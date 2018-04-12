Глава Международного союза биатлонистов вынужден был временно сложить с себя полномочия

Скандал в Международном союзе биатлонистов набирает обороты. Его глава Андрес Бессеберг вынужден был временно сложить с себя полномочия. Его подозревают в том, что он помогал скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов.

72-летнему Бессебергу подозревают сразу в целом букете преступлений. Главные из них – коррупция и махинации с допингом. Причем известно об этом не от представителей полиции Австрии и Норвегии, которые ведут расследование, а от чиновников WADA. Обо всем по порядку. Всемирное антидопинговое агентство передало в Итнерпол сведения о том, что руководство Международного союза биатлонистов скрывало положительные допинг-пробы ряда спортсменов, среди которых немало россиян. Что это за информация – неизвестно, но свет на эту историю проливает норвежское издание «Verdens Gang». Оно сообщило о том, что российские биатлонисты с аномальными показаниями крови, вопреки кодексу WADA, допускались до международных стартов. Если конкретнее, 17 из 22 россиян, принимавших участие в прошлогоднем чемпионате мира, имели проблемы с биологическими паспортами, но IBU закрыло на это глаза. На фоне скандала Бессеберг, который руководит союзом с момента его основания, сложил с себя полномочия. Днем ранее покинула свой пост генсек IBU Николь Рёш.

Из 22 россиян, которые участвовали в чемпионате мира 2017, до Олимпиады были допущены лишь трое: Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Татьяна Акимова. Кроме того, перед самим чемпионатом со стартов была снята россиянка Екатерина Глазырина. С тех пор Международный союз биатлонистов так и не вынес никакого решения по ее делу.