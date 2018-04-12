Нескольких аргентинских полицейских уволили после того, как они обвинили мышей в пропаже полтонны марихуаны
Наркотик хранился на складе вещественных доказательств.
Не только проблемы с работой ждут теперь восьмерых стражей порядка из города Пилар к северо-западу от Буэнос-Айреса. Бывшего комиссара полиции Хавьера Спесия и его подчиненных в начале мая вызывают к местному судье, который уже решит, что это было – небрежное исполнение своих обязанностей или спланированное преступление, пишет The Guardian. Из почти 6 тонн марихуаны, которые хранились последние пару лет на складе вещественных доказательств, остались около 5,5, выяснилось при инвентаризации после отставки самого Спесии. И хотя сотрудники правоохранительных органов уверяли, что это работа грызунов, специалисты их слова опровергали. Привлеченные в качестве экспертов исследователи из столичного университета объяснили, что во-первых, наркотик не может быть едой для мышей. Во-вторых, если бы даже это и произошло, то весь склад был бы завален дохлыми грызунами.
Сам бывший комиссар полиции Спесия проходит по еще одному уголовному делу, за то, что не подал декларацию о доходах.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 12 апреля 2018 | 17:06
Так, может "мыши съели" именно то, что потом оказалось в 12 чемоданах в российском посольстве?
patrik05 12 апреля 2018 | 17:11
Нескольких аргентинских полицейских уволили после того, как они обвинили мышей в пропаже полтонны марихуаны...
Надо было ещё тонну завезти на склад, чтобы эти мыши подавились.
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:20
Морские свинки ФСБ и в Аргентине служат....всё тащат на Родину.
gvs 12 апреля 2018 | 17:06
Кругом одни вредители: то мыши, то бакланы... )))
bozk 12 апреля 2018 | 17:07
Дураки! Надо было винить США и госдеп !!!!
annacrimea 12 апреля 2018 | 17:07
"Мы с тобой - революционеры, а марихуанна - это оружие Джа!" Ну захотелось людям лигалайза, ну ей богу!...
condor00 12 апреля 2018 | 17:15
По этой теме можно объявлять мировой конкурс на лучший комментарий. И можно с уверенностью сказать, что лучшим будет наш!