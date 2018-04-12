Госдума в первом чтении поддержала законопроект о борьбе с дезинформацией в соцсетях
Документ предполагает введение в законодательство нового понятия – «владелец публичной сети». Он будет обязан удалять недостоверную, нецензурную и другую противоправную информацию в течение суток после обращения пользователей. Иностранные соцсети, действующие на территории России, должны будут создать свои представительства в стране. Неисполнение предписания грозит штрафом: физическим лицам до 5-ти миллионов рублей, юридическим лицам до 50-ти миллионов. Если соцсеть дважды проигнорирует закон, то Роскомнадзор имеет право в судебном порядке требовать ограничения доступа к информации.
Комментарии10
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kottigr1 12 апреля 2018 | 16:39
Путина за его враньё посадят .. !!?
nikitin43 12 апреля 2018 | 16:40
kottigr1: депутатики считают народишко заключёнными а себя вертухаями под руководством воров.
nitinol 12 апреля 2018 | 16:41
kottigr1: Но он же не в соцсетях врёт-изгаляется!
sosiobama 12 апреля 2018 | 16:48
kottigr1: Вот за твоё вечное враньё с Венедиктова и будут лимоны трясти. Правильный закон!
kottigr1 12 апреля 2018 | 16:53
sosiobama: Мне безразлично, что там будут трясти с Венедиктова.. Для любых высказываний есть огромный Интернет, а его закрыть у чекистов пупка не хватит..
kokapu 12 апреля 2018 | 16:45
Тогда запретите, сволочи, НТВ, Звезду и пригожинских тараканов!!!
plidurok Андрей Филимонов 12 апреля 2018 | 16:55
Монопольное право на распространение лжи будет только у федеральных телеканалов.
vladimir1967 12 апреля 2018 | 17:04
Дезинфекцию про 86 % поддержки тоже удалят?
petrovitchcolyan 12 апреля 2018 | 17:08
Писец Пригожину и его шавкам ....
Наверное и коооператив Озеро закроют ?
andromeds 12 апреля 2018 | 17:09
иностранные соцсети перестанут действовать в России, действовать начнут пользователи - они будут общаться в иностранных соцсетях на их территории... а на счет фейков... без них это уже не интернет, это уже нтв, орт и прочая блевотина... вот там пусть путен решает что фейк, а что правда.