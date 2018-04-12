Правительство окажет поддержку компании «Силовые машины»
Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее председатель совета директоров компании Алексей Мордашов попросил государство помочь «Силовым машинам» в доступе на внешний рынок, который осложнился из-за санкций. Мантуров сообщил также, что министерство постарается оказать поддержку компании «Русал», если она об этом попросит.
Комментарии5
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bozk 12 апреля 2018 | 16:39
Затянем пояса! Поможем олигархам!
nikitin43 12 апреля 2018 | 16:47
bozk: встанем как один за дело асада -путена .
aleks31m 12 апреля 2018 | 16:58
В чем конкретно и как они собираются помогать, опять из тощего бюджета бабло вливать? Тогда учителя , врачи и прочие готовтесь идти на х... То есть в бизнес!
petrovitchcolyan 12 апреля 2018 | 16:59
Да здравствуют российские олигархи, скинемся по пенсии !
alger 12 апреля 2018 | 16:59
надо вввввввести возраст отсечения,
скажем после 65 только огород с возрастом уменьшающийся до размера 2 на 2 метра
написал и подумал - может подсказал лишнее