezdehod 12 апреля 2018 | 17:36

Опять придётся России держать оборону и повторять - сами дураки.

cap_ 12 апреля 2018 | 17:46

Слышали? 12,5 триллиона рублей на освоение Луны запросил Роскосмос - страны, где лунная поверхость начинается сразу за МКАДом.

kottigr1 12 апреля 2018 | 17:36

Снова представители путинской РФ будут пытаться превратить заседание ООН в балаган..
В принципе СБ ООН сам может "забанить" РФ раз и навсегда..
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..

russky77 12 апреля 2018 | 17:37

Смысл? Гопники скажут, что експерты правильные только путинские и всё заблокируют

poluputing 12 апреля 2018 | 17:48

russky77: смысл в том , что ООН пора переформатировать, либо прикрыть как Лигу наций. Если кацапитеки имеют право вето - эту лавочку пора прикрыть

puteshestvennik 12 апреля 2018 | 17:49

russky77: Решение может принять генассамблея ООН двумя третями голосов если доказательства будут убедительные.

zik14 12 апреля 2018 | 17:46

Скоро заявления о применении хим. оружия будет расцениваться людьми как что-то вроде испражнением перед своим порогом

podwodnik 12 апреля 2018 | 17:46

Россия настойчиво требовала ОЗХО. Теперь и ОЗХО оказалась "демонизатором" России. К кому теперь апеллировать? К Папе Римскому? Гундяев может обидеться. Остаётся один непрошибаемый аргумент: "вы фсё фрёте!".

entoni 12 апреля 2018 | 18:00

podwodnik: А что, ОЗХО указала откуда отрава?

rtov 12 апреля 2018 | 18:08

entoni: если вы читать умеете, то прочитайте тут же на эхе есть копия доклада. написано английским по белому: ОЗХО подтвердила предположения Англии. а страна и точное название в секретной части доклада.

minerr 12 апреля 2018 | 18:33

rtov: Так ведь не зря британцы 2 недели шастали в костюмах химзащиты, размазывая нужное вещество там где им надо. Неужели ты думаешь что можно обмазать дверную ручку нервно-паралитическим газом, не отравив себя. Как же выжил, тот кто травил?

rtov 12 апреля 2018 | 18:39

minerr: это уж я не знаю кто где и чего мазал. подозреваю, что секретной частью сейчас торгуют: ты нам ассада, а мы спустим на тормозах, что ты травишь посреди европы.
будем посмотреть короче.

podwodnik 12 апреля 2018 | 18:47

entoni: А что, ОЗХО указала откуда отрава?

Не знаю. Но раз в ГосДуме ОЗХО объявили "демонезаторами России" то скорее всего они ткнули пальцем в наше отечество. ГосДума демонами просто так не разбрасывается :).

max3446 12 апреля 2018 | 17:57

ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми в поселке Зайцево на севере Горловки.

Об этом сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Обстреляли автобус с детьми, который ехал из школы. Внутри было не менее 30 человек. Обстрел был из стрелкового оружия», — сказал он, добавив, что эвакуацию школьников из зоны обстрела производили военнослужащие ДНР, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента.

«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — отметил Приходько.

Какие же выродки эти хохлы, детей обстреливать! Англосаксы по сути такие же, травить девушку а потом ей мозги промывать что это её родная страна это сделала, и лгать при этом всему миру что это не они.

kottigr1 12 апреля 2018 | 18:04

max3446: " 29.07.14. На участке трассы Донецк-Волноваха боевики «ДНР» расстреляли микроавтобус с детьми, которых эвакуировали из детских домов Донбасса. В частности, по предварительной договоренности с руководством террористической организации «ДНР», из Донецка в Мариуполь были отправлены микроавтобусы, перевозившие в общей сложности около 60 детей.
По пути следования один из микроавтобусов был обстрелян террористами «ДНР» из стрелкового оружия, не смотря на извещение руководства «ДНР» о перевозке детей, времени и маршруте их следования.
Один ребенок погиб. Около 10 детей получили ранения различной степени."

