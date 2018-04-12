Красов: Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию РФ
Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию Российской Федерации. Об этом заявил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов. По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.
Комментарии33
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bozk 12 апреля 2018 | 16:36
Сплошное русофобство ! Почему молчит Захарова?
danko1 12 апреля 2018 | 16:45
bozk: Объединять Россию и мировое сообщество не стоит.
Россия выступает именно против мирового сообщества.
midnightblues 12 апреля 2018 | 16:54
bozk: а кто этот красикоф??
evgolius7 12 апреля 2018 | 17:04
это заказ, направленный на демонизацию РФ.
Тут не демоны...тут пацаны и братки.
Нефига сюда ад приписывать....криминал .
mystar 12 апреля 2018 | 17:12
bozk: Почему молчит Захарова?
_____________________________
Непонятно? Потому что тщательно изучается "секретная" часть доклада. Хотя с большой долей вероятности и там нет ничего конкретного как и в несекретной.
nikitin43 12 апреля 2018 | 16:38
очередное кудахтанье крелёвской петушни .
nitinol 12 апреля 2018 | 16:39
И кто же заказчик? Поведай нам Красов!
sokal123 12 апреля 2018 | 16:44
nitinol:Заказчик как раз есть вождь. Он хочет окружить себя каменной стеной .
a_111111 12 апреля 2018 | 16:50
sokal123: Византийский менежмент этого не допускает. А вот то что кто-то ему сделал подарок, вполне возможно...
zor 12 апреля 2018 | 17:07
nitinol: Кто заказчик?
Мировой сионизм,АНТАНТА,троцкисты,белогвардейские недобитки,мировой империализм(не путать с мировым сионизмом),Березовский,Каменев и Зиновьев,Обама,враги дружбы Трампа с Путиным,жители Воронежа и примкнувший к ним Шепилов,так же веймаристым -морганисты и врачи убийцы.
Пожалуй всё.
blindpew_33 12 апреля 2018 | 16:41
Ничего нового.
Что против России объединился весь земной диск, мы и так знаем.
kokapu 12 апреля 2018 | 16:43
Блджад!!! Как можно ещё сильнее демонизировать Сатану???
idruker 12 апреля 2018 | 16:43
"организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества" - гы:) ОЗХО против России и всего мира. Ну вот и нашли главного врага всего человечества.
eniro 12 апреля 2018 | 16:55
idruker: Человек пол-жизни выполнял приказы. Привык не думать.
sparky 12 апреля 2018 | 16:44
Кругом враги, уже и травануть никого не дают.
pontifig 12 апреля 2018 | 16:47
Не надо меня демонизировать - сказал черт
jetsam 12 апреля 2018 | 16:49
неужели и, наконец-то,
такие заказы стало возможно покупать в военторгах и сельпо?
кто там последний в очереди? я - за вами...
againstallauthority 12 апреля 2018 | 16:50
Жесть...почему эти клоуны всегда называют какие то абстрактные категории типа: мировое сообщество, мир и т.п. Кто есть мир в их понимании: Сев. Корея, Венесуэла, Иран (и то в виде религиозных фанатиков)...эммм...ах, да!...Сирия (в виде асада)?
nds 12 апреля 2018 | 16:50
Трепло.
mmakarov14 12 апреля 2018 | 16:52
Красов наверно большой спец! Вместе с элдепееровцем Слуцким журналисток щупал?
jetsam 12 апреля 2018 | 16:54
mmakarov14: политкорректнее говорить "журналисток и журналистов".
се ля ви...
severnaj 12 апреля 2018 | 16:52
Господи, когда же все это кончится.....
margosher 12 апреля 2018 | 16:52
Каким образом ОЗХО дискредитировала себя? Разве были какие-то подобные прецеденты с её стороны? Однако, "мировое сообщество" молчит по этому поводу. Слышно только Россию.
bratec_kot 12 апреля 2018 | 16:52
Это уже просто смех))))Я не я - кобыла не моя, навоз не мой, воняет не мной))))А вы принесите мне "блины со прощлогоденной печи""
vsehporvem 12 апреля 2018 | 16:53
При ближайшем рассмотрении документа становится понятным, что эксперты ОЗХО очень аккуратны в выборе выражений. В записи организации указывается, что при покушении на Скрипалей действительно использовалось «токсичное химическое вещество».
Sky News назвали его «Новичком», однако такого наименования яда у экспертов ОЗХО нет. При этом отмечается, что это было нервно-паралитическое «чрезвычайно чистое» вещество. Однако дальнейшие подробности о нем остались засекречены.
Кстати, страна происхождения вещества тоже не указывается. Эксперты не смогли установить, где именно произвели яд, использованный для отравления Скрипалей.
К слову, к таким же выводам пришла не так давно и британская лаборатория, что только подчеркивает огульность и голословность обвинений, выдвинутых Великобританией против России.
sv72 12 апреля 2018 | 16:54
Охотно верю ОЗХО, репутация-с.... Но все-же, когда тебя объявляют виновным- хочется взглянуть на факты. Хотя бы для того, чтобы те, кто орут "Россия непричем" замолчали.
akrayzler 12 апреля 2018 | 17:08
sv72: Да шоб тебе повылазило! 7 (семь) лет смотреть на обломки польского самолета. И что? Может пора факты вернуть? Сплпшной звиздешь.
anticolorad 12 апреля 2018 | 16:55
так кто для этой гопно-кодлы "авторитет". А то ни одна мировая организация "удовлетворяет"....Ну это же просто смешно...
jetsam 12 апреля 2018 | 16:57
anticolorad: они верят только онищенко.
онищенко не врет.
annacrimea 12 апреля 2018 | 16:59
И дабы пресечь эту "демонизацию" Мордору остается только создать армию покемонов.
cozy 12 апреля 2018 | 17:00
можно ли демонизировать ад?
eduard53 12 апреля 2018 | 17:13
* * *
Тупо тянут в Третьем Риме
Время властные мерзавцы:
Надо ж не фаллометрией
Пубертатной состязаться!
Наркотрафик и отрава,
И мультяшная ракета -
Маловато как-то, право,
Для достойного ответа.
kotvik 12 апреля 2018 | 17:17
Россия требовала это расследование. Россия член этой организации. А сейчас результат не тот, на который рассчитывали и поэтому это "заказ"?