Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию Российской Федерации. Об этом заявил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов. По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества.

Ранее ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Она подтвердила выводы британских специалистов о происхождении яда. Подробности не раскрываются. Они содержатся в полном отчете, который организация предоставит странам-участницам расследования.