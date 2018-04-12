Столичных восьмиклассников начнут принудительно проверять на наркотики

Инициатор — департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Учениками десятых классов, как сейчас, проверка на наркотики не ограничится. Это затронет и восьмиклассников. Столичный департамент региональной безопасности в прошлом году протестировал несколько сотен учебных учреждений. И выявил 29 детей, которые употребляют наркотики. Пилотный проект признали удачным и решили его распространить на все столичные школы, сообщили в пресс-службе департамента. Там рассчитывают, что проверки учеников восьмых классов помогут выявить пристрастие к запрещённым препаратам на ранней стадии и начать с этим незамедлительную борьбу. Судя по всему, таких подростков ждёт Детский наркологический центр, куда направили школьников, у которых в прошлом году обнаружили пристрастие к наркотическим веществам. В департаменте региональной безопасности уверяют, что подростков направят в наркоцентр только с их письменного согласия. Ранее звучали предложения проверить на наркотики вообще всех столичных школьников, их реализовать не удалось.

Проверки в российских учебных заведениях на употребление наркотиков идут с 2014 года. Они включают в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры. На наркотики сейчас тестируют также и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.