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17:02, 12 апреля 2018

Столичных восьмиклассников начнут принудительно проверять на наркотики

Инициатор — департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Учениками десятых классов, как сейчас, проверка на наркотики не ограничится. Это затронет и восьмиклассников. Столичный департамент региональной безопасности в прошлом году протестировал несколько сотен учебных учреждений. И выявил 29 детей, которые употребляют наркотики. Пилотный проект признали удачным и решили его распространить на все столичные школы, сообщили в пресс-службе департамента. Там рассчитывают, что проверки учеников восьмых классов помогут выявить пристрастие к запрещённым препаратам на ранней стадии и начать с этим незамедлительную борьбу. Судя по всему, таких подростков ждёт Детский наркологический центр, куда направили школьников, у которых в прошлом году обнаружили пристрастие к наркотическим веществам. В департаменте региональной безопасности уверяют, что подростков направят в наркоцентр только с их письменного согласия. Ранее звучали предложения проверить на наркотики вообще всех столичных школьников, их реализовать не удалось.

Проверки в российских учебных заведениях на употребление наркотиков идут с 2014 года. Они включают в себя как социально-психологическое тестирование, так профилактические медицинские осмотры. На наркотики сейчас тестируют также и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.

Комментарии

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bozk 12 апреля 2018 | 17:05

Ещё надо принудительно проверять на любовь к нацлидеру !!!

patrik05 12 апреля 2018 | 17:09

Учениками десятых классов, как сейчас, проверка на наркотики не ограничится. Это затронет и восьмиклассников...

Жидобандеровцы против? Наверняка против, они ведь хотят уничтожить российский народ.

dataan 12 апреля 2018 | 17:10

Уже поздно проверять. Можно просто каждого ставить на учет.

serjo1977 12 апреля 2018 | 17:20

dataan: Вас, портянок, даже тестировать не надо. Достаточно прочиталь пару ваших постов, чтобы понять, ЧТО вы курите...

begly_ 12 апреля 2018 | 17:11



Одобряю. Я бы еще и родителей принудительно проверял.

danko1 12 апреля 2018 | 17:19

begly_: С ГД и прочих органов власти надо начинать проверки.
Там явно под допингом законы принимают и воруют безбожно.

mbh_vor_n1 12 апреля 2018 | 17:14

Сисян - против.
Мемориал - вообще за наркодилеров.

Надеемся на силовиков.

evgolius7 12 апреля 2018 | 17:18

Только одного не пойму...а почему начинать надо с восьмикласников?
Надо начинать с детсада.
При проверке провести беседу о правоте воров и жуликов.
Кто не поймёт ...тот наркоман.

deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 17:16

bozk: Если принудительно - то это возможно только по решению суда. ИНАЧЕ ЭТО БЕЗЗАКОНИЕ. И непонятно, почему только восьмиклассников?
Кстати, почему ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ проверки начать с нацлидера, правительства, госдумы и топ-менеджеров Газпрома-Роснефти?

victoro 12 апреля 2018 | 17:13

Проверят школьников на зависимость от препарата "Навальный"

midnightblues 12 апреля 2018 | 17:14

А сурикова и маньку проверяли??

begly_ 12 апреля 2018 | 17:19

midnightblues:

Вначале их надо загнать в матку, вырастить до 8 класса, а потом проверить.

zhrv 12 апреля 2018 | 17:14

- "восьмиклассников начнут принудительно проверять на наркотики"

И еще чиповать, чтобы не бегали от своего священного долга в песках Ближнего Востока, или еще где.

zloy_sok 12 апреля 2018 | 17:17

"......Нет ничего более простого и более сложного в маркетинге, чем определение ёмкости рынка. Задача с виду довольно тривиальна – узнать сколько продают конкуренты за определённый период, прибавить импорт и вычесть экспорт, при этом не забыв учесть вклад своей компании."......

(комментарий скрыт)

eniro 12 апреля 2018 | 17:19

По действующим законам, человек, употреблявший наркотики, должен быть включен в систему регистрации правонарушителей. Это значит, что такой ребенок лишится многих возможностей, например : никогда не станет мэром города(но и лечить его не будут).

clockworklimousine 12 апреля 2018 | 17:20

В наркоцентр— с письменного согласия, а саму проверку на наркотики — нет.
Почему?

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