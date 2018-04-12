Правительство окажет поддержку компании «Силовые машины»

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее председатель совета директоров компании Алексей Мордашов попросил государство помочь «Силовым машинам» в доступе на внешний рынок, который осложнился из-за санкций. Мантуров сообщил также, что министерство постарается оказать поддержку компании «Русал», если она об этом попросит.