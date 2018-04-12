Нескольких аргентинских полицейских уволили после того, как они обвинили мышей в пропаже полтонны марихуаны...

Наркотик хранился на складе вещественных доказательств.

Не только проблемы с работой ждут теперь восьмерых стражей порядка из города Пилар к северо-западу от Буэнос-Айреса. Бывшего комиссара полиции Хавьера Спесия и его подчиненных в начале мая вызывают к местному судье, который уже решит, что это было – небрежное исполнение своих обязанностей или спланированное преступление, пишет The Guardian. Из почти 6 тонн марихуаны, которые хранились последние пару лет на складе вещественных доказательств, остались около 5,5, выяснилось при инвентаризации после отставки самого Спесии. И хотя сотрудники правоохранительных органов уверяли, что это работа грызунов, специалисты их слова опровергали. Привлеченные в качестве экспертов исследователи из столичного университета объяснили, что во-первых, наркотик не может быть едой для мышей. Во-вторых, если бы даже это и произошло, то весь склад был бы завален дохлыми грызунами.

Сам бывший комиссар полиции Спесия проходит по еще одному уголовному делу, за то, что не подал декларацию о доходах.