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16:31, 12 апреля 2018

Красов: Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию РФ

Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию Российской Федерации. Об этом заявил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов. По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества.
Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.

Комментарии

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bozk 12 апреля 2018 | 16:36

Сплошное русофобство ! Почему молчит Захарова?

danko1 12 апреля 2018 | 16:45

bozk: Объединять Россию и мировое сообщество не стоит.
Россия выступает именно против мирового сообщества.

midnightblues 12 апреля 2018 | 16:54

bozk: а кто этот красикоф??

evgolius7 12 апреля 2018 | 17:04

это заказ, направленный на демонизацию РФ.

Тут не демоны...тут пацаны и братки.
Нефига сюда ад приписывать....криминал .

mystar 12 апреля 2018 | 17:12

bozk: Почему молчит Захарова?
_____________________________
Непонятно? Потому что тщательно изучается "секретная" часть доклада. Хотя с большой долей вероятности и там нет ничего конкретного как и в несекретной.

nikitin43 12 апреля 2018 | 16:38

очередное кудахтанье крелёвской петушни .

nitinol 12 апреля 2018 | 16:39

И кто же заказчик? Поведай нам Красов!

sokal123 12 апреля 2018 | 16:44

nitinol:Заказчик как раз есть вождь. Он хочет окружить себя каменной стеной .

a_111111 12 апреля 2018 | 16:50

sokal123: Византийский менежмент этого не допускает. А вот то что кто-то ему сделал подарок, вполне возможно...

zor 12 апреля 2018 | 17:07

nitinol: Кто заказчик?
Мировой сионизм,АНТАНТА,троцкисты,белогвардейские недобитки,мировой империализм(не путать с мировым сионизмом),Березовский,Каменев и Зиновьев,Обама,враги дружбы Трампа с Путиным,жители Воронежа и примкнувший к ним Шепилов,так же веймаристым -морганисты и врачи убийцы.

Пожалуй всё.

blindpew_33 12 апреля 2018 | 16:41

Ничего нового.
Что против России объединился весь земной диск, мы и так знаем.

kokapu 12 апреля 2018 | 16:43

Блджад!!! Как можно ещё сильнее демонизировать Сатану???

idruker 12 апреля 2018 | 16:43

"организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества" - гы:) ОЗХО против России и всего мира. Ну вот и нашли главного врага всего человечества.

eniro 12 апреля 2018 | 16:55

idruker: Человек пол-жизни выполнял приказы. Привык не думать.

sparky 12 апреля 2018 | 16:44

Кругом враги, уже и травануть никого не дают.

pontifig 12 апреля 2018 | 16:47

Не надо меня демонизировать - сказал черт

jetsam 12 апреля 2018 | 16:49

неужели и, наконец-то,
такие заказы стало возможно покупать в военторгах и сельпо?
кто там последний в очереди? я - за вами...

againstallauthority 12 апреля 2018 | 16:50

Жесть...почему эти клоуны всегда называют какие то абстрактные категории типа: мировое сообщество, мир и т.п. Кто есть мир в их понимании: Сев. Корея, Венесуэла, Иран (и то в виде религиозных фанатиков)...эммм...ах, да!...Сирия (в виде асада)?

nds 12 апреля 2018 | 16:50

Трепло.

mmakarov14 12 апреля 2018 | 16:52

Красов наверно большой спец! Вместе с элдепееровцем Слуцким журналисток щупал?

jetsam 12 апреля 2018 | 16:54

mmakarov14: политкорректнее говорить "журналисток и журналистов".
се ля ви...

severnaj 12 апреля 2018 | 16:52

Господи, когда же все это кончится.....

margosher 12 апреля 2018 | 16:52

Каким образом ОЗХО дискредитировала себя? Разве были какие-то подобные прецеденты с её стороны? Однако, "мировое сообщество" молчит по этому поводу. Слышно только Россию.

bratec_kot 12 апреля 2018 | 16:52

Это уже просто смех))))Я не я - кобыла не моя, навоз не мой, воняет не мной))))А вы принесите мне "блины со прощлогоденной печи""

vsehporvem 12 апреля 2018 | 16:53


При ближайшем рассмотрении документа становится понятным, что эксперты ОЗХО очень аккуратны в выборе выражений. В записи организации указывается, что при покушении на Скрипалей действительно использовалось «токсичное химическое вещество».

Sky News назвали его «Новичком», однако такого наименования яда у экспертов ОЗХО нет. При этом отмечается, что это было нервно-паралитическое «чрезвычайно чистое» вещество. Однако дальнейшие подробности о нем остались засекречены.

Кстати, страна происхождения вещества тоже не указывается. Эксперты не смогли установить, где именно произвели яд, использованный для отравления Скрипалей.

К слову, к таким же выводам пришла не так давно и британская лаборатория, что только подчеркивает огульность и голословность обвинений, выдвинутых Великобританией против России.

sv72 12 апреля 2018 | 16:54

Охотно верю ОЗХО, репутация-с.... Но все-же, когда тебя объявляют виновным- хочется взглянуть на факты. Хотя бы для того, чтобы те, кто орут "Россия непричем" замолчали.

akrayzler 12 апреля 2018 | 17:08

sv72: Да шоб тебе повылазило! 7 (семь) лет смотреть на обломки польского самолета. И что? Может пора факты вернуть? Сплпшной звиздешь.

(комментарий скрыт)

anticolorad 12 апреля 2018 | 16:55

так кто для этой гопно-кодлы "авторитет". А то ни одна мировая организация "удовлетворяет"....Ну это же просто смешно...

jetsam 12 апреля 2018 | 16:57

anticolorad: они верят только онищенко.
онищенко не врет.

annacrimea 12 апреля 2018 | 16:59

И дабы пресечь эту "демонизацию" Мордору остается только создать армию покемонов.

cozy 12 апреля 2018 | 17:00

можно ли демонизировать ад?

eduard53 12 апреля 2018 | 17:13

* * *
Тупо тянут в Третьем Риме
Время властные мерзавцы:
Надо ж не фаллометрией
Пубертатной состязаться!

Наркотрафик и отрава,
И мультяшная ракета -
Маловато как-то, право,
Для достойного ответа.

kotvik 12 апреля 2018 | 17:17

Россия требовала это расследование. Россия член этой организации. А сейчас результат не тот, на который рассчитывали и поэтому это "заказ"?

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