Столичных восьмиклассников начнут принудительно проверять на наркотики
Инициатор — департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Учениками десятых классов, как сейчас, проверка на наркотики не ограничится. Это затронет и восьмиклассников. Столичный департамент региональной безопасности в прошлом году протестировал несколько сотен учебных учреждений. И выявил 29 детей, которые употребляют наркотики. Пилотный проект признали удачным и решили его распространить на все столичные школы, сообщили в пресс-службе департамента. Там рассчитывают, что проверки учеников восьмых классов помогут выявить пристрастие к запрещённым препаратам на ранней стадии и начать с этим незамедлительную борьбу. Судя по всему, таких подростков ждёт Детский наркологический центр, куда направили школьников, у которых в прошлом году обнаружили пристрастие к наркотическим веществам. В департаменте региональной безопасности уверяют, что подростков направят в наркоцентр только с их письменного согласия. Ранее звучали предложения проверить на наркотики вообще всех столичных школьников, их реализовать не удалось.
Проверки в российских учебных заведениях на употребление наркотиков идут с 2014 года. Они включают в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры. На наркотики сейчас тестируют также и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.
Комментарии16
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bozk 12 апреля 2018 | 17:05
Ещё надо принудительно проверять на любовь к нацлидеру !!!
patrik05 12 апреля 2018 | 17:09
Учениками десятых классов, как сейчас, проверка на наркотики не ограничится. Это затронет и восьмиклассников...
Жидобандеровцы против? Наверняка против, они ведь хотят уничтожить российский народ.
dataan 12 апреля 2018 | 17:10
Уже поздно проверять. Можно просто каждого ставить на учет.
serjo1977 12 апреля 2018 | 17:20
dataan: Вас, портянок, даже тестировать не надо. Достаточно прочиталь пару ваших постов, чтобы понять, ЧТО вы курите...
begly_ 12 апреля 2018 | 17:11
Одобряю. Я бы еще и родителей принудительно проверял.
danko1 12 апреля 2018 | 17:19
begly_: С ГД и прочих органов власти надо начинать проверки.
Там явно под допингом законы принимают и воруют безбожно.
mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 17:14
Сисян - против.
Мемориал - вообще за наркодилеров.
Надеемся на силовиков.
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:18
Только одного не пойму...а почему начинать надо с восьмикласников?
Надо начинать с детсада.
При проверке провести беседу о правоте воров и жуликов.
Кто не поймёт ...тот наркоман.
deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 17:16
bozk: Если принудительно - то это возможно только по решению суда. ИНАЧЕ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ. И непонятно, почему только восьмиклассников?
Кстати, почему ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ проверки начать с нацлидера, правительства, госдумы и топ-менеджеров Газпрома-Роснефти?
victoro 12 апреля 2018 | 17:13
Проверят школьников на зависимость от препарата "Навальный"
midnightblues 12 апреля 2018 | 17:14
А сурикова и маньку проверяли??
begly_ 12 апреля 2018 | 17:19
midnightblues:
Вначале их надо загнать в матку, вырастить до 8 класса, а потом проверить.
zhrv 12 апреля 2018 | 17:14
- "восьмиклассников начнут принудительно проверять на наркотики"
И еще чиповать, чтобы не бегали от своего священного долга в песках Ближнего Востока, или еще где.
zloy_sok 12 апреля 2018 | 17:17
"......Нет ничего более простого и более сложного в маркетинге, чем определение ёмкости рынка. Задача с виду довольно тривиальна – узнать сколько продают конкуренты за определённый период, прибавить импорт и вычесть экспорт, при этом не забыв учесть вклад своей компании."......
eniro 12 апреля 2018 | 17:19
По действующим законам, человек, употреблявший наркотики, должен быть включен в систему регистрации правонарушителей. Это значит, что такой ребенок лишится многих возможностей, например : никогда не станет мэром города(но и лечить его не будут).
clockworklimousine 12 апреля 2018 | 17:20
В наркоцентр— с письменного согласия, а саму проверку на наркотики — нет.
Почему?