Адвокаты Telegram не будут участвовать 13 апреля в судебном процессе по иску Роскомнадзора
Адвокаты, представляющие Telegram, не будут участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора, назначенном на 13 апреля. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.
«Наши адвокаты завтра в суде участвовать действительно не будут. Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора, материалы дела. Этих документов у адвокатов просто нет», — сказал он.
Д.Колбасин добавил, что суд не дал защите никакой возможности подготовиться. «В суде прекрасно осознают, что Telegram — это иностранная компания, полномочия представителя оформляются не письменной простой доверенностью, там нужен апостиль (перевод), заверение. При такой ситуации мы своим участием не готовы поддерживать завтрашний фарс», — подчеркнул он.
Д.Колбасин добавил, что основатель Telegram Павел Дуров, при таком раскладе дел, не рекомендовал юристам компании участвовать в рассмотрении иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера.
«Поведение московского суда наши адвокаты расценивают, как неуважительное отношение к участникам судебного процесса. Это прямо противоречит стандартам судейской этике», — отметил Д.Колбасин.
Юрист считает, что сложно комментировать все будущие шаги защиты. «Обо всех дальнейших шагах мы можем сообщать только по факту. Адвокаты, надеюсь, наконец, получат исковое заявление Роскомнадзора, после этого они могут о чем-то говорить. Сначала им нужно изучить документы», — заключил Д.Колбасин.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор подал исковое заявление к мессенджеру Telegram за непредоставление ФСБ в срок ключей для дешифровки сообщений пользователей. Однако программисты мессенджера утверждают, что это технически невозможно.
Комментарии9
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cap_ 12 апреля 2018 | 17:05
Когда читаешь посты руссо-"патриотов", складывается впечатление, что за время правления Пуйла у РФии было два главных триумфальных достижения:
победа в Великой Отечественной войне и
полёт Гагарина в космос.
patrik05 12 апреля 2018 | 17:06
Адвокаты Telegram не будут участвовать 13 апреля в судебном процессе по иску Роскомнадзора...
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности.
3. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
dataan 12 апреля 2018 | 17:08
Прикрыть Телеграм и все дела. Аминь.
И суда не надо.
kottigr1 12 апреля 2018 | 17:15
dataan: Прикрыть Телеграм и все дела.
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Твоим языком его прикрывать ?
dataan 12 апреля 2018 | 17:20
kottigr1: А твой что, занят чей то задницей? Хи-хи :)))
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:11
patrik05:
Напоминаю, что Кораном террористы пользуются не реже, чем Телеграмом...пусть Коран запретят.
Или очко жим-жим?
patrik05 12 апреля 2018 | 17:14
evgolius7:
Ты такой же тупой и бесталанный демагог, как и здешние "шендеровичи", Кораном нельзя вычислить террористов, а через Телеграм - как два пальца.
kottigr1 12 апреля 2018 | 17:07
Можно назвать банду - полицией, вора - президентом, воровскую сходку - судом, но только кто всерьёз будет воспринимать эту подмену слов ?
vla7815 12 апреля 2018 | 17:10
Это не суд, а гильотина.