«Продолжается обстрел боевиками села Гранитное Тельмановского района. Есть погибшие, в Мариуполь доставлено тело девочки, 2,5 года, с осколочным ранением головы."

"Пророссийские боевики вечером в понедельник, 6 февраля, открыли огонь по поселку Курдюмовка (Торецк) Донецкой области, под обстрел попала ул. Севастопольская., в результате погиб 15-летний местный житель, получил осколочное ранение в сердце. От полученных травм он умер по дороге в больницу."

"05-09-2014. Два ребенка и местный житель погибли в результате пятичасового обстрела "пророссийскими" боевиками Широкино возле Мариуполя."

"Во время обстрела "пророссийскими" боевиками города Дебальцево, Донецкой области, погибли трое человек - 12-летний мальчик, его отец и 88-летняя пенсионерка, еще 12 человек пострадали. Снаряд "пророссийских" боевиков попал в частный дом и убил ребенка и мужа. Кроме этого, ранения получила 8-летняя девочка - ее в тяжелом состоянии вместе с матерью доставили в больницу. В центр города попало около 15-20 снарядов."

Можно ещё долго перечислять преступления "пророссийских" террористов и убийц..

max3446 12 апреля 2018 | 18:06

kottigr1: фейковые укрозомбосми. Только упоротые идиоты могут им верить.

anticolorad 12 апреля 2018 | 18:14

max3446: а верить надо только первому аналу и портянам?

kottigr1 12 апреля 2018 | 18:19

max3446: Только упоротые идиоты могут им верить.
----------------------------------------------------------------
Упоротые идиоты верят в распятых мальчиков, прибитых к доскам с объявлениями и в заявления террористов фейковых ДНР/ЛНР.. Ты из этих ?

max3446 12 апреля 2018 | 18:01

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном заявила, что Германия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии.

«Германия здесь не будет принимать военное участие», — сказала Меркель.

Она также призвала западные страны действовать в координации в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

Смотрю пендостан и англосаксов все посылают, только Франция одна еще пыжится пытаясь показать что она не полный ноль в политике

us101 12 апреля 2018 | 18:03

Кажется будут бить....

mobile_actor 12 апреля 2018 | 18:25

Помощники Небензи штудируют английскию литературу в поисках новых отмазочных цитат.

supalov 12 апреля 2018 | 18:35

Врёте. Происхождение яда ОЗХО как раз установить не смогла.

supalov 12 апреля 2018 | 18:44

supalov: Более того, и название яда не было приведено в открытом отчёте, и даже сам яд был назван "предположительно нервно-паралитическим".

Так что читайте оригиналы (см. https://www.opcw.org/news/article/opcw-issues-report-on-technical-assistance-requested-by-the-united-kingdom/), и не верьте ВВС, хотя она, конечно, и требует этого на каждой странице, внизу. А уж тем более г-ну Джонсону. Он просто врёт как сивый мерин.

mobile_actor 12 апреля 2018 | 18:56

supalov: Читаем оригинал: 10. The results of analysis by the OPCW designated laboratories of environmental and
biomedical samples collected by the OPCW team confirm the findings of the United
Kingdom relating to the identity of the toxic chemical that was used in Salisbury and
severely injured three people.
ОЗХО подтвердила результаты исследований британцев.

supalov 12 апреля 2018 | 18:58

mobile_actor: Читайте дальше:

"11. The TAV team notes that the toxic chemical was of high purity. The latter is concluded from the almost complete absence of impurities.
"12. The name and structure of the identified toxic chemical are contained in the full classified report of the Secretariat, available to States Parties."

Иначе говоря: чистота такова, что источник определить невозможно. И название вещества секретно. Как в и говорил. См. https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1612-2018_e_.pdf .

us101 12 апреля 2018 | 18:47

supalov: Да не надо так "повышать активность нервной системы", попейте 'H2O" и успокойтесь. ;)

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